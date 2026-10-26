El 28% de los trabajadores destina el total del sueldo a pagar deudas

En un contexto de profundo endeudamiento de los hogares, para casi 9 de cada 10 trabajadores el sueldo es insuficiente para cubrir necesidades básicas

La mayoría destina todo su sueldo a pagar deudas y alquileres, impidiendo el ahorro mensual.

El 87% de los argentinos siente que su salario es insuficiente para vivir, evidenciando una crisis de ingresos.

Según una encuesta realizada por Bumeran, el 87% de los trabajadores argentinos considera que su actual salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esto representa dos puntos más que en el mismo estudio en 2025. La plataforma propiedad de Jobint no indagó sobre los ingresos de los encuestados pero sí aclaró que el 71% de ellos tienen trabajo actualmente. El resultado se lee en medio de un contexto de profundo endeudamiento de los hogares.

A la vez, los trabajadores pobres o que aún teniendo un trabajo formal no cubren con sus ingresos la canasta básica tampoco es un fenómeno nuevo. Por eso incluso datos oficiales recientes confirman una caída en el empleo asalariado y el aumento del cuentapropismo. Son muchas las personas que aún empleadas buscan formas de generar ingresos extra.

Por eso, el 28% de los encuestados mencionaron que apenas cobran, destinan el 100% del sueldo a pagar deudas. De hecho, solo el 23% de los participantes dijo no tener deudas.

A otro 15% el ingreso le dura menos de una semana; a un 9% una semana completa, al 21% dos semanas, al 18% tres y al restante 9% todo el mes. Solo el 10% dijo que llega a ahorrar todos los meses, y la mayoría ahorra entre 5% y 10% del salario, y más del 60% logra guardar una décima parte del ingreso o menos.

Estudio '¿Qué pasa con el salio?' de Bumeran, 2026

"La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos. El alquiler aparece como el principal gasto para el 44% de los talentos", reflexionó al respecto Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

"Hoy el desafío ya no pasa solamente por "ganarle a la inflación", sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad. La percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar", señaló el ejecutivo.

En qué gastan sus ingresos los argentinos

Estudio '¿Qué pasa con el salio?' de Bumeran, 2026

El 44% de los talentos reconoce el alquiler cómo su principal gasto. Para el 27%, su gasto mayor es en alimentos, el 16% acusa el pago de deudas; el 5% la educación; el 3% en salud; otro 3% en transporte; y el 2% otros gastos.

En la región, la tendencia es similar, según el estudio que relevó la opinión de más de 6000 personas en varios países: en Chile el 57% de las personas trabajadoras dice que su principal gasto es el alquiler; en Perú el 38% dice lo mismo; en Ecuador el 36%; y en Panamá el 32%.

Además, el 50% de los consultados ayuda económicamente a sus familiares o personas cercanas: el 25% dice que lo hace de manera regular; y otro 25% ocasionalmente.

De los que si pueden ahorrar, el 30% dice que invierte ese dinero en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. El 16% dice que compra dólares o moneda extranjera; otro 16% hace otras cosas; el 15% de los talentos compra acciones o bonos; el 15% lo deja en la cuenta de ahorro del banco; y el 10% lo pone en un plazo fijo.

Estudio '¿Qué pasa con el salio?' de Bumeran, 2026

Sueldos a futuro

El 74% de los consultados por Bumeran estima que su situación económica empeoró "en los últimos meses," 16 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025. Para el 22% no se modificó y solo el 4% vieron una mejora.

Para el futuro, en caso de recibir un aumento de sueldo, el 46% lo destinaría íntegramente al pago de deudas. Otro 22% lo ahorraría y un 14% lo apuntaría a inversiones en negocios, educación, etc.

El restante 15% gastaría un potencial aumento salarial en consumos como alimentación, recreacióny otros ítems.