Catamarca busca eliminar Ingresos Brutos para toda la industria y el planteo vuelve a poner bajo análisis el costo tributario sobre las empresas

La discusión sobre el costo tributario de la industria volvió a poner a Ingresos Brutos en el centro de la agenda. Catamarca anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para eliminar el impuesto sobre la actividad industrial, mientras en otras provincias también aparecen propuestas para reducir o modificar la carga que enfrentan las empresas.

El principal problema de este impuesto es que se aplica sobre el total de la facturación y puede acumularse a lo largo de las distintas etapas de producción y comercialización. Por este motivo su impacto es de importancia en actividades con cadenas de valor extensas y es uno de los tributos que las entidades industriales plantean revisar.

Catamarca prepara una exención para toda la actividad industrial

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció luego de una reunión con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura un proyecto para eliminar Ingresos Brutos para la actividad industrial.

La propuesta apunta a que la exención alcance a la industria en forma general y no dependa de que cada empresa tenga que realizar un trámite individual. Según explicó el Gobierno provincial, actualmente existen actividades que cuentan con beneficios impositivos bajo leyes específicas, pero el nuevo esquema buscaría ampliar el alcance del beneficio.

El anuncio se produjo durante un encuentro en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada de Catamarca, donde también se analizaron líneas de financiamiento para empresas y la expansión de la Zona Franca.

La provincia informó además que trabaja en herramientas de crédito con tasas diferenciales para el sector industrial. No obstante, el cambio todavía requiere la aprobación legislativa. De aprobarse, sería la primera provincia en implementar una medida de este tipo.

En la actualidad hay jurisdicciones que no cobran Ingresos Brutos a algunas compañías que se encuentren bajo leyes de promoción, como es el caso de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan y Neuquén.

Por qué la industria reclama cambios en Ingresos Brutos

Ingresos Brutos es un impuesto provincial que se calcula sobre la facturación de las actividades alcanzadas, independientemente de que exista ganancia. Cada jurisdicción establece mediante su legislación qué actividades están alcanzadas, qué alícuotas se aplican y cuáles quedan exentas.

El problema que señalan los análisis tributarios es que el impuesto tiene un carácter plurifásico y acumulativo. Es decir, puede incidir en diferentes etapas de una cadena económica y el tributo pagado en una etapa no funciona de la misma manera que un crédito fiscal de IVA que se descuenta en la siguiente.

Para una industria con varios proveedores, procesos intermedios y posteriores etapas de comercialización, esa característica puede incrementar el costo incorporado al precio final. Por eso, la eliminación o reducción del impuesto aparece de manera recurrente entre las propuestas empresarias vinculadas con la competitividad industrial.

No obstante, el debate es que Ingresos Brutos representa recursos propios para las provincias, las cuales argumentan que necesitan sostener con recaudación local una parte de sus presupuestos. Cualquier reducción significativa del tributo obliga a definir con qué recursos se reemplaza esa recaudación o qué gastos se ajustan.

Qué sucede en el caso de Buenos Aires

La discusión no se limita a Catamarca. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentó una propuesta para reducir gradualmente Ingresos Brutos sobre la industria bonaerense, con el objetivo de avanzar hacia una eliminación del tributo sin generar un impacto fiscal inmediato de gran magnitud.

El planteo contempla una alícuota de 0% para micro y pequeñas industrias con una facturación de hasta $3.200 millones anuales. De aprobarse esta medida, representaría una pérdida del 1,4% de la recaudación de la provincia, según estimaciones de la UIPBA.

De hecho, el presidente de la entidad advirtió que provincias como Santa Fe y Córdoba, otras dos jurisdicciones que tienen alícuotas menores en el impuesto a los ingresos brutos, el impacto en el cierre de empresas fue menor que en Buenos Aires. Sin embargo, desde el gobierno de Axel Kicillof dijeron que no van a avanzar.

Qué alternativas aparecen para reemplazar Ingresos Brutos

El debate también llegó al Congreso. El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel presentó una propuesta de reforma tributaria que incluye el reemplazo de Ingresos Brutos por un esquema de IVA Dual, junto con un régimen simplificado para micropymes y otras modificaciones tributarias.

Según los lineamientos difundidos por el legislador, la propuesta busca formalizar unas 500.000 micropymes, reducir el costo tributario asociado al empleo y modificar el impacto del IVA sobre el consumo.

La lógica del IVA Dual consiste en incorporar un componente subnacional al impuesto al consumo para reemplazar, en el esquema planteado, el gravamen provincial. El antecedente que toma la propuesta es el sistema brasileño, que atraviesa una transición hacia un modelo de tributación al consumo con componentes nacional y subnacional.

También aparecen otras alternativas dentro del debate tributario, como un impuesto concentrado en la última venta al consumidor final. En ese caso, el objetivo final es evitar que la carga se acumule durante las distintas etapas productivas y comerciales.