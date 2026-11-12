Las empresas alcanzadas por el FAL ya pueden elegir a Mercado Pago como administrador. Quiénes pueden adherir y cómo completar el trámite digital

El trámite requiere aceptar el reglamento, declarar datos y validar el ID en el portal de ARCA.

Las empresas deben adherirse antes del 1/12/2026 para cumplir con la ley y sus obligaciones laborales.

Mercado Pago gestiona el FAL digitalmente, sin costo y con 0% de comisión el primer año.

Las empresas que tienen trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya pueden seleccionar a Mercado Pago para administrar esos recursos. La opción está disponible desde la cuenta de la plataforma y permite completar la adhesión de manera digital, sin costo de alta y sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El plazo para elegir el fondo administrador vence el 1 de diciembre de 2026. La fecha forma parte del cronograma de implementación del régimen creado por la Ley 27.802, que establece un nuevo mecanismo para financiar determinadas obligaciones laborales de los empleadores.

Mercado Pago se suma así a las alternativas disponibles para las compañías que deben incorporarse al sistema. Según informó la empresa, la adhesión es gratuita y tendrá una comisión de administración del 0% durante el primer año.

La propuesta apunta a que los empleadores puedan gestionar el fondo desde una cuenta digital. El procedimiento incluye la aceptación del reglamento de gestión, la presentación de una declaración jurada y una validación posterior ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral y cómo funciona

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley 27.802 y establece un mecanismo de financiamiento vinculado con las obligaciones laborales de los empleadores. Su funcionamiento contempla que las empresas alcanzadas por el régimen elijan una entidad administradora para gestionar una parte de sus contribuciones patronales.

En términos prácticos, el sistema busca que las compañías acumulen recursos para afrontar determinados pagos cuando finaliza una relación laboral. Entre ellos se encuentran las indemnizaciones por despido, los pagos por preaviso y otras obligaciones contempladas en la legislación laboral.

La elección de la entidad administradora es uno de los primeros pasos que deben completar los empleadores comprendidos en la normativa. Para hacerlo, tienen plazo hasta el 1 de diciembre de 2026.

La posibilidad de realizar el trámite desde Mercado Pago incorpora una alternativa digital para las empresas que quieran utilizar esta plataforma. La adhesión comienza desde la cuenta del usuario y requiere aceptar el reglamento de gestión del fondo y presentar una declaración jurada sobre la situación laboral de la compañía.

Qué empresas deben incorporarse al régimen FAL

El régimen alcanza a los empleadores del sector privado que tengan trabajadores registrados en relación de dependencia. La normativa establece que los recursos del fondo se destinarán a contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones laborales cuando se produzca la extinción de una relación de trabajo.

La contribución mensual obligatoria se calcula sobre las remuneraciones que se utilizan como base para determinar los aportes patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los porcentajes establecidos por la Ley 27.802 son:

2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y las entidades sin fines de lucro comprendidas en el régimen

para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y las entidades sin fines de lucro comprendidas en el régimen 1% para el resto de los empleadores privados alcanzados

Estos importes se derivan mensualmente a la cuenta individual de cada empresa dentro del fondo que haya elegido. ARCA interviene en el procedimiento de declaración y pago de las contribuciones, además de actuar como agente de derivación de los recursos.

Cada empleador tiene una cuenta individual en la que se acumulan los fondos correspondientes. Ese dinero queda afectado al cumplimiento de las obligaciones laborales previstas en la ley y puede generar rendimientos a partir de las inversiones que realice la entidad administradora.

Los recursos no constituyen un pago directo al trabajador ni eliminan las responsabilidades del empleador: el fondo busca contribuir al financiamiento de determinadas obligaciones, pero la empresa sigue siendo responsable de cumplir con la legislación laboral.

Además, la normativa establece condiciones para acceder a la cobertura. Los trabajadores deben estar registrados con una antigüedad no menor a 12 meses al momento de la extinción de la relación laboral. Las relaciones laborales comprendidas en los regímenes de la construcción y del personal de casas particulares están excluidas.

Cómo funciona el Fondo FAL de Mercado Pago

La propuesta de Mercado Pago permite que las empresas administren sus cuentas del Fondo de Asistencia Laboral a través de una entidad vinculada con su ecosistema financiero.

El fondo es administrado por Mercado Pago Asset Management y tiene como entidad custodia a Banco Industrial S.A. La operatoria se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo que regula el funcionamiento de los fondos comprendidos en su ámbito de competencia.

En cuanto a la política de inversión, los recursos se destinan exclusivamente a instrumentos argentinos denominados en pesos. Entre los activos contemplados se encuentran:

Títulos públicos emitidos por el Estado nacional

Títulos públicos provinciales

Depósitos a plazo fijo

Obligaciones negociables

De esta manera, el dinero acumulado en las cuentas individuales puede generar rendimientos mientras no sea necesario utilizarlo para atender las obligaciones laborales previstas por el régimen.

Las inversiones están sujetas a las disposiciones regulatorias de la CNV. Esto significa que la administración de los recursos debe ajustarse a las condiciones establecidas para este tipo de fondos.

Otro aspecto que Mercado Pago comunicó es el esquema de costos. La adhesión no tiene cargo y la plataforma aplicará una comisión de administración del 0% durante los primeros 12 meses. Es una condición que las empresas deben tener en cuenta al comparar las distintas alternativas disponibles, especialmente porque corresponde al primer año de funcionamiento y no necesariamente a los períodos posteriores.

Cómo darse de alta en el FAL de Mercado Pago

Las empresas que quieran elegir a Mercado Pago como administrador de su Fondo de Asistencia Laboral deben completar un procedimiento que comienza en la plataforma y continúa en el sitio de ARCA.

El trámite es digital, aunque requiere contar con Clave Fiscal para realizar la validación final ante el organismo recaudador. Por eso, conviene tener disponibles los datos de la empresa antes de iniciar el proceso.

Los pasos para completar la adhesión son los siguientes: ingresar a Mercado Pago y seleccionar la opción FAL, aceptar el Reglamento de Gestión, presentar la declaración jurada, recibir el ID FAL y validar el identificador en ARCA con Clave Fiscal.

Ingresar a Mercado Pago: el representante de la empresa debe acceder a su cuenta y seleccionar la opción correspondiente al Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

el representante de la empresa debe acceder a su cuenta y seleccionar la opción correspondiente al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) Aceptar el Reglamento de Gestión: la plataforma solicitará la aceptación de las condiciones que regulan el funcionamiento del fondo. Es recomendable revisar este documento antes de continuar

la plataforma solicitará la aceptación de las condiciones que regulan el funcionamiento del fondo. Es recomendable revisar este documento antes de continuar Presentar la declaración jurada: el empleador deberá declarar que su empresa tiene trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el régimen

el empleador deberá declarar que su empresa tiene trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el régimen Recibir el ID FAL: una vez completada esa instancia, Mercado Pago proporcionará un identificador correspondiente a la cuenta de la empresa dentro del fondo

una vez completada esa instancia, Mercado Pago proporcionará un identificador correspondiente a la cuenta de la empresa dentro del fondo Validar el identificador en ARCA: el último paso consiste en ingresar al sitio del organismo recaudador con Clave Fiscal y acceder al servicio "Simplificación Registral" para informar y validar el ID FAL

Este último paso merece atención. La adhesión no termina cuando la empresa acepta el reglamento en Mercado Pago y recibe su identificador. También debe completar la vinculación con ARCA para que el organismo registre el fondo seleccionado y pueda derivar las contribuciones correspondientes.

En otras palabras, son dos instancias de un mismo trámite: primero se elige el administrador y después se valida esa decisión ante el organismo fiscal.

Qué deben tener en cuenta las empresas antes del 1 de diciembre

La fecha del 1 de diciembre de 2026 marca el inicio de la vigencia del régimen del Fondo de Asistencia Laboral, de acuerdo con el cronograma establecido para su implementación.

Hasta entonces, los empleadores alcanzados deben definir qué entidad administrará los recursos correspondientes a sus cuentas individuales. La decisión determina quién tendrá a cargo la gestión y la inversión del dinero acumulado.

La elección de una administradora no modifica la obligación de aportar al sistema. Tampoco implica que la empresa deje de ser responsable por las indemnizaciones y demás pagos que correspondan cuando termina una relación laboral.

En caso de que una compañía no seleccione una entidad administradora, la Comisión Nacional de Valores podrá asignarle una de oficio, de acuerdo con el procedimiento previsto en la reglamentación.

Para quienes opten por Mercado Pago, el proceso combina la adhesión digital desde la plataforma con la validación posterior en ARCA. Además, deberán considerar las condiciones de administración, la política de inversión y las comisiones aplicables una vez finalizado el primer año.

La plataforma puso a disposición información sobre las características del fondo, sus condiciones de funcionamiento y el procedimiento para incorporarse al sistema.

La información sobre el Fondo FAL de Mercado Pago y las condiciones de adhesión está disponible en su sitio web.