OSDE da de baja a los monotributistas y les cobra IVA: dónde y cómo pueden reclamar

Los monotributistas que todavía lograban descontar el aporte a la obra social de la cuota de OSDE están siendo pasados a "afiliado directo" más IVA

Se puede reclamar gratis ante la Superintendencia de Salud. Las vías son virtual, presencial o postal.

La empresa de medicina prepaga OSDE está informando a sus afiliados monotributisas que dará de baja su condición de afiliados al Monotributo, con lo que dejará de descontar de la cuota el aporte a la obra social del régimen simplificado. No solo seguirán cubiertos solo como "afiliado directo", sino que también comenzará a cobrarles el IVA.

Ante esta situación, existe un trámite de reclamo 100% gratuito para reclamar ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que se puede realizar de manera, virtual, presencial o postal, según informa la plataforma Mi Argentina.

Qué informa OSDE a los afiliados monotributistas

OSDE, prepaga que ya recibe multas y sentencias judiciales contrarias por diversos motivos, envía por mail a sus afiliados monotributistas el siguiente texto:

"Nos comunicamos con vos para informarte que, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Servicios de Salud y en virtud de la Resolución General 2322/2007 de la AFIP, a partir de octubre daremos de baja tu condición de monotributista y tu cobertura se mantendrá bajo el número de afiliado xxx como socio directo de OSDE".

"En esta categoría, al costo de tu plan se le adiciona el Impuesto al Valor Agregado (10,5%), que será facturado en la cuota de octubre con vencimiento en noviembre", concluye.

La Resolución 2322/2007 se refiere al procedimiento para solicitar la cancelación en la inscripción en impuestos.

Los monotributistas tienen hoy 46 obras sociales y prepagas donde pueden inscribirse, dentro de las cuales ya no está OSDE.

Cómo reclamar a la Superintendencia de Salud

El Gobierno informa que "si tu Obra Social o Medicina Prepaga no acepta afiliarte, podés realizar la Denuncia por negativa de afiliación directamente ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Es un trámite totalmente gratuito diseñado para resguardar el derecho a la salud de los usuarios y beneficiarios.

Requisitos y documentación necesaria para reclamar

Para iniciar la presentación, vas a necesitar reunir los siguientes elementos básicos en todos los casos:

Formulario de denuncia: debe estar completo y firmado por la persona titular.

DNI del titular: copia visible de ambos lados.

DNI del apoderado o gestor: en caso de realizar la gestión a través de un tercero (de ambos lados).

Copia del DNI de todo el grupo familiar: de ambos lados, si vas a afiliar a tu familia.

Acreditación de vínculo familiar: documentos que prueben el parentesco, como partidas de nacimiento, certificado de matrimonio o certificado de unión convivencial.

Qué debe presentar el monotributista a la Superintendencia

Además de la documentación general, los usuarios de prepagas deben presentar la última factura abonada y, además, se debe adjuntar documentación de respaldo de tus aportes o condición laboral:

Los monotributistas, para reclmar a prepagas y obras sociales, deben presentar el último comprobante de pago del monotributo, estado de cuenta corriente o certificado de libre deuda, junto con los formularios F152 y F184 emitidos por ARCA (ex AFIP).

El Formulario 184 es la constancia oficial de adhesión al Monotributo que confirma el alta y la obra social elegida, mientras que el Formulario 152 es la credencial de pago mensual.

Formulario 184 (Constancia de Trámite/Adhesión): certifica la inscripción o recategorización en el Monotributo. Muestra tus datos personales, categoría, actividad declarada y la obra social seleccionada para recibir tus aportes.

Formulario 152 (Credencial de Pago): contiene el Código Único de Revista (CUR) e indica los importes a abonar mensualmente (impuesto integrado, aportes a la seguridad social y obra social).

Ambos formularios se obtienen en formato PDF ingresando a la web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, seleccionando el servicio "Monotributo" y dirigiéndote a la sección "Constancias".

En el Monotributo Social, se debe presentar el último pago realizado, carátula emitida por Desarrollo Social o credencial de pago. Si se abonó fuera de término, se debe incluir el pago del componente de Obra Social correspondiente a Desarrollo Social).

Qué deben presentar otros trabajadores para reclamar

Trabajadores en relación de dependencia: último recibo de sueldo.

Personal de Casas Particulares: último comprobante de pago de aportes. Si corresponde, el comprobante por grupo familiar mediante el formulario 575 ARCA y el pago adicional en caso de trabajar menos de 16 horas semanales.

Beneficiarios del Seguro de Desempleo: constancia de ANSES donde figure a qué Agente del Seguro se destinan los aportes, constancia con la cantidad de cuotas a cobrar y comprobante de cobro.

Jubilados y Pensionados: último recibo de haberes previsionales y el comprobante CODEM emitido por ANSES.

El CODEM es el Comprobante de Empadronamiento, un documento oficial y gratuito expedido por la ANSES que certifica a qué Obra Social está afiliado o asignado un trabajador en actividad, titular de la prestación por desempleo, jubilado o pensionado, así como también los familiares registrados a su cargo.

La Superintendencia de Servicios de Salud podrá requerir documentación adicional si la considera necesaria para evaluar el caso específico.

Paso a paso del trámite para reclamar a la prepaga

El Gobierno informa el siguiente procedimiento para reclamar por la falta de afiliación a la prepaga ante la Superintendencia de Salud:

Descargá e imprimí el Formulario de Denuncia, completándolo minuciosamente y firmándolo.

Elegí una sola vía de presentación entre las tres alternativas disponibles:

Opción Virtual (Trámites a Distancia - TAD): podés ingresar con tu clave de ARCA o Mi Argentina a la plataforma oficial de Trámites a Distancia. Desde allí podés adjuntar los documentos digitalizados y realizar el seguimiento en línea sin salir de tu casa.

Opción Presencial: podés solicitar un turno previo desde la plataforma Mi Argentina o llamando a la línea gratuita 0800-222 SALUD (72583). Se atiende de manera presencial tanto en la Sede Central como en las delegaciones del interior del país.

Opción por Correo Postal: podés remitir toda la documentación impresa en un sobre dirigido a Sede Central: Bartolomé Mitre 434, Planta Baja, CABA (C1036AAH) o a la Delegación de la Superintendencia más cercana a tu domicilio.

Así, si bien OSDE está notificando a los monotributistas que dejaré de descontar el aporte en el régimen simplificado de la cuota y les cobrará el IVA, los usuarios pueden reclamar ante la Superintendencia de Salud