ARBA ofrecerá descuentos de hasta el 40% para regularizar impuestos atrasados desde el 26 de octubre. El plan estará vigente hasta fin de año

Busca que contribuyentes se pongan al día para acceder a beneficios en 2027.

Ofrece descuentos de hasta el 40% según la fecha y modalidad de pago elegida.

ARBA lanza un plan de regularización de deudas desde el 26 de octubre hasta fin de año.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciará este lunes un plan para regularizar deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%. La iniciativa comenzará a regir el lunes 26 de octubre y se extenderá hasta fin de año. Las condiciones dependerán de cuándo se realice el trámite y de la modalidad de pago elegida.

La presentación estará a cargo del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa semanal. La implementación quedará en manos de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que habilitará la adhesión a través de su sitio oficial.

El objetivo es que los contribuyentes puedan ponerse al día antes de 2027. Y es que, a partir del próximo año, no registrar deudas será un requisito para acceder a las bonificaciones tributarias anuales. Para quienes arrastran obligaciones pendientes, el nuevo esquema abrirá una posibilidad de regularización antes de que comience a regir esa condición.

El plan tendrá cuatro períodos de adhesión, con distintas condiciones de pago. Además, las bonificaciones estarán limitadas al capital adeudado, de modo que no podrán superar el monto original de la obligación tributaria.

Qué impuestos se podrán regularizar con el plan de ARBA

El régimen incluirá deudas de cinco tributos provinciales:

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos

El Impuesto de Sellos

El Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario

El Impuesto Automotor

El correspondiente a Embarcaciones Deportivas

Esto significa que podrán consultar el programa tanto personas con impuestos patrimoniales pendientes como contribuyentes y empresas que adeuden Ingresos Brutos. Cada caso tendrá que revisarse según el tributo involucrado y el período al que corresponda la obligación.

El alcance también contempla deudas que se encuentren en distintas instancias administrativas o judiciales. Se podrán incorporar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso si están en etapa prejudicial, judicial o dentro de un proceso de fiscalización.

Además, el plan permitirá regularizar determinadas obligaciones correspondientes a 2026. La excepción serán las vinculadas al Impuesto de Sellos, que no podrán incluirse bajo esa condición.

Antes de iniciar el trámite, convendrá revisar qué períodos se adeudan y cuáles de esas obligaciones están alcanzadas. Este paso permitirá identificar qué parte de la deuda puede incorporarse al régimen y evitar confusiones al momento de elegir una modalidad de pago.

Cuáles serán los descuentos de ARBA según la fecha de adhesión

El cronograma dividirá el período de adhesión en cuatro etapas. Los porcentajes cambiarán según la fecha en que se formalice el trámite y la opción elegida para cancelar la deuda.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: el descuento será del 40% para el pago al contado, del 20% para quienes elijan tres cuotas y del 15% para quienes opten por seis cuotas

el descuento será del 40% para el pago al contado, del 20% para quienes elijan tres cuotas y del 15% para quienes opten por seis cuotas Del 14 al 27 de noviembre: la bonificación alcanzará el 35% para el pago al contado, el 15% para la financiación en tres cuotas y el 10% para el pago en seis cuotas

la bonificación alcanzará el 35% para el pago al contado, el 15% para la financiación en tres cuotas y el 10% para el pago en seis cuotas Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: los contribuyentes tendrán un descuento del 30% por pago al contado, del 10% en tres cuotas y del 5% en seis cuotas

los contribuyentes tendrán un descuento del 30% por pago al contado, del 10% en tres cuotas y del 5% en seis cuotas Del 12 al 31 de diciembre: se aplicará una bonificación del 30% para quienes cancelen la deuda al contado. En esta última etapa no estarán disponibles las opciones de tres y seis cuotas previstas en los períodos anteriores

Las bonificaciones tendrán como límite el capital adeudado, por lo que no podrán superar el monto original de la obligación tributaria. La fecha de adhesión determinará las condiciones disponibles para cada contribuyente.

Por eso, quienes estén evaluando sumarse al programa deberán tener en cuenta tanto el plazo como su capacidad de pago. Cancelar la deuda de una sola vez o distribuirla en cuotas son alternativas distintas, y la elección dependerá de la situación de cada persona o empresa.

Qué deudas podrán incorporarse al régimen de regularización

El programa permitirá incluir obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. También abarcará deudas que hayan avanzado hacia instancias administrativas o judiciales, incluidas aquellas que estén en etapa prejudicial o bajo fiscalización.

La posibilidad de incorporar obligaciones en distintas etapas amplía las situaciones que podrán consultar los contribuyentes. Sin embargo, será necesario verificar las condiciones específicas de cada deuda antes de formalizar la adhesión.

Las obligaciones correspondientes a 2026 tendrán un tratamiento particular: podrán incorporarse cuando estén contempladas por el régimen, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos.

En la práctica, una persona que tenga pendiente el Impuesto Automotor de un período anterior deberá comprobar qué deuda registra y si puede incluirla. Lo mismo ocurrirá con una empresa que adeude Ingresos Brutos o con un contribuyente que tenga obligaciones inmobiliarias pendientes. El alcance definitivo dependerá de los conceptos y períodos admitidos por ARBA.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa busca ofrecer una herramienta para que quienes tengan obligaciones pendientes puedan regularizar su situación fiscal.

"El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos", señaló el funcionario.

El anuncio se relaciona con las condiciones previstas para acceder a las bonificaciones tributarias anuales en 2027. En ese contexto, el régimen ofrecerá una alternativa para revisar las deudas acumuladas y resolverlas antes de que comience el próximo año.

Para los contribuyentes, el primer paso será conocer con precisión cuánto deben y qué obligaciones pueden incluir. A partir de esa información, podrán evaluar las condiciones del programa y decidir cómo avanzar.

El régimen especial ofrecerá financiación en tres y seis cuotas durante las primeras etapas del cronograma. Sin embargo, quienes necesiten más tiempo para distribuir los pagos podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas.

Esta opción puede ser relevante para quienes no cuentan con el dinero necesario para cancelar toda la deuda de una vez o necesitan organizar sus gastos durante varios meses. En esos casos, será necesario comparar las condiciones de los planes disponibles antes de elegir.

También habrá que considerar la cantidad de obligaciones pendientes, los períodos fiscales involucrados y el estado de cada deuda. Si existen actuaciones administrativas o judiciales, convendrá verificar qué alternativas admite el organismo para regularizar esos conceptos.

La elección no dependerá únicamente del número de cuotas. Los contribuyentes deberán revisar las condiciones aplicables a su caso y determinar qué modalidad pueden afrontar dentro de los plazos establecidos.

La adhesión será digital y podrá realizarse desde el lunes 26 de octubre a través del sitio oficial de ARBA. Desde esa plataforma, los contribuyentes podrán consultar sus deudas, identificar los impuestos alcanzados y formalizar el plan de pagos.

El procedimiento comenzará con la revisión de las obligaciones registradas. Después, los interesados deberán identificar cuáles pueden incorporarse y seleccionar la alternativa disponible que se ajuste a su situación.

La consulta previa será especialmente útil para quienes adeuden más de un impuesto o tengan obligaciones de diferentes períodos fiscales. De esa manera, podrán distinguir qué conceptos están incluidos y cuáles requieren otra vía de regularización.

El régimen permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Quienes busquen ponerse al día antes del comienzo de 2027 deberán revisar las condiciones del programa y completar la adhesión dentro del plazo establecido.

El nuevo esquema permitirá regularizar determinadas deudas provinciales antes del cierre del año. Para aprovecharlo, cada contribuyente tendrá que comprobar qué obligaciones están alcanzadas, revisar las opciones disponibles y elegir una forma de pago compatible con su situación.