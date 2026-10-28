Jubilación, AUH y asignaciones familiares: cuánto aumentan en noviembre por movilidad

La ANSES publicó el porcentaje oficial de movilidad y los valores para topes jubilatorios, AUH y asignaciones familiares correspondientes a noviembre

Fija nuevos montos para AUH y asignaciones, con topes de ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores de las prestaciones previsionales, la AUH y las asignaciones familiares que regirán desde noviembre de 2026.

En ambos casos, la actualización responde a la movilidad mensual vinculada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para noviembre, el incremento aplicado es del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre.

Las disposiciones alcanzan a las asignaciones familiares que perciben trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del sistema previsional y otros grupos comprendidos en el régimen, así como a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como la AUH.

Asignaciones familiares: cuánto se cobrará por hijo

La Resolución 303/2026 ANSES, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispuso un aumento del 1,93% en los montos de las asignaciones familiares y en los rangos de ingresos que determinan el acceso a los beneficios. La norma también estableció que los importes y límites que resulten con decimales se redondearán al entero siguiente.

Entre los principales valores para noviembre se encuentran los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611 por hijo.

AUH por hijo con discapacidad: $519.704.

Asignación por nacimiento: $93.035.

Asignación por adopción: $556.217.

Asignación por matrimonio: $139.300.

En el caso de la AUH, el importe total no equivale necesariamente al dinero que se deposita cada mes. Bajo el esquema habitual de liquidación, se abona mensualmente el 80% de la asignación y se retiene el 20% restante, cuyo cobro depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

Asignaciones por hijo y prenatal para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) perciben la asignación por hijo y la asignación prenatal de acuerdo con el ingreso del grupo familiar.

Para noviembre, los valores generales informados quedan distribuidos de la siguiente manera:

Rango I: ingresos familiares de hasta $1.235.699; asignación de $79.816 por hijo.

Rango II: ingresos superiores a $1.235.699 y hasta $1.812.272; asignación de $53.841.

Rango III: ingresos superiores a $1.812.272 y hasta $2.092.326; asignación de $32.566.

Rango IV: ingresos superiores a $2.092.326 y hasta $6.543.628; asignación de $16.806.

Los nuevos rangos y montos se aplican a las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de noviembre, conforme a las condiciones previstas para cada beneficio.

El nuevo tope de ingresos para cobrar asignaciones

La resolución establece que, si una persona integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.271.814 mensuales, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque la suma de los ingresos familiares no supere el tope general.

El límite máximo de ingresos del grupo familiar informado para noviembre es de $6.543.628.

De esta manera, para determinar si corresponde cobrar una asignación no alcanza con sumar los ingresos de todos los integrantes: también debe verificarse que ninguno supere el límite individual establecido.

Cuál será el haber mínimo y máximo de las jubilaciones

Por medio de la Resolución 304/2026 ANSES, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, ANSES fijó los nuevos valores de las prestaciones previsionales para noviembre. El haber mínimo garantizado será de $444.158,46, mientras que el haber máximo llegará a $2.988.765,82.

Los valores representan una actualización del 1,93% respecto de octubre, en línea con el mecanismo de movilidad mensual.

La resolución también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los importes establecidos para noviembre son los siguientes:

Haber mínimo jubilatorio: $444.158,46.

Haber máximo jubilatorio: $2.988.765,82.

Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

La PBU integra la fórmula de cálculo de determinadas prestaciones contributivas, mientras que la PUAM es una prestación destinada a personas mayores que reúnen los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Los importes fijados por la resolución corresponden a los haberes previsionales de noviembre. La norma no establece, por sí sola, el pago de un bono extraordinario adicional.

Las bases imponibles para los aportes jubilatorios

ANSES también actualizó los valores mínimo y máximo de la remuneración imponible que se utilizan para determinar los aportes personales al sistema previsional.

Desde el período devengado noviembre de 2026, las bases imponibles serán las siguientes:

Base imponible mínima: $149.592,45.

Base imponible máxima: $4.861.685,38.

Estos límites son relevantes para los trabajadores en relación de dependencia y para la liquidación de los aportes previsionales correspondientes.

La base imponible mínima determina el piso de remuneración computable para el cálculo de los aportes, mientras que la máxima establece el límite hasta el cual se considera la remuneración para ese cálculo.

Por lo tanto, la actualización no solo modifica los haberes que reciben los jubilados y pensionados, sino también los parámetros utilizados para calcular los aportes al sistema previsional.

Cómo se actualizan las remuneraciones para calcular nuevas jubilaciones

La resolución también dispone que las remuneraciones de los trabajadores que cesen en su actividad desde el 31 de octubre de 2026, así como las de quienes continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad y soliciten su prestación desde el 1 de noviembre, se actualizarán mediante los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Esos índices se utilizan para actualizar las remuneraciones históricas que intervienen en el cálculo de determinadas prestaciones previsionales.

De esta forma, la medida contempla tanto los haberes de quienes ya están jubilados como los parámetros que se aplicarán a determinados trámites de nuevas jubilaciones.

Las medidas de ANSES para noviembre tienen dos efectos principales: por un lado, elevan 1,93% las asignaciones familiares; por otro, modifican los haberes mínimos y máximos del sistema previsional, junto con las bases imponibles para los aportes jubilatorios en el mismo porcentaje.