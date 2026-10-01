Monotributo: se amplió a 46 las obras sociales habilitadas para elegir en octubre

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) actualizó el listado oficial y más entidades para recibir afiliados del Régimen Simplificado

os monotributistas tienen incluido dentro de la cuota mensual un aporte destinado a la cobertura de salud, pero no pueden elegir cualquier entidad. Para realizar una opción de cambio deben seleccionar un agente del seguro habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para recibir afiliados del Régimen Simplificado.

El padrón de agentes habilitados se actualiza periódicamente, por lo que una entidad que figure en el registro puede incorporarse, dejar de estar habilitada o modificar su situación. Por eso, antes de iniciar una afiliación o solicitar un cambio de cobertura, es necesario consultar el listado vigente.

El registro utilizado para esta actualización contempla 46 obras sociales y agentes del seguro habilitados para recibir a monotributistas.

Cuáles son las obras sociales habilitadas para monotributistas en octubre

El listado incluye obras sociales sindicales, entidades de dirección, mutuales y otros agentes habilitados para recibir los aportes correspondientes al componente de salud del Monotributo.

Las 46 entidades que integran el listado (al 1 de octubre) son:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET-Córdoba S.A.

Privamed S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

El nuevo listado incorpora cuatro entidades que no estaban en la nómina anterior: la Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines; la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión; la Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante; y la Obra Social de Serenos de Buques.

Por tratarse de un registro que puede modificarse, la cantidad de entidades habilitadas debe verificarse nuevamente al momento de realizar una opción de cambio.

Cómo funciona la obra social dentro del Monotributo

La cuota mensual del Monotributo incluye el impuesto integrado, el aporte previsional al SIPA y el componente destinado a la obra social. El monto de este último depende de la categoría y de la situación particular del contribuyente.

El pago del Monotributo no implica la afiliación automática a una obra social. Para acceder a la cobertura, el contribuyente debe elegir un agente del seguro habilitado para recibir monotributistas y completar el trámite de afiliación correspondiente.

El importe a pagar debe consultarse según los valores vigentes de ARCA y la situación particular de cada contribuyente. Además, existen casos en los que determinados monotributistas están exceptuados de ingresar el aporte destinado a la obra social.

Qué hay que revisar antes de elegir una obra social

La elección no debería hacerse solamente en función del nombre de la entidad. Antes de realizar la opción, el monotributista debería verificar:

La cartilla médica disponible

Los profesionales y centros de atención incluidos

La presencia de prestadores en la localidad donde vive o trabaja

Los hospitales y clínicas con los que trabaja la entidad

Las condiciones para incorporar integrantes del grupo familiar

Los costos adicionales que puedan corresponder por adherentes

El procedimiento requerido para completar la afiliación

También es conveniente confirmar que la entidad continúe dentro del padrón de agentes que aceptan monotributistas al momento de iniciar el trámite, porque el registro puede modificarse.

La referencia oficial para comprobar cuáles son los agentes habilitados es la Superintendencia de Servicios de Salud, que mantiene información específica para los monotributistas y sus opciones de cambio.

Cómo elegir o cambiar de obra social siendo monotributista

La opción de cambio se realiza mediante el sistema habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Para iniciar el trámite se requiere la identificación correspondiente del contribuyente y el acceso al sistema oficial. El procedimiento permite seleccionar el agente de salud dentro de las entidades habilitadas para monotributistas.

El cambio no puede hacerse de manera mensual. El Decreto 955/2024 estableció que los pequeños contribuyentes deben permanecer durante un período mínimo de 12 meses en el agente de salud elegido antes de ejercer una nueva opción de cambio.

El plazo comienza a computarse desde que la opción efectivamente opera. La nueva elección comienza a regir de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa y el sistema de la Superintendencia.

Qué documentación pueden pedir para completar la afiliación

La opción realizada a través del sistema oficial no necesariamente reemplaza el trámite de afiliación que exige cada entidad.

La obra social puede solicitar documentación para completar el alta, entre ella:

DNI

Constancia o comprobante de inscripción en el Monotributo

Comprobante de pago

Formulario 184/F

Credencial de pago o Formulario 152

Documentación correspondiente al grupo familiar, si se incorporan integrantes

Los requisitos concretos pueden variar según la entidad, por lo que es recomendable consultar directamente con la obra social elegida antes de presentar la documentación.

Qué pasa con los aportes si el monotributista quiere una prepaga

Los monotributistas tienen un régimen específico para elegir su agente de salud. La opción debe realizarse entre las entidades habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud para recibir afiliados del Monotributo.

Por eso, el aporte obligatorio no puede derivarse a una prepaga que no integre el padrón de agentes habilitados. El Decreto 955/2024 estableció este registro específico para los pequeños contribuyentes.

Qué pasa si una obra social rechaza a un monotributista

Si una entidad habilitada rechaza una opción de cambio o una afiliación, el contribuyente puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Antes, puede solicitar a la entidad los motivos del rechazo y dejar constancia del reclamo. Si el problema persiste, puede recurrir al organismo de control.

Preguntas frecuentes

¿Se puede cambiar de obra social todos los meses?

No. El monotributista debe permanecer durante al menos 12 meses en el agente de salud elegido antes de realizar una nueva opción de cambio, de acuerdo con el régimen aplicable.

¿Todos los monotributistas pueden elegir cualquier obra social?

No. La elección está limitada a los agentes del seguro inscriptos en el registro específico para pequeños contribuyentes. El listado puede modificarse, por lo que debe consultarse el padrón vigente antes de realizar el trámite.

¿Cuántas obras sociales pueden elegir los monotributistas?

El padrón utilizado para esta actualización contiene 46 obras sociales y agentes del seguro habilitados para recibir a monotributistas.

La cantidad puede cambiar si la Superintendencia incorpora nuevas entidades, modifica las condiciones de inscripción o da de baja agentes del registro.

¿El aporte de obra social está incluido en el Monotributo?

Sí. Para los contribuyentes alcanzados por la cotización de salud, el aporte forma parte de la cuota mensual del régimen simplificado. ARCA contempla el componente de obra social dentro de las cotizaciones del Monotributo.

¿La afiliación se activa automáticamente al pagar el Monotributo?

No necesariamente. El pago incluye el aporte correspondiente, pero el contribuyente debe realizar la elección del agente de salud y completar el proceso de afiliación que corresponda.

¿Dónde se consulta el padrón de obras sociales para monotributistas?

La referencia debe ser la Superintendencia de Servicios de Salud, que publica el registro de agentes habilitados para recibir a los pequeños contribuyentes. La propia SSS dispone de información específica para monotributistas y de un sistema para consultar las opciones realizadas.

Por tratarse de un padrón dinámico, el listado de 46 entidades corresponde a la actualización utilizada para esta nota. Antes de elegir una cobertura, iniciar una afiliación o solicitar un cambio, conviene verificar nuevamente que la entidad continúe habilitada.

En definitiva, para un monotributista, el aporte de salud está incorporado en la cuota mensual, pero la cobertura efectiva depende de la elección de un agente habilitado y de la posterior afiliación. El punto central es consultar el padrón vigente y revisar las condiciones de atención de la entidad antes de realizar la opción.