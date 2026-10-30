La Corte rechazó indemnizar a un gerente por cobrar un salario inferior a sus colegas

Un gerente denunció un salario inferior a otros y se consideró despedido. La Corte rechazó indemnizarlo porque las responsabilidades eran distintas

La Corte Suprema de Justicia revocó por arbitraria una sentencia que aprobó la indemnización por despido indirecto de un gerente, sin analizar si existía una justificación razonable para fijar remuneraciones diferenciadas entre las gerencias de una empresa, como la diferencia de personal a cargo y de presupuesto.

Cuál fue la denuncia de salario discriminatorio

Un trabajador inició una demanda por el cobro de indemnización por despido indirecto tras intimar sin éxito a su empleadora a que cesara el trato discriminatorio en materia retributiva del cual se consideró víctima. Los siguientes son los reproches del gerente:

Ingresó a trabajar en 1971 para La Cumbre San Luis S.A. como Gerente de Compras y que en 2007 se le asignó, además, la gerencia de Recursos Humanos .

. Pese a la asignación de esta última función no se modificó su remuneración, a lo que se sumaba que, sobre un total de seis gerencias, había algunos gerentes que percibían una retribución entre un 20% y un 30% superior a la suya, a pesar de que aquellos tenían a su cargo un solo departamento.

En febrero de 2017, la empresa demandada lo intimó a que iniciara los trámites jubilatorios, lo que dio lugar a que se diera por despedido.

Qué dijo la Cámara del Trabajo a favor del gerente

La Sala I de la Cámara del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la demanda. Recordó que "el art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo fija, con carácter de obligación para el empleador, la igualdad de trato a sus dependientes en identidad de situaciones".

En esa línea, concluyó en que "el actor ha acreditado suficientemente que a pesar de ocupar un cargo gerencial que tenía en su ámbito dos áreas de gestión, percibía una retribución menor a la de sus pares gerentes".

También señaló que "las explicaciones que brindara en autos la empleadora no alcanzan a constituir justificaciones objetivas razonables que legitimasen una diferenciación salarial por tareas de igual valor y categoría en la estructura organizacional de la empresa".

Contra esa decisión, la empresa demandada interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a un recurso de queja al Máximo Tribunal.

Qué dijo la Corte sobre la diferencia salarial

La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al planteo, revocó la sentencia de la Cámara y ordenó dictar un nuevo fallo con arreglo a lo decidido.

Se hizo eco de los arugumentos de la empresa la que sostuvo, si bien el demandante tenía a cargo dos gerencias, las prestaciones y valor de su trabajo eran comparativamente menores a las de los otros gerentes, porcentaje que estimó en un 30% menor.

La apelación justifió ese porcentaje en el elevado grado de tercerización de muchas de las actividades a su cargo y la minúscula composición en materia de personal.

También comparó el presupuesto de las gerencias, y consideró que el resultado permitía disminuir la responsabilidad del sector del demandante.

Críticas a la sentencia de Cámara

La Corte afirmó que la cámara desestimó el planteo de la empresa con base en que el cargo era en definitiva gerencial, con lo que su actuar conllevaba tareas de dirección.

Para la Cámara, recordó la Corte, resultaba indiferente si las tareas habían sido delegadas a subordinados dependientes de la propia gerencia o si, por razones estructurales, la empresa había entendido conveniente que esas tareas se realizaran en un ámbito externo al de su establecimiento.

El Máximo Tribunal señaló que la postura del tribunal de apelaciones ignoró que no todos los gerentes en una empresa tienen la misma jerarquía o responsabilidad funcional por el mero hecho de detentar el mismo cargo.

Por consiguiente, dijo que para determinar si existía una justificación razonable detrás de la diferente pauta salarial resultaba indispensable examinar la cantidad de personal realmente a cargo de las gerencias, el presupuesto asignado a cada una de las gerencias objeto de comparación y la importancia relativa de sus funciones.

Remarcó, en tal sentido, que no es lo mismo una gerencia con personal a su cargo que una que tiene la mayoría de sus tareas tercerizadas.

La Corte concluyó que la sentencia a favor del despido discriminatorio resultó "manifiestamente arbitraria" debido a que omitió realizar dicho examen a pesar de que la demandada introdujo esos planteos.