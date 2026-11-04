Eliminación de Sellos: qué mecanismo ofrece Caputo y qué dicen los gobernadores

El Impuesto de Sellos es considerado nocivo por el Gobierno y ofrece compensar la mitad de la recaudación que perderían las provincias si lo eliminan

El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso eliminar el Impuesto de Sellos que cobran las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mediante un acuerdo por el cual la Nación compensaría a las jurisdicciones con la mitad de la recaudación que perderían. La iniciativa la presentó el martes 3 de noviembre, durante la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El ministro Caputo calificó al tributo como "un desastre" y "tremendamente nocivo", porque encarece contratos y operaciones y termina trasladándose a los precios y al bolsillo de la gente. Estimó que la eliminación de Sellos tendría un costo fiscal de entre $4 billones y $5 billones anuales, equivalente a entre 0,4% y 0,5% del PBI.

¿Cómo sería el mecanismo para eliminar Sellos?

La propuesta tiene tres pasos:

1. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires eliminarían el Impuesto de Sellos. Es decir, dejarían de cobrarlo en las operaciones y contratos alcanzados.

2. La Nación compensaría el 50% de la recaudación que esas jurisdicciones dejarían de percibir.

3- Las provincias resignarían el otro 50%. En otras palabras, aceptarían absorber la mitad de la pérdida de ingresos a cambio de eliminar el tributo.

Caputo explicó que el ofrecimiento estaría dirigido a las provincias que estén adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Su frase fue: "Vamos a ofrecerles pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que resignen la otra mitad".

Un ejemplo para entenderlo: si una provincia recauda $100.000 millones anuales por Sellos, el esquema supondría que la Nación le aporte $50.000 millones y que la provincia absorba los otros $50.000 millones. A cambio, debería eliminar el impuesto.

Qué operaciones dejarían de pagar Sellos

El impuesto alcanza distintos actos, contratos y operaciones a título oneroso, entre los que figuran:

Compraventa de inmuebles.

Compraventa de vehículos.

Contratos de alquiler.

Pagarés.

Préstamos y otros instrumentos contractuales.

La eliminación, por lo tanto, podría reducir costos en operaciones inmobiliarias, comerciales y financieras, además de aliviar cargas para las empresas.

Qué responden los gobernadores al plan de Caputo para eliminar Sellos

La propuesta generó interés, pero también abrió una discusión sobre el financiamiento de las provincias.

Rolando Figueroa (Neuquén) consideró que el tema debe analizarse dentro de una discusión integral de la coparticipación. Señaló que las provincias reciben hoy una proporción menor de los recursos nacionales que en el pasado, pese a tener más obligaciones.

Raúl Jalil (Catamarca) recordó que su provincia ya eliminó el Impuesto de Sellos, aunque se mostró dispuesto a dialogar.

Marcelo Orrego (San Juan) destacó las reducciones impositivas que ya realizó su provincia.

Martín Llaryora (Córdoba) cuestionó que se plantee eliminar Sellos sin discutir otros tributos y reclamó una reforma fiscal más amplia. También mencionó el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las retenciones que la Nación no coparticipa.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) manifestó disposición a discutir una reducción de impuestos, pero pidió contemplar el esfuerzo fiscal que ya hizo su provincia.

La cuestión de fondo es política y fiscal: el Gobierno nacional busca que las provincias resignen un impuesto que considera distorsivo, pero les ofrece cubrir solamente la mitad de los recursos que perderían. Los gobernadores, en cambio, plantean que la discusión no puede limitarse a Sellos y que debe incluir la distribución de los fondos nacionales y las responsabilidades de gasto que asumieron las jurisdicciones.