Quienes compran productos en el exterior deben revisar el Domicilio Fiscal Electrónico de ARCA, donde reciben notificaciones oficiales y avisos

Las compras del exterior tienen límites específicos de envío, valor y peso según el tipo de operador postal.

Los compradores internacionales deben revisar el DFE constantemente para recibir avisos y no perder plazos importantes.

ARCA utiliza el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) como casilla oficial y obligatoria para los contribuyentes.

Quienes realizan compras en el exterior pueden tener que interactuar con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para consultar información sobre sus envíos, verificar operaciones o responder comunicaciones vinculadas con trámites de importación. En ese proceso, uno de los servicios que deben tener en cuenta es el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

El Domicilio Fiscal Electrónico funciona como una casilla de mensajería privada entre ARCA y cada contribuyente. El acceso es personal y requiere autenticación con Clave Fiscal. El organismo lo define como un equivalente al correo electrónico oficial para las comunicaciones con los contribuyentes.

La constitución del DFE es obligatoria para prácticamente todos los ciudadanos y responsables alcanzados por ARCA. La excepción contempla a los pequeños contribuyentes inscriptos como monotributistas sociales ante el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Para quienes compran productos fuera del país, revisar esta casilla permite conocer si existe alguna comunicación relacionada con una operación determinada. Las notificaciones pueden incluir información sobre obligaciones, vencimientos u otras actuaciones administrativas.

ARCA: qué comunicaciones llegan al Domicilio Fiscal Electrónico

El Domicilio Fiscal Electrónico concentra comunicaciones relacionadas con la situación del contribuyente ante ARCA y otros organismos públicos que utilizan el sistema.

Según la información oficial del organismo, allí pueden aparecer notificaciones, mensajes y comunicaciones vinculadas con obligaciones fiscales, vencimientos y distintos trámites administrativos. También pueden recibirse comunicaciones de organismos como la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rentas provinciales y otras dependencias que adhieran al sistema.

Entre las comunicaciones que pueden llegar al DFE se encuentran citaciones, emplazamientos, intimaciones, liquidaciones y otras actuaciones administrativas. La casilla también puede utilizarse para informar sobre gestiones vinculadas con obligaciones o procedimientos que requieran una respuesta del contribuyente.

Por ese motivo, la cuenta no funciona únicamente como un sistema informativo. Algunas comunicaciones pueden estar asociadas a plazos o vencimientos, por lo que el momento en que se considera recibida una notificación tiene efectos administrativos.

ARCA establece que una comunicación queda legalmente notificada cuando el contribuyente abre el mensaje o el lunes posterior a que la comunicación haya quedado disponible en el sistema, lo que ocurra primero. Este último mecanismo es denominado por el organismo como notificación de oficio.

Qué pasa si el contribuyente no ingresa al DFE

No ingresar periódicamente al Domicilio Fiscal Electrónico no impide que una comunicación sea considerada notificada. ARCA establece un mecanismo mediante el cual los mensajes pueden adquirir efectos legales aunque el usuario no haya ingresado a leerlos.

Por eso, tener asociada una dirección de correo electrónico puede servir para recibir alertas cuando aparece una nueva comunicación. El correo electrónico funciona como un aviso adicional, mientras que la notificación oficial permanece dentro del servicio de Domicilio Fiscal Electrónico.

El sistema también permite asociar temas a una dirección de correo electrónico para recibir alertas cuando se publica una nueva comunicación. Además, es posible autorizar a otras personas para acceder al servicio en representación del contribuyente mediante el sistema de Administrador de Relaciones.

La consulta del DFE se realiza desde la página de ARCA y requiere Clave Fiscal. El servicio está disponible durante las 24 horas y permite utilizar distintos filtros para ordenar las comunicaciones según fecha, organismo remitente, estado de lectura y otros criterios.

Quiénes deben tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico

La obligación alcanza a prácticamente todos los contribuyentes. ARCA señala que deben constituirlo todos los ciudadanos y responsables, con la excepción correspondiente a los pequeños contribuyentes inscriptos como monotributistas sociales ante el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

El trámite es gratuito y se realiza de manera digital. Quienes ya tienen constituido el domicilio no necesitan realizar nuevamente el procedimiento, aunque deben controlar que los datos de contacto asociados permanezcan actualizados.

La revisión de la dirección de correo electrónico y del número de teléfono permite mantener habilitadas las alertas relacionadas con nuevas comunicaciones. Sin embargo, el correo electrónico no reemplaza la consulta directa del Domicilio Fiscal Electrónico.

Cómo habilitar el Domicilio Fiscal Electrónico de ARCA

Para constituir el Domicilio Fiscal Electrónico es necesario ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT o CUIL y Clave Fiscal. El procedimiento se completa desde el servicio específico destinado a esta función.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT o CUIL y Clave Fiscal. Seleccionar el servicio "Domicilio Fiscal Electrónico" . Dentro de la pantalla principal, elegir la opción "Adherir" . Incorporar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Verificar los datos ingresados y confirmar la información. Una vez completado el proceso, el Domicilio Fiscal Electrónico queda constituido.

La información oficial de ARCA indica que el acceso al servicio requiere autenticación mediante Clave Fiscal. El organismo también señala que, si una persona no tiene o no recuerda su clave, puede gestionarla mediante la aplicación móvil de ARCA.

Compras en el exterior: qué límites tienen los pequeños envíos

Además del Domicilio Fiscal Electrónico, quienes compran productos en el exterior deben conocer las condiciones aplicables a los distintos mecanismos de ingreso de mercadería.

En el caso del régimen de Pequeños Envíos por courier, los paquetes pueden tener hasta tres unidades de la misma especie, no superar los 50 kilos por paquete y alcanzar un valor de hasta u$s 3.000 por envío. Además, la mercadería no debe tener finalidad comercial. El régimen puede utilizarse hasta cinco veces por año calendario y por persona.

Dentro de este esquema, los envíos de hasta u$s 400 de valor FOB están exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística. En esos casos, quedan alcanzados por el IVA y los impuestos internos cuando correspondan.

Cuando el valor del envío supera los u$s 400, los beneficios tributarios se aplican según las condiciones establecidas para el régimen y el excedente queda alcanzado por los tributos correspondientes.

El cupo utilizado puede consultarse desde el servicio "Envíos Postales Internacionales" de ARCA. Para acceder a esa información se requiere Clave Fiscal nivel 2 como mínimo. Allí pueden visualizarse los datos de cada operación, el prestador interviniente y la afectación del cupo anual.

Qué cambió para las compras por Correo Argentino

Durante 2026 también se modificaron las condiciones para los envíos internacionales que ingresan mediante el operador postal designado, incluido el sistema puerta a puerta.

El Decreto 604/2026 modificó el régimen aplicable a los envíos postales y estableció que los paquetes de hasta u$s 400 de valor FOB por envío quedan exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, con un máximo de cinco envíos por año y por persona. Si se supera el valor o el cupo previsto, el excedente queda sujeto al régimen tributario general.

Posteriormente, ARCA reglamentó el procedimiento mediante la Resolución General 5883/2026. La norma contempla envíos de mercadería proveniente del exterior de hasta u$s 3.000 de valor FOB, siempre que sean para uso o consumo personal, estén conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no tengan finalidad comercial.

Para el servicio puerta a puerta de Correo Argentino, ARCA establece además un límite de 20 kilos por paquete. Esta condición se diferencia del régimen de pequeños envíos mediante courier, que contempla un máximo de 50 kilos por paquete.

Qué deben revisar quienes compran productos del exterior

Las personas que realizan compras internacionales deben considerar tanto las condiciones del envío como las comunicaciones que puedan surgir durante el proceso.

El Domicilio Fiscal Electrónico constituye el canal oficial de ARCA para las comunicaciones con el contribuyente. Por ese motivo, mantenerlo constituido y controlar periódicamente los mensajes permite conocer las notificaciones que el organismo haya puesto a disposición.

También es necesario diferenciar entre los distintos regímenes de ingreso de mercadería. Los límites y requisitos dependen de si el paquete ingresa mediante Correo Argentino o a través de un Prestador de Servicios Postales PSP/Courier.

Para los pequeños envíos por courier, el régimen contempla hasta cinco operaciones por año, un valor máximo de u$s 3.000 por envío, hasta tres unidades de la misma especie y un peso máximo de 50 kilos por paquete.

En el caso de los envíos postales que ingresan mediante Correo Argentino, el régimen también contempla hasta cinco envíos anuales y una franquicia de u$s 400 para derechos de importación y tasa de estadística, mientras que el procedimiento simplificado alcanza paquetes de hasta u$s 3.000, con hasta tres unidades de la misma especie y sin finalidad comercial.

De esta manera, quienes compran en plataformas internacionales deben controlar el estado de sus operaciones, el cupo anual utilizado y las eventuales comunicaciones disponibles en ARCA. La consulta del Domicilio Fiscal Electrónico y del servicio de Envíos Postales Internacionales permite acceder a esa información desde los sistemas oficiales del organismo.