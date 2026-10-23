Ganancias Simplificado: qué deben hacer quienes presentaron por el régimen general

La Ley de Inocencia Fiscal I ponía límites y muchos declararon Ganancias por régimen general. Ahora se establece cómo pasar a Ganancias Simplificado

Quienes ya declararon Ganancias pueden optar por el régimen simplificado, rectificando su presentación.

El Gobierno estableció qué deben hacer los contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias 2025 por el régimen general para pasar a Ganancias Simplificado

Hasta la aprobación de la Ley 27.826 de Inocencia Fiscal II, los contribuyentes con ingresos superiores a $1.000 millones anuales y patrimonio por más de $10.000 millones no podrían adherir al Régimen de Ganancias Simplificado.

Qué deben hacer quienes ya presentaron Ganancias 2025 por el régimen general

Los contribuyentes que hayan presentado la declaración jurada de Ganancias del período fiscal 2025 bajo el régimen general podrán pasarse al régimen simplificado, siempre que cumplan los requisitos establecidos por las dos leyes de Inocencia Fiscal.

Para hacerlo, deberán presentar una declaración jurada rectificativa de la presentada por el sistema general y adecuarla a la modalidad simplificada.

Hay tiempo para presentar la rectificativa hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar la declaración jurada simplificada, es decir que hay 5 días hábiles para hacerlo: el vencimiento es el 30 de octubre próimo, salvo que haya una nueva prórroga a raíz de que todavía faltan las resoluciones y aplicativos de ARCA para Inocencia Fiscal II.

La posibilidad alcanza a quienes ya habían cumplido con la presentación antes de la entrada en vigencia del Decreto 1253/2026, publicado este viernes. Por lo tanto, haber presentado Ganancias por el régimen general no impide adherir posteriormente a la modalidad simplificada si se reúnen las condiciones exigidas.

Cuándo existe una discrepancia significativa para ARCA

El decreto precisa en qué situaciones ARCA puede considerar que existe una diferencia significativa entre lo declarado por el contribuyente y lo que determina el organismo durante una fiscalización. Este punto es central porque una discrepancia de ese tipo puede hacer caer los beneficios del régimen simplificado.

Se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique alguna de estas situaciones:

Una diferencia igual o superior al 15%: cuando el impuesto determinado por ARCA aumente al menos un 15% respecto del declarado por el contribuyente, o cuando se reduzca en ese porcentaje el quebranto impositivo declarado.

Una diferencia que supere el umbral penal tributario: cuando el aumento del impuesto o la reducción del quebranto exceda el importe establecido como referencia por el Régimen Penal Tributario para el período fiscal correspondiente.

Hay una excepción importante: si el ajuste se origina en la utilización de facturas u otros documentos apócrifos, o en el cómputo improcedente de pagos a cuenta, retenciones, percepciones o anticipos, la discrepancia se considerará significativa sin importar el monto de la diferencia.

En otras palabras, el decreto establece parámetros cuantitativos para determinar cuándo una diferencia fiscal es relevante, pero deja fuera de esos mínimos los casos vinculados con documentación falsa o créditos fiscales computados indebidamente.

Qué pasa si el contribuyente rectifica y paga la diferencia

La reglamentación contempla una posibilidad para quienes reciben una liquidación administrativa o una determinación de oficio de ARCA.

La diferencia entre la declaración original y la rectificativa no se tendrá en cuenta para determinar si existe una discrepancia significativa cuando el contribuyente presente la rectificación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación y, además, cancele o regularice el saldo de impuesto resultante junto con los intereses correspondientes.

Esta disposición permite corregir la declaración y regularizar la deuda dentro del plazo previsto, evitando que esa diferencia sea computada como discrepancia significativa a estos efectos.

Cómo se aplican las reducciones de multas

El decreto también aclara quiénes pueden acceder a las reducciones de multas previstas en Inocencia Fiscal II. Los beneficios alcanzan a:

Micro, pequeñas y medianas empresas.

Personas humanas y sucesiones indivisas.

Entidades sin fines de lucro.

Quedan excluidos los contribuyentes que tengan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales.

La norma distingue dos situaciones. Por un lado, la reducción de 25% de multas por incumplimientos formales opera de pleno derecho para los sujetos alcanzados (pymes y otros).

Por otro, la reducción es del 50% que apunta a regularizar multas por infracciones formales cometidas antes de la entrada en vigencia de esa Inocencia Fiscal II, En este segundo caso, el contribuyente debe cumplir la obligación formal que originó la sanción; por ejemplo, presentar la declaración jurada que había omitido.

Estas reducciones no impiden que se utilicen otros mecanismos de disminución de multas previstos en la legislación tributaria, siempre que correspondan.

Cuándo dictará ARCA las resoluciones complementarias

El organismo recaudador tendrá que emitir las disposiciones operativas necesarias para implementar los cambios introducidos por la Ley de Inocencia Fiscal II y por el decreto.

Esto incluye las instrucciones y procedimientos que deberán seguir los contribuyentes para aplicar efectivamente las nuevas reglas.

El Decreto 1253/2026 entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, el 23 de octubre de 2026.

En síntesis, la reglamentación permite que quienes ya presentaron Ganancias 2025 por el régimen general puedan optar por la modalidad simplificada si reúnen los requisitos, define los umbrales para identificar discrepancias significativas y precisa las condiciones para acceder a reducciones de multas por incumplimientos formales.