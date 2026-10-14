CABA lanza un plan de pago de deudas de ABL y patentes con quita del 100% de los intereses

El régimen permite saldar atrasos previos a diciembre, acceder a pagos en cuotas y aprovechar la condonación de recargos acumulados

La Ciudad de Buenos Aires arranca este jueves 15 de octubre un plan de facilidades para quienes tengan deudas de ABL o patente. La novedad es que perdona el 100% de los intereses si se paga todo al contado, o la mitad si se financia.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) es la encargada de implementar la medida. El plazo para adherir vence el 31 de diciembre.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, fue quien anunció la iniciativa. "Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día", afirmó.

El mandatario agregó: "Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante".

Qué deudas entran en el plan de AGIP

El plan alcanza obligaciones vencidas antes del 1° de este mes que todavía estén en instancia administrativa, es decir, que no hayan llegado a la Justicia.

Hay un tope: podés regularizar hasta $5.940.000 por partida o dominio y por cada impuesto. Ese límite se calcula sobre el capital que debés, sin sumar los intereses acumulados.

Si tenés deudas en ambos tributos, podés adherir por los dos. El monto máximo aplica por separado para ABL y para patente.

Qué quita de intereses ofrece cada modalidad

El esquema contempla dos caminos. La diferencia está en cuánto te perdonan y en qué plazo pagás.

Primera opción: cancelás todo en un solo pago y te condonan el 100% de los intereses resarcitorios. Solo abonás el capital original de la deuda.

Segunda opción: financiás en hasta 12 cuotas mensuales con una quita del 50% de los intereses. No hay costo de financiación adicional.

En ambos casos, el pago debe hacerse mediante débito automático. Es un requisito obligatorio que busca simplificar la operatoria y asegurar el cumplimiento del plan.

Cómo adherir al plan de facilidades

El trámite es 100% digital y se hace a través del Portal del Contribuyente de AGIP. No hace falta ir a ninguna ventanilla ni sacar turno.

Para adherir, tenés que tener domicilio fiscal electrónico constituido. Sin ese requisito previo, no podrás acceder al plan.

Los pasos son los siguientes:

Ingresá a www.agip.gob.ar

Seleccioná la opción "Plan de Facilidades"

Elegí el impuesto que querés regularizar (ABL o patente)

Definí la modalidad de pago (contado o financiado)

Verificá el detalle de tu deuda

Validá tus datos personales y fiscales

Informá el CBU de la cuenta desde la cual se harán los débitos

Una vez que completes estos pasos, el sistema generará el plan y podrás descargarlo desde el portal.

Desde el Gobierno porteño destacaron que la medida busca facilitar el cumplimiento tributario. La iniciativa complementa otros beneficios fiscales implementados recientemente por la Ciudad y abre una ventana de regularización con condiciones favorables hasta fin de año.

El plazo para adherir es hasta el 31 de diciembre. Después de esa fecha, las condiciones actuales dejarán de estar vigentes.