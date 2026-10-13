La compra de PedidosYa por Uber enfrenta la primera denuncia por monopolio en la Argentina

Uber compra a la empresa alemana dueña de PedidosYa y toma medidas para evitar tachas de monopolio, pero ya tiene una denuncia en Argentina

Un gremio que se adjudica la representación de los repartidores pidió al Gobierno rechace la aplicación en Argentina de la compra de PedidosYa por parte de Uber, por "monopolio laboral" y que, si la aprueba, fije condiciones estrictas a favor de los trabajadores.

De hecho, Uber sabe que está floja de papeles en materia de posible monopolio, y vendió la operación en 14 mercados a un fondo de inversión para evitar cuestionamientos, entre los que no está Argentina.

Qué denuncias por monopolio enfrenta la compra de Pedidos Ya

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM) presentó ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) un escrito de oposición y denuncia de concentración económica contra la operación por la cual Uber Technologies, Inc pretende adquirir el control de las operaciones de Delivery Hero SE en la Argentina, que funcionan bajo la marca PedidosYa.

El sindicato se apoya en el antecedente que la ANC frenó la adquisición de Telefónica por parte de Telecom bajo control del grupo Clarín.

Sin bien, no cambiaría nada para los usuarios de PedidosYa, el sindicato de los motoqueros denuncia que habrá cambios drásticos para los repartidores que quedarán a merced de un "monopolio laboral".

El gremio quiere aprovechar la investigación antimonopolio, que se abrirá obligatoriamente según la legislación vigente para la compra de PedidosYa y sus consecuencias en Argentina, para conseguir condiciones laborales que impide la Ley Bases

Si se aprueba la fusión, ASiMM pide que se sujete a Uber a "condicionamientos estrictos". Entre ellos, tarifas piso vinculadas a los costos de vida y de combustible, la eliminación del sesgo sancionatorio algorítmico y la transparencia sobre la billetera virtual (Wallet) del grupo.

Según la presentación del gremio ante la ANC, el grupo Delivery Hero opera en el país de manera integrada: la plataforma de ventas y las dark stores, la logística de reparto y la billetera virtual, por lo que la operación alcanzaría también a los fondos, liquidaciones y cobranzas de los repartidores.

"Esta operación deja a los repartidores del país frente a una sola patronal todopoderosa. Al eliminar a su competidor directo, Uber se convertiría en el único empleador de hecho, con capacidad de fijar tarifas, sancionar por algoritmo y retener fondos sin alternativa para el trabajador", señaló Gonzalo Ottaviano, secretario gremial del sindicato.

Cuál es la operación por la que Uber se queda con Pedidos Ya

Uber acordó comprar Delivery Hero, la empresa alemana dueña de PedidosYa, por unos u$s14.800 millones. Ya tenía cerca del 25% de la compañía y ofreció 41,5 euros por acción para quedarse con el resto. Se anunció a mediados de julio y se prevé que se concrete en la segunda mitad de 2027, tras las autorizaciones regulatorias.

Para facilitar esas aprobaciones de agencias antimonopolio, Delivery Hero acordó vender operaciones en 14 mercados al fondo de inversión SSW Partners por 1.400 millones de euros. Según Forbes, PedidosYa Argentina y Uruguay quedan del lado de Uber.

Por otra parte, Uber anunció una inversión adicional de u$s500 millones en Argentina, que se suma a los u$s500 millones de marzo para relanzar Uber Eats.

En Argentina, Uber Eats volvió este año y competiría con la app que pasa a controlar, lo que puede sumar objeciones de las autoridades de competencia.

También en Chile, la Fiscalía Nacional Económica denunció a PedidosYa por presunta colusión con Glovo y pidió una multa superior a u$s70 millones.

De esta manera, Uber enfrenta desafíos regulatorios por las normas antimonopolio en todo el mundo y también en Argentina, tanto por su compra de PedidosYa como por el relanzamiento de Uber Eats para competir por su propia controlada.