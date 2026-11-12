Se vienen las vacaciones y se impone el contrato de temporada: cuáles son las condiciones

El Contrato de Trabajo de Temporada es una herramienta fundamental para aquellas empresas cuyas actividades fluctúan a lo largo del año

El Contrato de Trabajo de Temporada es una herramienta fundamental para aquellas empresas cuyas actividades fluctúan a lo largo del año. Regulado por los artículos 96 a 98 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), comprender su funcionamiento es vital para evitar contingencias legales, señalan desde Arizmendi.

¿Qué es exactamente el Contrato de Temporada?

Su característica principal es que se trata de un contrato por tiempo indeterminado pero de prestación discontinua. Esto significa que durante el período de receso (entre una temporada y la siguiente), la relación laboral se suspende, pero el vínculo jurídico entre las partes se mantiene latente y vigente.

Modalidades de Temporada

Existen dos escenarios principales en los que se aplica este tipo de contratación:

Típica: La actividad se suspende totalmente fuera de temporada. Es el caso clásico de la zafra agrícola o los centros de esquí.

Atípica: El establecimiento opera durante todo el año, pero necesita intensificar su dotación de personal en los picos estacionales, como ocurre frecuentemente en la gastronomía, el comercio o la hotelería en períodos vacacionales.

El Ciclo de Convocatoria: Plazos Innegociables

El inicio de cada ciclo de temporada exige el cumplimiento de pasos legales estrictos:

La obligación del empleador: Debe notificar de manera fehaciente (mediante telegrama, carta documento o notificación escrita con acuse de recibo) con al menos 30 días de anticipación al inicio de la temporada. Omitir este paso tiene consecuencias graves: la ley lo interpreta automáticamente como una rescisión unilateral e incausada del contrato.

La respuesta del trabajador: Una vez notificado, el empleado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para responder por escrito o presentarse personalmente y manifestar su decisión de continuar trabajando en el nuevo ciclo.

Pautas Laborales Específicas

Para liquidar sueldos y beneficios correctamente, es crucial conocer cómo aplican las condiciones generales a esta modalidad:

Período de prueba (Art. 92 bis LCT): Solo se computan los días de prestación efectiva de tareas, no los períodos de receso.

Cómputo de antigüedad: Se calcula sumando exclusivamente las fracciones de tiempo efectivamente trabajadas durante las distintas temporadas.

Vacaciones: Se liquidan de manera proporcional al finalizar cada ciclo de prestación.

Régimen Indemnizatorio: ¿Qué pasa al finalizar el vínculo?

La extinción del contrato tiene regulaciones precisas que varían según el momento y la causa:

Falta de convocatoria: Si el trabajador no es notificado, no es aceptado al inicio de la temporada, o es despedido sin causa justificada en ese momento, corresponde el pago de las mismas indemnizaciones previstas para un despido común.

Despido sin causa durante la temporada: El empleador debe abonar la indemnización común por despido incausado, sumado a una indemnización por daños y perjuicios (generalmente calculada por los salarios caídos hasta el fin natural de la temporada).

Renuncia o incomparecencia: Si el trabajador renuncia expresamente o no se presenta tras recibir la convocatoria en tiempo y forma, el vínculo se extingue sin derecho a percibir indemnización por despido.