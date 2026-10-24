Cuánto se paga de indemnización por despido en noviembre de 2026 y cómo calcularla

La ley fija topes para calcular la indemnización por despido y determina qué otros conceptos pueden sumarse a la liquidación final según cada caso

La indemnización por despido en noviembre de 2026 se calcula según el sueldo computable, la antigüedad y las condiciones de la desvinculación. La Ley de Contrato de Trabajo establece cómo determinar el monto y qué conceptos adicionales pueden corresponder.

El artículo 245 de la Ley 20.744, modificado por la reforma laboral de marzo de 2026, establece como regla general el pago de un mes de sueldo por cada año de servicio o por una fracción mayor de tres meses. La remuneración que se toma como base y los topes legales pueden modificar el resultado.

Para estimar cuánto corresponde cobrar, se pueden utilizar ejemplos según el sueldo y los años trabajados, sin perder de vista que el cálculo definitivo depende de cada caso.

Cómo se calcula la indemnización por despido en noviembre de 2026

El cálculo principal toma como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de trabajo, o durante el período de prestación de servicios si fue menor.

Para determinar el monto, hay que establecer dos datos:

La remuneración que corresponde utilizar como base

La antigüedad computable hasta la fecha del despido

La ley establece que se considera la remuneración devengada y pagada en cada mes calendario. Además, define como habituales los conceptos que se hayan devengado durante al menos seis meses del último año calendario.

En el caso de los componentes variables, como las comisiones, las horas extra y los premios mensuales, se utiliza el promedio de los últimos seis meses o del último año, si este último cálculo resulta más favorable al trabajador.

El aguinaldo, las vacaciones y los premios que no sean de pago mensual quedan excluidos de la base salarial prevista en el artículo 245.

Cómo se cuenta la antigüedad para calcular la indemnización

La indemnización por antigüedad equivale a un sueldo por cada año trabajado o por una fracción que supere los tres meses. Esto significa que no todas las fracciones de año generan un período adicional.

Por ejemplo:

5 años y 2 meses: se computan 5 años.

5 años y 3 meses: se computan 5 años.

5 años y 4 meses: se computan 6 años.

7 años y 6 meses: se computan 8 años.

La diferencia puede modificar el resultado de la liquidación, ya que cada año adicional computable equivale a otro sueldo tomado como base para el cálculo.

Cuánto corresponde cobrar según el sueldo y los años trabajados

Para entender el mecanismo, se puede tomar como ejemplo una remuneración indemnizatoria de $1.000.000. Se trata de un supuesto ilustrativo, no de un salario promedio ni de un monto obligatorio para todos los trabajadores.

Con esa base, la indemnización por antigüedad sería la siguiente:

1 año de antigüedad: $1.000.000.

$1.000.000. 2 años de antigüedad: $2.000.000.

$2.000.000. 3 años de antigüedad: $3.000.000.

$3.000.000. 4 años de antigüedad: $4.000.000.

$4.000.000. 5 años de antigüedad: $5.000.000.

$5.000.000. 5 años y 4 meses de antigüedad: $6.000.000.

$6.000.000. 10 años de antigüedad: $10.000.000.

Los importes corresponden únicamente al concepto de antigüedad y presuponen que la base de $1.000.000 resulta aplicable, sin que un tope modifique el cálculo. No incluyen otros conceptos de la liquidación final.

Qué tope se aplica a la indemnización por despido

El artículo 245 establece un límite para la remuneración que se utiliza como base de cálculo. El tope equivale a tres veces el salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable, calculado para la jornada legal o convencional y sin incluir la antigüedad.

Los valores dependen del convenio correspondiente, por lo que no se puede aplicar una cifra única a todos los empleados.

La normativa también establece que la aplicación del tope no puede reducir la base salarial por debajo del 67% de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a las reglas legales.

En consecuencia, para determinar cuánto corresponde cobrar en noviembre de 2026, es necesario comprobar qué convenio se aplica y cuál es el tope vigente al momento de la desvinculación.

Qué otros conceptos se pueden cobrar al finalizar la relación laboral

La indemnización por antigüedad no debe confundirse con la liquidación final . Según las circunstancias del despido, pueden corresponder otros importes:

. Según las circunstancias del despido, pueden corresponder otros importes: Indemnización sustitutiva del preaviso: puede corresponder cuando el empleador no comunica la desvinculación con la anticipación exigida.

puede corresponder cuando el empleador no comunica la desvinculación con la anticipación exigida. Integración del mes de despido: puede corresponder cuando el empleador termina el contrato sin preaviso en una fecha que no coincide con el último día del mes, con las excepciones legales aplicables.

puede corresponder cuando el empleador termina el contrato sin preaviso en una fecha que no coincide con el último día del mes, con las excepciones legales aplicables. Días trabajados: deben abonarse los salarios pendientes por el tiempo efectivamente trabajado.

deben abonarse los salarios pendientes por el tiempo efectivamente trabajado. Vacaciones proporcionales: corresponde liquidar el importe que resulte aplicable según las vacaciones devengadas y la fecha de finalización del vínculo.

corresponde liquidar el importe que resulte aplicable según las vacaciones devengadas y la fecha de finalización del vínculo. Aguinaldo proporcional: se liquida la parte del sueldo anual complementario correspondiente al semestre en curso.

La procedencia y el importe de estos conceptos dependen de las circunstancias de cada desvinculación. Por eso, el total que recibe una persona puede superar la indemnización por antigüedad calculada de manera aislada.

Qué pasa con los trabajadores contratados antes de la reforma laboral

La reforma laboral de marzo de 2026 modificó el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. En los despidos posteriores, la determinación del régimen aplicable también puede requerir analizar cuándo comenzó la relación laboral y las circunstancias del caso.

Si existen dudas sobre la aplicación temporal de las nuevas disposiciones o sobre derechos discutidos, es necesario revisar la normativa y los antecedentes judiciales pertinentes antes de determinar el monto.

Cómo calcular cuánto corresponde cobrar por un despido en noviembre

Para estimar la indemnización, primero hay que identificar la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable y calcular los años de servicio, incluidas únicamente las fracciones que superen los tres meses.

Después, corresponde verificar el tope del convenio colectivo aplicable y determinar si deben liquidarse otros conceptos por la finalización del contrato.

Así, el monto final depende de los datos concretos de cada trabajador. Los ejemplos con una base de $1.000.000 permiten ilustrar la regla general, pero no reemplazan el cálculo individual ni la revisión de las condiciones legales aplicables.