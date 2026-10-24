Ingresos Brutos en Buenos Aires: qué cambios propone la industria para reducir el impuesto

La UIPBA presentó un plan para aliviar la carga tributaria de las fábricas en etapas. El esquema incluye compensaciones fiscales

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentó una propuesta para reducir de manera progresiva el impuesto sobre los Ingresos Brutos que paga la industria manufacturera.

La iniciativa empresarial contempla una exención para micro y pequeñas empresas, bajas escalonadas para las medianas y grandes y medidas para compensar el costo fiscal.

Qué industrias dejarían de pagar Ingresos Brutos y cuáles tendrían rebajas si se implementa el plan

La primera medida propone eximir durante el primer año de aplicación a las micro y pequeñas industrias con una facturación anual de hasta $3.200 millones. El estudio también plantea que ese umbral se actualice automáticamente cada año para evitar que pierda valor frente a la inflación.

Para las empresas medianas, el esquema contempla reducir la alícuota en 0,5 puntos porcentuales por año durante tres años, hasta alcanzar una tasa del 0%. En el caso de las grandes industrias, propone bajas de 0,3 puntos porcentuales anuales durante cinco años.

Según el documento presentado por la industria, la primera reducción llevaría la alícuota del 1,5% al 1,2%, el nivel que el informe toma como referencia de Córdoba. Los plazos se contarían desde una eventual implementación.

Además de las reducciones generales, la entidad propone crear regímenes especiales para cadenas productivas con un uso intensivo de insumos intermedios, entre ellas la automotriz, los hidrocarburos y la metalmecánica.

El planteo incluye permitir que se deduzca una parte de las compras de insumos de la base imponible, con el objetivo de reducir la acumulación del tributo en distintas etapas de producción.

El documento también propone eliminar sobrealícuotas aplicadas a ciertas actividades manufactureras, como papel y cerveza, y duplicar la deducción por exportaciones de la base imponible. Estas medidas forman parte de una reforma más amplia del tratamiento tributario industrial.

Cómo busca compensar la baja del impuesto y qué cambiaría para el comercio

La propuesta incluye medidas para mantener la recaudación provincial mientras se reducen los pagos de las industrias. Una de ellas es un trabajo conjunto entre la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y UIPBA para actualizar el padrón de contribuyentes e incorporar actividades que no estén registradas.

También plantea ampliar la cantidad de empresas medianas y grandes que actúan como agentes de retención y percepción. Según el estudio, esa herramienta permitiría mejorar los controles y recuperar ingresos fiscales, especialmente en actividades comerciales.

El tercer componente supone un cambio para los pequeños comercios: eliminar la alícuota reducida del 2,5% y establecer una tasa del 3,5%. Si se aplicara, la modificación aumentaría la carga tributaria de los contribuyentes que actualmente acceden al tratamiento más bajo.

Según el informe, el cambio se justifica por la necesidad de reducir los incentivos a subdeclarar ingresos para permanecer en categorías de menor tributación, una práctica conocida como "enanismo fiscal".

En sus estimaciones, UIPBA calcula que eximir a las micro y pequeñas industrias tendría un costo equivalente al 1,3% de la recaudación total de Ingresos Brutos de la Provincia. En contrapartida, proyecta que ampliar los agentes de retención y percepción permitiría recuperar un 3,9% durante el primer año y un 9,7% en el tercero.

El balance del estudio arroja un impacto fiscal neto de cero para los primeros tres años, al considerar los efectos combinados de las medidas. La iniciativa suma otras herramientas.

Entre ellas, una cuenta tributaria única por CUIT para utilizar saldos a favor en el pago de otros impuestos provinciales y un sello de "Producción bonaerense" para priorizar a la industria local en las compras del Estado. También propone eximir de Ingresos Brutos las ventas al gobierno provincial.

De esta forma, la industria considera que podría competir perfectamente con las empresas del mundo. En este sentido, consideran que pueden competir en precio y calidad, pero el único impedimento actual es la carga tributaria.