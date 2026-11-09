Monotributo: los errores que pueden dejarte afuera por 3 años

ARCA contempla distintas situaciones que pueden provocar la exclusión del monotributo, incluso sin superar el límite de facturación

Los contribuyentes inscriptos en el monotributo deben cumplir una serie de condiciones para mantenerse dentro del régimen simplificado. Aunque habitualmente la atención se concentra en los límites de facturación, existen otros comportamientos que pueden provocar la exclusión y obligar al trabajador independiente a pasar al régimen general de impuestos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla distintas causales de exclusión relacionadas con movimientos bancarios, gastos personales, operaciones comerciales y características de la actividad económica. Algunas situaciones pueden detectarse mediante cruces automáticos de información, sin necesidad de una inspección presencial.

Las consecuencias pueden ser importantes: además de tener que inscribirse en los impuestos que correspondan dentro del régimen general, el contribuyente excluido no podrá regresar al monotributo hasta que transcurran tres años calendario, salvo las excepciones previstas por la normativa.

Monotributo: cuáles son los errores que pueden provocar la exclusión

Según la información oficial de ARCA, la exclusión no depende únicamente de cuánto factura un contribuyente. El organismo también analiza otros parámetros que permiten determinar si una persona reúne las condiciones para permanecer en el régimen.

Entre las principales situaciones que pueden provocar la exclusión aparecen:

Superar el límite de ingresos: cuando la facturación acumulada durante los últimos 12 meses excede el máximo permitido para la categoría K.

Registrar depósitos bancarios incompatibles: cuando las acreditaciones no guardan relación con los ingresos declarados y no existe una justificación suficiente.

Realizar gastos personales injustificados: adquirir bienes o afrontar consumos que resulten incompatibles con la capacidad económica declarada.

No emitir facturas: realizar operaciones comerciales sin la documentación respaldatoria correspondiente.

Declarar una actividad incorrecta: inscribirse como vendedor de productos cuando en realidad se prestan servicios.

Superar la cantidad de actividades permitidas: desarrollar más de tres actividades simultáneas o contar con más de tres unidades de explotación.

Importar para comercializar: realizar determinadas importaciones de bienes o servicios destinados a su posterior venta.

También existen límites vinculados con la superficie utilizada, el consumo de electricidad, los alquileres y el precio unitario de los productos vendidos.

Otro parámetro relevante es la relación entre las compras y los gastos de la actividad respecto del máximo de ingresos de la categoría K. La normativa contempla porcentajes diferentes para quienes venden productos y quienes prestan servicios.

Cuánto se puede facturar para seguir en el monotributo

Desde agosto de 2026, el límite máximo de ingresos brutos anuales para permanecer en el monotributo es de $126.610.838,75, correspondiente a la categoría K, según la tabla vigente publicada por ARCA. Ese importe se calcula considerando los ingresos de los últimos 12 meses, por lo que no alcanza con revisar únicamente la facturación del año calendario.

Además, estar por debajo de ese máximo no garantiza automáticamente la permanencia en el régimen. Si se configura alguna de las otras causales previstas por la normativa, el contribuyente también puede quedar excluido.

En el caso de los depósitos bancarios, es importante distinguir los ingresos provenientes de la actividad económica de otros movimientos de dinero. Por ejemplo, una transferencia entre cuentas propias o un préstamo documentado no constituye necesariamente facturación. Sin embargo, puede resultar necesario acreditar el origen de los fondos si ARCA detecta inconsistencias.

Qué pasa si ARCA excluye a un monotributista

La exclusión implica que el contribuyente deja de pertenecer al régimen simplificado y debe cumplir las obligaciones tributarias que correspondan dentro del régimen general, como IVA, Ganancias y Autónomos, según su situación.

Como regla general, no podrá volver al monotributo hasta que hayan transcurrido tres años calendario desde la exclusión. La normativa contempla una excepción específica para determinados contribuyentes excluidos desde enero de 2024 bajo parámetros anteriores a la Ley 27.743.

Cuando la exclusión surge de controles sistémicos, ARCA envía una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico. Si el contribuyente considera que la decisión es incorrecta, puede presentar una apelación dentro de los 15 días de recibida la comunicación, mediante el servicio Presentaciones Digitales.

Si la situación se detecta durante una fiscalización presencial, existe un procedimiento diferente, que contempla la posibilidad de presentar un descargo dentro de los 10 días de la notificación.

Por eso, además de controlar la facturación, resulta fundamental conservar comprobantes, justificar movimientos de dinero y revisar periódicamente las comunicaciones oficiales de ARCA. Una inconsistencia no aclarada puede terminar generando consecuencias económicas mucho mayores que un simple cambio de categoría.