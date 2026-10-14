En el marco de duras negociaciones con Argentina, el FMI busca avanzar en modificaciones a los regímenes impositivos y mejorar la recaudación

El Fondo Monetario Internacional planteó que Argentina debe encarar reformas estructurales de su sistema tributario para consolidar el ajuste fiscal. La exigencia llegó en medio de la negociación por la tercera revisión del acuerdo, que lleva semanas de tratativas.

Quien lo dijo fue Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI. La funcionaria reconoció que la disciplina fiscal fue un pilar fundamental del programa de estabilización con el organismo. Pero advirtió que hacen falta más medidas.

El objetivo es mejorar la eficiencia tributaria y del gasto, dos aspectos que el Fondo considera centrales para que el plan económico sea sostenible en el tiempo.

Dabla-Norris fue específica. Entre las reformas clave que necesita Argentina figuran "eliminar los gastos tributarios o reducirlos", en particular las exenciones del IVA. También mencionó la normalización de los impuestos a los combustibles.

"Eliminar gradualmente otros tipos de impuestos distorsivos de la economía y sustituirlos por un sistema tributario más sólido", agregó la funcionaria. La idea es avanzar hacia una forma más duradera de recaudar ingresos.

Caputo y Georgieva se reunieron en medio de la negociación

El ministro de Economía Luis Caputo mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Fue en el marco de las reuniones de primavera del organismo en Washington.

Georgieva destacó la "disciplina fiscal" de Argentina como ejemplo a nivel global. El elogio llegó tras revisar los números del programa de estabilización.

Sin embargo, el debate entre el FMI y la Argentina pasó rápidamente a un tema más espinoso. Cerrar la evaluación correspondiente al primer semestre, que se negocia desde hace largas semanas.

Ese paso es indispensable para liberar el desembolso pendiente de u$s869 millones. Caputo destacó en redes sociales que "los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión".

El desvío fiscal que complica la tercera revisión

La revisión quedó atravesada por el incumplimiento del objetivo fiscal acordado con el organismo. Es el principal obstáculo en la negociación.

Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones. La meta pactada era de $6,86 billones. El desvío alcanzó los $573.974 millones.

Por esa diferencia, el equipo económico necesita que el FMI le conceda un waiver (perdón) para que el proceso pueda continuar y se habilite el tratamiento del caso en el Directorio Ejecutivo.

En cambio, el Banco Central sí logró cumplir con la meta de reservas netas. Lo hizo después de que el Fondo flexibilizara esa exigencia en revisiones anteriores.

La variación acumulada desde fines de 2024 fue de -u$s3.111 millones. Esa cifra quedó dentro del límite de -u$s8.600 millones establecido para junio. En las dos auditorías previas el BCRA había incumplido este objetivo.

El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina

El organismo publicó ayer la nueva edición del World Economic Outlook. Como ocurre en cada asamblea, el FMI actualizó sus estimaciones para la economía mundial y para los distintos países.

En concreto, el Fondo recortó a 2,1% la previsión de crecimiento para este año. De esta forma, redujo en más de un punto la variación esperada en el producto bruto interno. El anterior pronóstico auguraba una expansión de 3,5%.

La nueva estimación quedó en línea con la proyección actualizada del Banco Mundial. El organismo también rebajó el crecimiento esperado para 2027 en medio punto, hasta el 3,5%.

Estas cifras siguen siendo más optimistas que las proyectadas por el consenso de los economistas locales, según el más reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA.

El REM arrojó una previsión de alza del PBI de 1,5% para el año en curso y de 3% para el venidero. Una brecha significativa respecto a las estimaciones del Fondo.