Empleada doméstica: qué debe hacer el empleador ante una renuncia o el despido

Ante la desvinculación de la empleada doméstica hay emitir o recibir telegrama, hacer pagos y entregar el certificado de trabajo, entre otros deberes

Registre la baja en ARCA y entregue el certificado de trabajo para finalizar el vínculo laboral.

Formalice la renuncia o despido por escrito, cumpliendo los plazos y preavisos legales según el caso.

Cuando una empleada de casas particulares renuncia o es despedida, el empleador tiene varias obligaciones laborales y administrativas que no terminan con el pago de los conceptos que correspondan por la finalización de la relación laboral.

Qué debe hacer el empleador de casas particulares en caso de renuncia

Las siguientes son las obligaciones del empleador en el caso de desvinculación de la empleada doméstica por renuncia.

1. Recibir y conservar la renuncia

La renuncia debe formalizarse mediante telegrama laboral, carta documento o presentación ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente. El telegrama laboral es gratuito. La trabajadora debe dar un preaviso de 10 días.

Es recomendable conservar el telegrama y registrar la fecha efectiva de finalización.

2. Pagar la liquidación final

Aunque la empleada renuncie, corresponde liquidar los conceptos pendientes, según el caso:

Salario pendiente: los días trabajados del último período.

Aguinaldo proporcional (SAC): la parte correspondiente al semestre trabajado.

Vacaciones proporcionales no gozadas: las que correspondan por la fracción del año trabajada.

Otros importes pendientes, como horas extras o diferencias salariales, si las hubiera.

En una renuncia común, no corresponde la indemnización por despido sin causa.

3. Dar la baja en ARCA

Es obligatorio registrar la finalización de la relación laboral en el sistema de Casas Particulares de ARCA.

El trámite es gratuito y se realiza en línea:

Ingresar al portal de ARCA con clave fiscal.

Buscar a la trabajadora registrada y entrar en sus datos.

Seleccionar «Baja», informar la fecha y confirmar.

Generar la constancia por duplicado y entregar una copia firmada a la trabajadora.

Pagar los aportes y contribuciones correspondientes al último período y generar el recibo de sueldo.

4. Entregar el certificado de trabajo

Hay que distinguir dos documentos:

Constancia de baja de ARCA: acredita que se registró la finalización de la relación.

Certificado de trabajo: es el documento con los datos laborales que correspondan, como el período trabajado, las tareas y la información previsional exigible.

Cuáles son las obligaciones en el despido de la empleada doméstica

En caso de despido de una empleada de casas particulares en Argentina, además de pagar la indemnización y la liquidación final, el empleador debe cumplir con determinadas obligaciones de notificación, registración y entrega de documentación.

1. Comunicar el despido por escrito

Conviene notificarlo por un medio fehaciente, por ejemplo, mediante telegrama o carta documento, indicando claramente la decisión y la fecha de finalización.

2. Dar el preaviso o pagarlo

Según la Ley 26.844 del Servicio Doméstico, el empleador debe dar:

10 días de preaviso si la antigüedad es inferior a un año.

si la antigüedad es inferior a un año. 30 días de preaviso si la antigüedad es superior a un año.

Si no se otorga el preaviso, corresponde pagar la indemnización sustitutiva. Si se despide sin preaviso en una fecha que no coincide con el último día del mes, también puede corresponder la integración de los días faltantes hasta fin de mes.

3. Pagar la liquidación final y las indemnizaciones

Además de los salarios pendientes, el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales no gozadas, deben calcularse las indemnizaciones que correspondan según la antigüedad.

En el despido sin causa, se debe liquidar un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de tres meses, con un mínimo de un mes de sueldo. El período de prueba y las circunstancias particulares pueden modificar el resultado.

4. Dar la baja en ARCA

El empleador debe registrar el cese de la relación en el sistema de Casas Particulares, conservar la constancia de baja y entregar una copia firmada a la trabajadora.

También debe ingresar los aportes y contribuciones pendientes del último período y emitir el recibo correspondiente. El trámite se realiza en el portal oficial de finalización de la relación laboral.

5. Entregar el certificado de trabajo

La normativa vigente contempla el certificado de trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con un plazo de 45 días hábiles desde la extinción. La Resolución General ARCA 5848/2026 prevé su generación mediante el servicio Simplificación Registral, con el formulario F.984, en formato digital o físico.

6. Revisar si existe alguna indemnización especial

Si el despido se vincula con el embarazo, la maternidad o el matrimonio, pueden corresponder indemnizaciones adicionales. La Ley 26.844 contempla, bajo las condiciones que establece, una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se suma a la del despido sin causa.

7. Conservar la documentación

Es prudente guardar:

La comunicación del despido y la constancia de recepción.

Los recibos de sueldo.

La liquidación final y los comprobantes de pago.

La constancia de baja de ARCA.

El certificado de trabajo y la constancia de su entrega.

Los comprobantes de aportes, contribuciones y cobertura de riesgos del trabajo.

Para precisar qué corresponde hacer, hay un dato que cambia el análisis: ¿la empleada tiene más de seis meses de antigüedad o todavía no cumplió los seis meses? La Ley Bases estableció un período de prueba de seis meses para los contratos por tiempo indeterminado, durante el cual no corresponde el pago de indemnización por despido.

De esta manera, el empleador de casas particulares debe cumplir obligaciones monetarias y administrativas en caso de renuncia y despido, y resguardar documentación para protegerse de posibles reclamos a futuro.