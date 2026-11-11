Empleadores bonaerenses: nueva declaración jurada laboral mensual obligatoria desde 2027

La Provincia de Buenos Aires aprobó la implementación del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos. Qué datos se piden

La Provincia de Buenos Aires aprobó la implementación del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (FUTURO), para renovar los mecanismos de control laboral y fortalecer las capacidades de fiscalización del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

La medida establece un sistema de presentación periódica de información laboral por parte de los empleadores, con el objetivo de mejorar la detección de incumplimientos y avanzar en la digitalización de los procedimientos administrativos, señala Errepar.

El nuevo esquema alcanzará a todos los empleadores con domicilio legal o fiscal en territorio bonaerense, así como a quienes desarrollen actividades o tengan personal bajo relación de dependencia dentro de la provincia. Si bien la presentación podrá realizarse de manera voluntaria desde diciembre de 2026, pasará a ser obligatoria a partir de enero de 2027.

El formulario tendrá carácter de declaración jurada y deberá completarse de forma electrónica a través del Portal de Trabajo, utilizando firma digital.

Rige nueva declaración jurada laboral obligatoria desde 2027

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la obligación de informar mensualmente datos vinculados con la liquidación salarial, los métodos de control de jornada y la documentación respaldatoria correspondiente.

Entre los elementos que deberán adjuntarse figuran los recibos de haberes, los comprobantes de acreditación de salarios en cuentas sueldo y, cuando corresponda, acuerdos relacionados con bancos de horas, compensación de horas extras o regímenes especiales de jornada.

Esta información permitirá a la autoridad laboral realizar cruces de datos y detectar con mayor rapidez posibles irregularidades laborales.

La resolución se inscribe en el proceso de transformación digital que viene impulsando la administración provincial y responde, además, a los cambios normativos que admiten cada vez más documentación laboral en formato electrónico. Según los fundamentos de la medida, el sistema facilitará el desarrollo de inspecciones virtuales, la planificación de operativos, la generación de estadísticas y la evaluación de resultados en materia de empleo formal.

También apunta a optimizar los recursos de control sin generar costos adicionales para los empleadores, ya que la presentación del formulario será gratuita.