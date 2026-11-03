ARCA suspende embargos a empresas hasta mayo de 2027 y extiende planes de pago

Caputo anunció en la UIA medidas impositivas destinadas a aliviar la deuda de las empresas con ARCA, con suspensión de embargos y planes de pago

El Gobierno busca eliminar el impuesto de Sellos para reducir costos y fomentar inversiones.

Las pymes podrán usar saldos a favor de exportación para pagar deudas aduaneras y obtener créditos al 20%.

Caputo suspendió embargos de ARCA hasta 2027 y extendió planes de pago para empresas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ante los industriales la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027 y la extensión de los planes de pago de 18 cuotas para regularizar deudas impositivas.

También habilitará a las pequeñas y medianas empresas a utilizar la totalidad de sus saldos a favor por exportaciones para cancelar obligaciones aduaneras, mientras que las grandes compañías podrán hacerlo en forma proporcional.

Cuáles fueron los anuncios impositivos de Caputo en la UIA

Los anuncios fueron realizados este martes durante la 32 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), bajo el lema "Talento argentino, la fuerza que transforma". En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda presentó una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera de las empresas, reducir los costos de producción y promover las inversiones.

En materia tributaria, Caputo precisó que los planes de 18 cuotas para cancelar deudas con ARCA, cuyos vencimientos estaban previstos para el 30 de junio, se extenderán hasta el 31 de octubre. La medida permitirá que las empresas tengan más tiempo para ingresar a esos mecanismos de regularización.

Además, anunció que se suspenderán los embargos del organismo recaudador hasta mayo del año próximo. La decisión apunta a evitar que las ejecuciones fiscales agreguen presión financiera sobre las compañías en un contexto en el que el Gobierno busca impulsar la recuperación de la actividad industrial.

Las pymes y los saldos a favor para cancelar deudas aduaneras

Otro de los anuncios estuvo relacionado con los saldos a favor que acumulan las empresas por exportaciones y por el IVA vinculado con esas operaciones.

Caputo informó que las pymes podrán utilizar el 100% de esos créditos para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes compañías, en cambio, la posibilidad se habilitará por un porcentaje del saldo disponible.

La medida busca mejorar la disponibilidad de capital de trabajo de las firmas exportadoras, que podrán aplicar créditos que tienen a su favor frente al Estado al pago de otras obligaciones con el organismo aduanero.

Créditos del Banco Nación al 20% para la industria automotriz

El ministro también anunció una línea de financiamiento destinada al sector automotor, que se canalizará a través del Banco Nación.

Se ofrecerán créditos a tasa fija, con plazos de tres, cuatro y cinco años y una tasa de interés de alrededor del 20%.

La iniciativa apunta a reducir el costo financiero de las inversiones de la industria automotriz y facilitar el acceso al crédito en un sector que requiere importantes desembolsos para ampliar su capacidad productiva y renovar equipamiento.

Qué planes tiene Economía para el Impuesto de Sellos

En su exposición, el funcionario también anticipó que el Gobierno nacional propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires eliminar el impuesto de Sellos.

Para las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), Economía ofrecerá pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que resignen la otra mitad.

La propuesta forma parte de la estrategia oficial para reducir la carga tributaria que enfrentan las empresas y bajar el denominado costo argentino.

El diagnóstico de Caputo sobre la industria y las inversiones

Durante la conferencia, Caputo defendió el programa económico de Javier Milei y cuestionó el modelo anterior, al que responsabilizó por el estancamiento de la economía, la inflación y la falta de crédito.

Sostuvo que durante 14 años no hubo crecimiento del empleo ni de la actividad económica y que el déficit fiscal financiado mediante deuda o emisión provocó problemas financieros, pérdida de demanda de la moneda y un exceso de regulaciones.

También afirmó que entre julio de 2022 y diciembre de 2023 la industria cayó 11%.

En contraposición, destacó que el modelo actual apunta al desarrollo económico e industrial a partir de la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad, la reducción de impuestos y regulaciones, el abaratamiento del crédito y la mejora de la infraestructura.

"Es el sector privado en este modelo el que va a cambiar el país. Ustedes son los protagonistas ahora de esta historia", afirmó ante los empresarios.

El ministro también resaltó el desempeño exportador. Según los datos que presentó, las manufacturas de origen industrial crecieron 31% y alcanzaron niveles récord, mientras que las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas se encuentran en su nivel más alto de los últimos 13 años.

"Hoy hay dólares y mañana va a haber muchos más", sostuvo, al considerar que el crecimiento de las exportaciones constituye una señal importante para quienes evalúan realizar inversiones en el país.

Cuáles son las proyecciones del RIGI

Caputo dedicó otra parte de su exposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Informó que ya se presentaron 49 proyectos que representan inversiones superiores a los u$s218.000 millones.

De acuerdo con las estimaciones del ministro, esas iniciativas podrían generar más de 250.000 puestos de trabajo.

También señaló que ya se concretaron inversiones por el equivalente a u$s7.500 millones y sostuvo que el grueso de los desembolsos llegará durante los próximos años.

"El RIGI recién empieza", afirmó, al anticipar un flujo de inversiones que, según su visión, tendrá efectos sobre la actividad económica durante las próximas administraciones.

Finalmente, Caputo indicó que el Gobierno redujo impuestos equivalentes a tres puntos del PBI y anticipó que podría bajar otro punto durante este año.

También destacó la eliminación de cerca de 17.000 regulaciones, la reducción del costo financiero y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas por donde circula el 80% del tránsito, como parte de las medidas destinadas a reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de la economía.