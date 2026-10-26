Moratoria de ARBA: qué impuestos entran y cómo acceder al descuento

El organismo bonaerense lanzó un plan especial para regularizar deudas tributarias. Cuáles son las fases, los beneficios y la fecha límite

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha este lunes 26 de octubre un nuevo plan especial de regularización dominado por importantes bonificaciones para contribuyentes con deudas impositivas. El régimen fiscal fue diseñado de manera escalonada para otorgar los máximos beneficios económicos durante las primeras semanas de vigencia, ofreciendo una quita de hasta el 40% para quienes opten por cancelar sus obligaciones al contado antes del 13 de noviembre.

La tramitación para adherirse al programa se realiza de forma 100% digital a través del portal oficial del organismo recaudador. Desde la plataforma web, los ciudadanos bonaerenses pueden consultar el estado de sus cuentas, verificar el saldo deudor acumulado, seleccionar los tributos a regularizar y formalizar el acuerdo de pago en pocos pasos, evitando la necesidad de acudir a dependencias o realizar gestiones presenciales.

El objetivo central de la administración provincial radica en brindar una ventana de oportunidad antes del cierre del ejercicio anual para que los contribuyentes lleguen a 2027 sin saldos pendientes. Esta condición resultará indispensable para acceder a los descuentos por buen cumplimiento que regirán durante el próximo año fiscal.

Qué impuestos están incluidos y cuáles son los períodos alcanzados

El abanico de obligaciones alcanzadas por esta moratoria bonaerense abarca a los principales tributos provinciales: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos, el Inmobiliario Básico y Complementario, el Automotor (patentes) y el tributo a las Embarcaciones Deportivas. El esquema contempla la posibilidad de incorporar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo aquellos reclamos que ya se encuentren en etapa prejudicial, en juicio de apremio o bajo proceso de fiscalización.

Asimismo, el programa permite incluir obligaciones tributarias devengadas durante el transcurso de 2026, con la única excepción de los saldos correspondientes al Impuesto de Sellos. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que regularizar las cuentas antes de fin de año permitirá a los contribuyentes recuperar el perfil de cumplimiento y calificar para las bonificaciones mayores que se aplicarán en 2027 para quienes mantengan su conducta fiscal al día.

Cronograma de etapas y descuentos para pago al contado y en cuotas

El plan de facilidades fue estructurado en cuatro fases sucesivas con beneficios decrecientes a medida que avanza el calendario, estableciendo como tope legal que en ningún caso el monto a cancelar podrá resultar inferior al capital original adeudado. Durante la primera etapa -del 26 de octubre al 13 de noviembre- se aplicará una quita del 40% por pago al contado, del 20% en tres cuotas fijas o del 15% en seis cuotas.

La segunda fase transcurrirá entre el 14 y el 27 de noviembre, reduciendo los descuentos al 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis tramos. Posteriormente, del 28 de noviembre al 11 de diciembre, la bonificación será del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis pagos. Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre se mantendrá un 30% de quita únicamente para la opción de pago al contado, quedando sin bonificaciones las alternativas de financiamiento en cuotas.