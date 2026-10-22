ARCA investiga una evasión de más de u$s120 millones en Facebook e Instagram

Los pagos de publicidad en las plataformas de Meta se canalizan por una fintech brasileña que dice que son "libres de impuestos"

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está investigando la operatoria de la brasileña Ebanx vinculada con los pagos que realizan anunciantes argentinos para contratar publicidad en las plataformas de Meta: Facebook e Instagram.

La clave pasa por determinar si este sistema vulnera o no oligaciones fisales vigentes, por permitir abonar publicidad sin ingresar los tributos correspondientes a la contratación de servicios digitales del exterior, como pagan Netflix y Spotify, al pagarlos con tarjeta.

Según estimaciones preliminares, el eventual perjuicio fiscal podría superar los u$s120 millones.

Ebanx es una empresa brasileña fintech que funciona como intermediaria para procesar pagos internacionales sin trabas bancarias y consumidores de países como Argentina. En la práctica, permite que una empresa extranjera cobre a clientes argentinos mediante medios de pago locales, en lugar de tener que desarrollar por su cuenta toda la infraestructura de cobros.

Cómo funcionaría la operatoria de publicidad en Meta

Según la información vinculada con el caso, los pagos se canalizarían mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales y efectivo a través de medios de cobranza locales, como Rapipago, Pago Fácil y Mercado Pago, en lugar de tarjetas de crédito que sí generan los cargos fiscales que esta metodología evita.

ARCA también analiza cómo se promocionó este sistema. En redes sociales circulan publicaciones de agencias, influencers y especialistas en marketing digital que presentan a Ebanx como una alternativa para pagar publicidad de Meta "sin impuestos".

El organismo deberá determinar si esas publicaciones describen una modalidad de pago legítima o si reflejan un mecanismo destinado a eludir obligaciones tributarias. También tendrá que establecer cuál es el rol de Ebanx y qué responsabilidades fiscales le corresponden.

Efectos fiscales y competitivos de la maniobra con Ebanx

Entre los gravámenes bajo análisis se encuentran el IVA del 21%, las retenciones del Impuesto a las Ganancias por pagos al exterior y otros tributos vinculados con el movimiento de fondos. La operación también afecta la recaudación del impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos por servicios digitales del exterior.

Desde el sector privado, denuncian que la operatoria podría generar una competencia desigual en el mercado publicitario argentino. Los medios locales —diarios, canales de televisión, radios, portales digitales y otras empresas del sector— tributan en el país y deben incorporar esos costos a sus operaciones, afirman.

Si los anunciantes pueden destinar sus presupuestos a Meta mediante un sistema que reduzca la carga tributaria, la plataforma internacional obtendría una ventaja frente a los medios argentinos.

Esto podría favorecer el traslado de inversiones hacia Facebook e Instagram, no sólo por razones de eficiencia publicitaria, sino también por una eventual diferencia de costos.

El efecto sería doble: menor recaudación para el Estado y una desventaja competitiva para las empresas de medios que tributan en el país, advierten las empresas argentinas.

El análisis se extiende a todos los participantes del circuito y abre un debate sobre el tratamiento fiscal de los llamados Local Payment Methods, utilizados por plataformas internacionales para cobrar servicios digitales evitando el pago de los impuestos correspondientes.