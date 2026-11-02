Luego del nuevo aumento, cómo se arma el recibo de sueldo de octubre para comercio

Para la liquidación de sueldos de Empleados de Comercio octubre 2026 se tiene que aplicar el nuevo aumento salarial acordado la semana pasada

Para la liquidación de sueldos de Empleados de Comercio octubre 2026 se tiene que aplicar el nuevo aumento salarial acordado en la última paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), junto a las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA.

Aumento remunerativo

El acuerdo de abril, aún pendiente de homologación, establece un 5,7% remunerativo escalonado:

1,9% en octubre, (se aplica ahora)

1,9% en noviembre y

1,9% en diciembre 2026

Calculados sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a septiembre 2026. La base de cálculo incluye el básico más las sumas no remunerativas existentes ($120.000), señala el consultor Ignacio Barrios.

Aumento no remunerativo

Además del aumento del 5,7%, las partes pactaron una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un total de $50.000.

El pago se realizará en dos cuotas, la primera ahora en octubre y la segunda en noviembre 2026.

Ejemplo práctico de liquidación de sueldo para comercio de octubre 2026

Datos del empleado:

Categoría: Administrativo A

Jornada: Completa

Antigüedad: 10 años

Feriados: 1 no trabajado

Obra Social: OSECAC

Básico

El sueldo básico para un Admnistrativo A en septiembre era de $ 1.196.632. para obterner el de octubre:

Calculamos el 1,9% de ( 1.196.632 + 120.000) = 25.016

y se lo sumamos al básico de junio:

1.196.632 + 25.016 = 1.221.648

Adicionales

Sobre este básico calculamos antiguedad y presentismo:

Antiguedad: 1.221.648 x 10% = 122.164,48

Asistencia y Puntualidad: (1.221.648 + 122.164,80) / 12 = 111.984,40

Fuente: Ignacio On Line

Feriados

Respecto al feriado del 12 de octubre, la liquidación sería la siguiente

Feriado trabajado: (1.221.648 + 122.164,80 + 111.984,40) / 25 = 58.231,89

También, lo pueden ver liquidados en base 30:

(1.221.648 + 122.164,80 + 111.984,40) / 30 = 45.526,57

Sumas no remunerativas

Siguen vigentes las sumas no remuenrativas que se venían pagando, su incorporación se postergó para diciembre, agrega Ignacio Barrios desde Ignacio On Line.

Incremento No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026: $100.000

Sobre esta suma, calculamos antiguedad y presentismo:

100.000 x 10% = 10.000

( 100.000 + 10.000 ) / 12 = 9.166,66

Recomposición No Remunerativo-Acuerdo 2026: $20.000

Sobre esta suma, también calculamos antiguedad y presentismo:

20.000 x 10% = 2.000

( 20.000 + 2.000 ) / 12 = 1.833,33

En el caso de las feriados trabajados, también debemos tomar como base el total de las sumas no remunerativas.

Asignación Extraordinaria por Única Vez Revisión octubre 2026: $50.000

Además del aumento del 5,7%, las partes pactaron una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un total de $50.000.

El pago se realizará en dos cuotas, la primera ahora en octubre y la segunda en noviembre 2026.