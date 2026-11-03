El Gobierno presentó proyecto para cobrar Impuesto a las Ganancias a la venta de CEDEARs

Se estima que hay más de 1 millón de inversores que mantienen posiciones en estos instrumentos. El proyecto apunta a CEDEARs de empresas extranjeras

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para gravar con el Impuesto a las Ganancias a una tasa del 15% la venta de CEDEARs de empresas extranjeras que realicen las personas físicas, para aquellas operaciones realizadas a partir del 31 de octubre de 2026. Actualmente, están exentos en la Ley de Ganancias.

En términos concretos, la iniciativa apunta a equiparar el tratamiento impositivo de los CEDEARs con el que reciben las inversiones directas en los activos del exterior que representan. De esta manera, las ganancias obtenidas por su compraventa podrían quedar alcanzadas por una alícuota del 15% de Ganancias, según las condiciones previstas en el régimen tributario.

Así lo señaló el consultor Marcos Zocaro a través de la red social X:

Fuente: X

Qué dice el proyecto que quiere gravar la venta de CEDEARs

En el proyecto, el Ejecutivo señala que es una calibración estratégica de los incentivos tributarios contenidos en la Ley de Impuesto a las Ganancias. El objetivo central de esta reforma es alinear el diseño fiscal con las necesidades macroeconómicas de formación de capital, eliminando incentivos que desvían el ahorro local hacia activos externos.

En ese marco, la sustitución del inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias introduce una corrección sistémica indispensable para preservar la integridad de la base imponible y evitar el arbitraje regulatorio. La redacción vigente ha permitido una fisura en el sistema mediante la cual los inversores locales adquieren certificados de depósito (fundamentalmente CEDEARs) para gozar de la exención impositiva aplicable a los valores negociables locales, cuando en realidad están invirtiendo en activos subyacentes extranjeros que, de ser adquiridos de forma directa, se encontrarían plenamente gravados.

El texto propuesto neutraliza esta distorsión al establecer un principio de "transparencia fiscal" o look-through para los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026. Al disponer que las operaciones con estos certificados quedarán sujetas al mismo tratamiento que hubiera correspondido al activo subyacente, se restaura la equidad horizontal del sistema tributario. Esta medida asegura que la toma de decisiones en el mercado de capitales vuelva a regirse por los fundamentos económicos y el rendimiento intrínseco de los activos, y no por ventajas fiscales espurias derivadas del vehículo jurídico utilizado para su representación.

"En definitiva, esta modificación consolida un esquema de incentivos más eficiente y justo, al eliminar subsidios fiscales indirectos a la tenencia de activos externos que no generan externalidades positivas en la economía nacional", señalan desde el Ejecutivo.

Qué son los CEDEARs y cómo se puede invertir en empresas del exterior desde Argentina

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) son instrumentos financieros que permiten invertir en acciones de compañías -en este caso, el proyecto apunta exclusivamente a compañías extranjeras- sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior ni operar directamente en Wall Street. Se negocian en el mercado de capitales argentino y representan acciones de empresas que cotizan en bolsas internacionales, principalmente de Estados Unidos, Europa y otros mercados.

Cuando una persona compra un CEDEAR de, por ejmplo, Apple, Microsoft o Coca-Cola, está adquiriendo un certificado respaldado por acciones de esa compañía que se encuentran depositadas en el exterior. Por eso, su cotización está vinculada tanto con la evolución del precio de la acción original como con el movimiento del dólar contado con liquidación (CCL).

Una de sus características principales es el denominado ratio de conversión, que establece cuántos CEDEARs equivalen a una acción de la compañía extranjera. Esto permite invertir en una fracción del valor de una acción internacional y acceder a empresas globales con montos relativamente bajos.

La operatoria es similar a la compra de acciones argentinas. El inversor debe abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa o ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Una vez habilitada, puede transferir pesos o dólares desde una cuenta bancaria o billetera virtual y cursar las órdenes de compra a través de la plataforma del intermediario.

Los CEDEARs cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y pueden negociarse en pesos o dólares, según el instrumento y la especie disponible. Para comprarlos, el inversor selecciona la empresa, indica la cantidad de certificados y el precio al que está dispuesto a operar. También puede venderlos posteriormente en el mercado local, siempre que exista una contraparte compradora.

Además de la eventual suba de su cotización, algunos CEDEARs permiten recibir dividendos cuando la compañía extranjera distribuye ganancias entre sus accionistas. Estos pagos se acreditan en dólares, aunque la compra original se haya realizado en pesos.

La oferta incluye compañías internacionales de distintos sectores de la economía. Entre las alternativas más conocidas aparecen gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta y Nvidia; empresas de consumo masivo como Coca-Cola y McDonald's; firmas financieras como JPMorgan; y compañías vinculadas con la energía y la industria.

También existen certificados que representan ETF (Exchange Traded Funds), fondos que cotizan en mercados internacionales y permiten invertir en una canasta de activos. De esta manera, en lugar de apostar por una sola compañía, el inversor puede acceder a un conjunto de empresas, sectores o índices bursátiles mediante un único instrumento.

CEDEARs: más de 1 millón de inversores ya tienen posiciones en estos activos

El crecimiento de los CEDEARs también se refleja en las estadísticas del mercado de capitales argentino. Según un informe presentado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) con motivo de su noveno aniversario,más de 878.000 cuentas operaron estos instrumentos durante el último año y ya hay más de un millón de inversores que mantienen posiciones en ellos.

El dato confirma el protagonismo que adquirieron los certificados entre los ahorristas locales, que encuentran en ellos una vía para acceder a compañías internacionales sin necesidad de operar directamente en mercados del exterior. La posibilidad de diversificar las carteras y obtener exposición a activos vinculados con la evolución de empresas globales explica parte de su atractivo.

El relevamiento también permite identificar cuáles son los sectores que concentran mayor interés. Más de cuatro de cada diez operaciones con CEDEARs se realizaron sobre compañías tecnológicas, lo que ubica a este segmento ampliamente por encima del resto. Se trata de empresas vinculadas con la innovación, el desarrollo de software, los servicios digitales y la inteligencia artificial, entre otras actividades.

En segundo lugar aparecen los seriicios financieros, que representan el 19,8% de las operaciones. Luego se ubican las compañías del sector energético, con el 13,2%, y las vinculadas con materiales, que explican el 10% del total. La distribución muestra que los inversores argentinos no solo buscan exposición a las grandes tecnológicas, sino también a otros sectores de la economía internacional.

De acuerdo con BYMA, al 31 de mayo de 2026 había más de 12,3 millones de personas con una cuenta comitente abierta, equivalente al 55% de la población económicamente activa. En tanto, el total de cuentas alcanzaba los 24,6 millones, con un crecimiento interanual del 35%.

Sin embargo, tener una cuenta abierta no significa necesariamente operar de manera habitual. El informe precisa que el promedio mensual de cuentas operativas llegó a 1.087.847 a fines de mayo. Es decir, aproximadamente una de cada 21 personas de la población económicamente activa invirtió en el mercado de capitales durante cada mes.

La expansión también se refleja en el volumen de operaciones: el promedio diario superó las 836.000 transacciones en mayo de 2026, un 5,6% más que en el mismo mes del año anterior. Además, durante 2026 se alcanzó un récord de 1.628.916 operaciones en una sola jornada, una señal del mayor movimiento que registra el mercado local.

De esta manera, los datos de BYMA muestran la dimensión que adquirieron los CEDEARs dentro de las alternativas de inversión disponibles en Argentina.