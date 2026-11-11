Freno de embargos y más facilidades de pago: las dos nuevas medidas de ARCA para MiPyMEs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya oficializó la suspensión de los embargos y del inicio de juicios de ejecución fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya oficializó la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

La medida se instrumentó mediante la resolución general 5923/2026, en cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Economía a través de la resolución 1899/2026, que prorrogó el régimen de protección vigente y encomendó al organismo recaudador determinar su alcance respecto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de los Tramos 1 y 2, de los pequeños contribuyentes y de las entidades sin fines de lucro y de los contribuyentes del sector de salud.

De esta manera, ARCA establece las condiciones que deberán cumplir estos sujetos para acceder al beneficio, señalan desde Errepar.

¿A quiénes alcanza la suspensión de embargos de ARCA?

La RG 5923 establece dos disposiciones diferenciadas:

1. Prórroga para entidades sin fines de lucro y el sector de salud

La norma extiende hasta el 30 de junio de 2027, inclusive, la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares prevista originalmente por la resolución general 5628 y sus complementarias.

En el caso de las entidades sin fines de lucro, ARCA verificará que se encuentren registradas ante el organismo, bajo alguna de las formas jurídicas contempladas en la resolución general 5628, al 29 de octubre de 2026.

2. Suspensión para MiPyMEs y pequeños contribuyentes

En cumplimiento de la instrucción del Ministerio de Economía, la RG 5923 dispone la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027 para los siguientes sujetos:

MiPyMEs de los Tramos 1 y 2: deberán contar con el Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre de 2026, obtenido conforme a las disposiciones de la resolución 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias. Además, deberán tener registrada la caracterización correspondiente en el Sistema Registral.

Pequeños contribuyentes: personas humanas y sucesiones indivisas que se encuentren caracterizadas en el Sistema Registral con el código 547 - Pequeño Contribuyente, conforme a los términos y condiciones previstos por la resolución general 5321 y sus modificatorias.

¿Existen excepciones a la suspensión de embargos?

La RG 5923 aclara que la suspensión dispuesta no limita las facultades de ARCA para intervenir en determinados supuestos.

En particular, el organismo podrá ejercer sus facultades cuando se presenten situaciones de:

Grave afectación de los intereses del Fisco.

Caducidad de instancia.

Prescripción inminente.

De esta manera, la suspensión no implica una restricción absoluta a las acciones del organismo recaudador, sino que contempla excepciones expresamente previstas por la normativa.

¿Desde cuándo rige la medida?

La presente norma entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 5 de noviembre de 2026.

En consecuencia, queda instrumentada la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027, inclusive, para los sujetos comprendidos en la normativa.

Facilidades de pago: ARCA extiende el plazo para MiPyMEs hasta junio de 2027

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5924/2026 modificó el régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La medida extiende la fecha de corte de las obligaciones que pueden incluirse en el plan, que pasa a contemplar las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive, Señala Errepar.

Asimismo, el organismo prorrogó el plazo para adherir al régimen hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

La modificación busca ampliar las posibilidades de acceso a las condiciones de regularización previstas en el régimen original, que permite cancelar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

¿Qué obligaciones se pueden incluir?

Con la modificación, el régimen comprende las siguientes obligaciones:

Obligaciones impositivas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

Obligaciones de los recursos de la seguridad social vencidas hasta esa misma fecha.

Retenciones y percepciones impositivas.

Obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación.

Multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.

De esta manera, se reemplaza el límite anterior del 30 de junio de 2026 y se amplía el universo temporal de las deudas que pueden regularizarse mediante este mecanismo.

¿Desde cuándo se podrán incorporar las nuevas obligaciones?

La resolución general entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, la posibilidad de incorporar las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026 estará disponible en el sistema "Mis Facilidades" a partir del 16 de noviembre de 2026.

Para realizar el acogimiento, los contribuyentes deberán ingresar al servicio web de ARCA y seleccionar la opción:

"Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026".

¿Hasta cuándo se puede adherir al plan?

El plazo para formalizar la adhesión al régimen se extiende hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

La solicitud deberá realizarse a través del servicio "Mis Facilidades", conforme a las características, funciones y aspectos técnicos establecidos en el micrositio correspondiente.

¿Qué régimen se modifica?

La medida modifica la Resolución General 5875 y su modificatoria, que estableció un régimen especial de facilidades de pago para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La normativa original contemplaba la regularización de obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026. Posteriormente, la Resolución General 5920 había extendido el plazo de adhesión hasta el 30 de diciembre de 2026.

Ahora, la nueva modificación introduce dos cambios centrales: amplía hasta el 31 de octubre de 2026 la fecha de corte de las obligaciones regularizables y lleva el vencimiento para adherir al 30 de junio de 2027.