Los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Patentes y Embarcaciones se podrán pagar con fuertes descuentos según la cantidad de cuotas

Estar al día es clave para acceder a futuras bonificaciones por buen cumplimiento desde 2027.

Los beneficios son escalonados, con mayores quitas cuanto antes se regularice la deuda impositiva.

ARBA lanzó un plan de pagos digital con descuentos de hasta el 40% por pago al contado.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitó desde este lunes 26 de octubre, un plan especial de pagos para regularizar deudas tributarias con importantes bonificaciones. El esquema es escalonado y concentra los mayores beneficios en las primeras semanas: hasta el 13 de noviembre, quienes cancelen al contado accederán a un descuento del 40%.

Habrá tiempo para insccribirse hasta diciembre, con beneficios decrecientes por deuda hasta diciembre de 2025, y el plan de bonificaciones comienza en 2027 . Premia a los contribuyentes que hayan sido buenos cumplidores.

Cómo es el plan de pago de ARBA con 40% de descuento

La adhesión al plan de pago con hasta 40% de descuento se realiza íntegramente de manera digital, a través del sitio oficial de ARBA. Desde allí, cada contribuyente puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y formalizar el plan sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El director ejecutivo del organismo de recaudación, Cristian Girard, explicó que la medida busca abrir una instancia concreta para regularizar obligaciones antes de que termine el año.

"Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana", sostuvo.

De cara a 2027, no registrar deuda con el fisco provincial será condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.

Qué se prevé para buenos cumplidores

El nuevo plan de pago previsto para el próximo año reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento: los mayores beneficios corresponderán a quienes hayan pagado en tiempo y forma y no hayan necesitado ingresar a moratorias o planes de regularización.

"El año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus obligaciones", señaló Girard.

Qué impuestos se podrán regularizar

El plan que comenzó a regir este lunes alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Permitirá regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Qué etapas tendrá el acogimiento y con qué beneficios

Durante la primera etapa, que se extenderá desde hoy y hasta el 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Entre el 14 y el 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%, 15% y 10%, respectivamente.

Luego, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio será del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. En la última etapa, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Quienes necesiten una financiación más extensa podrán acceder a los planes habituales de ARBA con una mayor cantidad de cuotas. Para adherir al régimen especial, consultar la deuda y elegir la modalidad de pago, se debe ingresar a https://web.arba.gov.ar/planes-por-impuesto.