Una mujer prestó la cuenta en Lemon Cash y se comentió una ciberestafa: resultó condenada por no cumplir las estrictas normas de las billeteras

La Justicia rechazó su defensa: el uso personal de billeteras no excusa el fraude.

La Justicia penal condenó a una mujer involucrada en una ciberestafa, a pesar de que se defendió diciendo que había prestado la cuenta en Lemon Cash utilizada en el fraude, por considerar que las billeteras virtuales tienen estrictas normas para el uso personal y responsable que un adulto no puede desconocer.

Cómo es el caso de la ciberestafa

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada en orden al delito de defraudación mediante una técnica de manipulación informática (ciberestafa) en calidad de partícipe necesaria, en la causa "C., A. P. s/procesamiento".

La resolución que publica Diario Judical lleva la firma de los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Matías Pinto, y la disidencia de Santiago Quian Zavalía.

La investigación tuvo su origen en una maniobra cometida el 22 de julio de 2024 en perjuicio de una mujer que intentó constituir un fondo de inversión bancario y sufrió la sustracción no consentida de $845.000 de su cuenta, importe que tras una triangulación previa recaló en la billetera virtual Lemon Cash de la acusada para ser inmediatamente derivado a terceros.

Al prestar declaración indagatoria, la imputada ensayó un descargo exculpatorio asegurando que le prestó el dispositivo a su hermana para que descargara la aplicación debido a supuestos problemas de acceso, línea defensiva que buscó respaldo en que la casilla de correo electrónico vinculada al alta contenía datos de ese familiar.

Por qué la Cámara del Crimen rechazó el argumento de prestar la cuenta"

La Cámara del Crimen desestimó el planteo al comprobar que el alta se produjo un mes antes del hecho con el aporte de datos filiatorios sensibles y fotografías del documento de identidad, escenario que vuelve inverosímil un préstamo casual de la aplicación sin control sobre las operaciones.

Al analizar la relevancia de ceder credenciales financieras a terceros, el magistrado remarcó que las plataformas digitales imponen condiciones de uso estrictamente personales y subrayó que resulta insostenible ampararse en una supuesta buena fe cuando se entrega el dominio de una cuenta a ciegas.

"De un contexto de empleo irregular o ilícito de una cuenta propia, no parece poder derivarse indicios de un obrar inocente ante la objetiva constatación del paso por allí de sumas de dinero sustraído al prójimo, sino todo lo contrario", afirma el fallo.

Los argumentos de la disidencia

En disidencia, el juez Santiago Quian Zavalía votó por dictar la falta de mérito al considerar prematura la atribución de dolo sobre la titular registral.

El camarista advirtió que la titularidad formal de una cuenta no prueba de manera automática el conocimiento del delito precedente y señaló que las organizaciones criminales suelen valerse de personas incautas o de buena fe para fragmentar transferencias.

Por este motivo, reclamó medidas probatorias complementarias dirigidas a Lemon Cash para determinar registros de conexión, pruebas de vida y la real intervención de la imputada antes de consolidar el reproche punitivo.

Al ratificar la imputación, la Cámara dejó sentado que resulta inviable suponer que quien cede sus instrumentos bancarios ignora las consecuencias legales de su conducta.

"No es verosímil, como la defensa pretende sostener, que la anuencia o el permiso indirecto para hacer circular sin límites dinero ajeno y de causa desconocida por su cuenta, a su vez implicara la exclusión de los dineros obtenidos fraudulentamente", concluye el fallo.