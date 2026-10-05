CABA reducirá el impuesto a las patentes en 2027 y 152.000 autos quedarán exentos

El Gobierno porteño anunció una baja de las alícuotas para el 2027. Qué vehículos pagarán menos, cuáles no tendrán cambios y quiénes dejarán de pagar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reducción del impuesto a las patentes para 2027. El nuevo esquema contempla una baja de las alícuotas en todos los tramos y establece que ningún vehículo pagará más que en 2026.

Sobre un parque automotor de 1,63 millones de vehículos, la Ciudad estima que 824.000 pagarán menos, mientras que otros 654.000 mantendrán el mismo monto que este año. Además, 152.000 vehículos dejarán de pagar el impuesto por la ampliación de la exención por antigüedad.

La medida formará parte del proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura. Por lo tanto, los valores anunciados corresponden al esquema que la Ciudad propone para el próximo año y deberán quedar incorporados a la normativa correspondiente.

Qué autos pagarán menos de patente en 2027

La reducción alcanzará a 824.000 vehículos, equivalentes al 50% del parque automotor porteño. El Gobierno de la Ciudad informó que la baja se aplicará mediante una reducción de las alícuotas utilizadas para calcular el impuesto en los distintos tramos de valuación.

Otros 654.000 vehículos, cerca del 40% del total, mantendrán en 2027 el mismo monto que pagaron durante 2026. De esta manera, según el esquema anunciado, ningún propietario tendrá un aumento del impuesto respecto del año actual.

La administración porteña difundió algunos ejemplos para mostrar cómo quedaría el impuesto. Un Renault Kwid modelo 2025, que actualmente paga $134.300 por boleta bimestral, pasaría a pagar $72.000. La reducción sería de unos $62.300 por boleta, equivalente al 46%.U

n Peugeot 208 modelo 2023 pasaría de $136.500 a $87.800 por boleta bimestral, mientras que un Fiat Cronos modelo 2020 bajaría de $110.900 a $56.800. En este último caso, la reducción sería cercana al 49%.

Qué autos dejarán de pagar patente por antigüedad

La otra modificación importante está vinculada con la antigüedad de los vehículos. La Ciudad anunció que ampliará la exención que actualmente alcanza a los autos de 25 años o más.A partir de 2027, el beneficio alcanzaría a los vehículos de 20 años o más. La modificación incorporaría unos 152.000 vehículos al régimen de exención, equivalentes a aproximadamente el 10% del parque automotor porteño.

Un ejemplo permite ver el efecto concreto. Un Chevrolet Corsa modelo 2006 actualmente paga $14.700 por boleta. Con el nuevo límite de antigüedad previsto para 2027, dejaría de pagar el impuesto. La ampliación de la exención alcanza a vehículos que cumplan con el requisito de antigüedad establecido por la normativa.

Qué pasa con los autos eléctricos e híbridos

Los vehículos eléctricos continuarán exentos del impuesto a las patentes en la Ciudad durante 2027, según el esquema anunciado por el Gobierno porteño.Para los vehículos híbridos se mantendrá el régimen vigente. La exención es total durante los primeros dos años y, a partir del tercer año, comienza una reducción progresiva hasta alcanzar el pago completo del impuesto desde el sexto año.

Cómo queda el impuesto a las patentes en CABA

Con el esquema anunciado para 2027, la distribución del parque automotor porteño quedaría de la siguiente forma:

824.000 vehículos pagarán menos que en 2026

654.000 vehículos mantendrán el mismo monto

152.000 vehículos dejarán de pagar por la ampliación de la exención por antigüedad

Ningún vehículo pagará más que en 2026, según el Gobierno porteño

20 años será el nuevo límite de antigüedad para acceder a la exención

La reducción de Patentes forma parte de un paquete de medidas tributarias que la Ciudad busca incorporar al Presupuesto 2027. El mismo proyecto contempla otras modificaciones, como la exención del ABL durante el primer semestre para hoteles, restaurantes y librerías, además de una reducción de la Contribución por Publicidad para determinadas PyMEs y una baja del 30% en la plusvalía.