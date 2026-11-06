SIRCREB: AGIP elimina retenciones de Ingresos Brutos para más de 83.000 contribuyentes

A partir del 1 de enero el organismo actualizará el padrón del SIRCREB para excluir a las personas cuya facturación haya sido inferior a $127 millones

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció una medida de alivio fiscal dirigida a la clase media, pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes. A partir del 1 de enero de 2027, el organismo actualizará el padrón del régimen SIRCREB para excluir a las personas humanas cuya facturación durante el año 2026 haya sido inferior a $127 millones.

Esta disposición beneficiará a 83.415 contribuyentes, cifra que representa el 61% del padrón actual de personas humanas en el sistema (el cual asciende a 136.317 integrantes).

De forma complementaria, la Ciudad oficializó su adhesión al régimen SIRCUPA, sistema enfocado en retenciones sobre billeteras virtuales y cuentas de pago digital. Al compartir SIRCUPA el mismo padrón de exclusión que SIRCREB, las personas beneficiadas no sufrirán retenciones anticipadas en ningún medio de pago, bancario o digital, y no requerirán realizar trámite alguno para acceder al beneficio. La iniciativa busca brindar liquidez inmediata, garantizar la equidad de trato entre canales de cobro y avanzar hacia la armonización tributaria a nivel federal.

Exclusión del Padrón SIRCREB

Criterio de Elegibilidad: Ser una persona humana con una facturación anual en 2026 menor a $127 millones.

Alcance del Beneficio: Aplica tanto a Contribuyentes Locales como a aquellos encuadrados en el Convenio Multilateral.

Impacto Numérico:

Población total del padrón actual de personas humanas: 136.317 contribuyentes.

Contribuyentes excluidos (beneficiados): 83.415 personas humanas.

Proporción de alivio: 61% del padrón total.

Fecha de Implementación: Modificación efectiva a partir del 1 de enero de 2027.

Adhesión al Régimen SIRCUPA y Equiparación Digital

Definición del Sistema SIRCUPA: Es el régimen que aplica retenciones a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los fondos acreditados en billeteras virtuales y cuentas de pago digital.

Integración Federal: Con la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema cuenta con la adhesión de 21 de las 24 provincias del país.

Mecanismo de Exclusión Unificado: Puesto que SIRCUPA utiliza la misma base de datos (padrón) que SIRCREB, las más de 83 mil personas que quedan eximidas del SIRCREB también quedan liberadas de retenciones digitales en SIRCUPA de forma automática y sin trámites previos.

Impacto Operativo y Financiero en los Contribuyentes

Alivio Financiero Directo: Quienes antes sufrían descuentos y pagos a cuenta al momento de acreditar fondos pasarán a percibir sus ingresos completos, mejorando su flujo de caja y liquidez diaria.

Público Objetivo Principal: Personas que trabajan por cuenta propia, emprendedores y pequeños comerciantes.

Equidad de Trato: Se elimina la brecha de tratamiento fiscal entre los ingresos percibidos a través de cuentas bancarias tradicionales y los canalizados mediante billeteras virtuales.

Objetivos Estratégicos e Institucionales de la AGIP

La medida responde a demandas previas de los vecinos y se encuadra dentro de los lineamientos estratégicos de la AGIP:

Actualización Tributaria: Modernizar los sistemas de recaudación del gobierno local para adaptarlos a las nuevas dinámicas económicas.

Armonización Fiscal Federal: Alinear los esquemas locales con las prácticas vigentes en la mayoría de las jurisdicciones del país (adhesión al esquema de 21 provincias en SIRCUPA).

Control y Equidad: Reforzar las herramientas de control contra la evasión fiscal manteniendo un esquema equitativo entre las plataformas financieras digitales y las entidades bancarias tradicionales.