ARCA deberá devolverle casi $9.400 millones a Enrique Piñeyro y los donará al Garrahan

El director le ganó un juicio a la ex AFIP por el pago del Aporte Solidario y Extraordinario durante 2021, en el gobierno de Alberto Fernández

Enrique Piñeyro donará al Hospital Garrahan $9.377 millones que recupera del Estado tras ganar un juicio contra ARCA (ex-AFIP). El dinero proviene de la devolución del Aporte Solidario y Extraordinario que pagó en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Quiero que los impuestos vayan a donde tienen que ir: a la salud, la educación y la nutrición", sentenció el actor, director y piloto.

La decisión quedó formalizada en una escritura pública a la que accedió este medio. El monto final será mayor porque incluirá intereses desde el pago original hasta la devolución efectiva, según precisa el documento.

Por qué Piñeyro recupera casi $9.400 millones del Estado

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del empresario. El fallo responde a una acción declarativa de certeza que presentó en 2021.

En ese momento, Piñeyro pagó el Aporte Solidario pero acudió simultáneamente a la Justicia. Argumentó que la ley 27.605 era "arbitraria e inconstitucional".

El tribunal le dio la razón. Ahora ARCA debe devolverle el dinero.

En 2021, en el programa Hablemos de otra cosa de LN+, había cuestionado el impuesto como "politiquería barata". Este jueves redobló la apuesta contra ese tipo de medidas fiscales.

Las críticas de Piñeyro a la política fiscal argentina

El empresario apuntó contra gobiernos de distinto signo. No hizo distinciones entre administraciones.

"Todos los gobiernos devalúan y no lo dicen. Ponen impuestos extraordinarios, blanqueos y terminan degradando el tributar fiscalmente", reclamó el director al diario La Nación.

Planteó una pregunta directa: "Como ciudadano, ¿por qué no puedo estar en políticas fiscales sólidas y transparentes?".

Recordó las críticas que recibió en 2021 cuando decidió judicializar el tema. "Decían que hice juicio para no pagar", explicó.

Y aclaró su postura: "Siempre dije que está bueno que la gente que más tiene pague impuestos, pero no este tipo de mamarrachos que hacen [los gobiernos] cuando están ahorcados y no saben de dónde sacar un peso. No me parece serio".

Criticó especialmente los blanqueos recurrentes. "No quiero más blanqueos. Quiero una política fiscal sostenida", señaló.

Y arremetió: "Ninguno la dio y no la están dando ahora. Todos les ponen nombres rimbombantes y, en realidad, son blanqueos".

Por qué eligió donar al Garrahan

La Fundación Garrahan atraviesa un conflicto con el gobierno nacional. El hospital pediátrico del sur de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta falta de financiamiento y atraso en los salarios.

El año pasado, la tensión escaló. Hubo toma de la dirección del hospital, sumarios y pedidos de despidos de delegados sindicales.

En el fallo que formalizó la donación, Piñeyro fundamentó su decisión. Citó las necesidades del hospital en equipamiento, insumos, infraestructura y presupuesto. Sostuvo que las políticas del gobierno con el Garrahan son "equivocadas".

"Les doy [el dinero] porque esta desfinanciación al Garrahan y la universidad pública al menos me permite redireccionar un impuesto a donde más se necesita", argumentó.

Y agregó: "El hospital de pediatría debería cuidarse como un tesoro. Todo niño que nace tiene que tener derecho a educación, vivienda, nutrición y salud".

La crítica final a la gestión de los impuestos

Piñeyro cuestionó lo que llamó "desvalorización de lo público". Pidió tener voz sobre el destino de los impuestos.

"Como ciudadano tengo una palabra en decir a dónde quiero que el impuesto quede en el Estado. Que vaya a donde tenga que ir, y no a salvar las papas de la inflación descontrolada e impulsos de blanqueo hasta el infinito", señaló.

Insistió en la falta de políticas fiscales sostenidas. "La gente tiene derecho a reclamar que esos impuestos vayan a donde tienen que ir, a la educación y a la salud, y no que eso sea un negocio", concluyó.

La donación al Garrahan quedará efectivizada cuando ARCA concrete la devolución. El monto final dependerá del cálculo de intereses que realice el organismo recaudador.