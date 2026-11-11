Mercado Pago lanza su propio Fondo FAL para que empresas paguen indemnizaciones

Empresas deberán realizar aportes al Fondo de Cese Laboral desde diciembre y surgen nuevos productos de inversión enfocados en este régimen

Mercado Pago lanzó MP FAL, su propio fondo de inversión para administrar el Fondo de Asistencia Laboral. Se trata del nuevo régimen obligatorio que establece un sistema de ahorro empresarial para financiar indemnizaciones por despido.

La fintech se suma así a la carrera que ya iniciaron bancos y agentes de liquidación y compensación (Alycs). Todos preparan productos para captar a los 550.000 empleadores privados del país.

A partir de diciembre de 2026, esas empresas deberán aportar mensualmente sobre los salarios de sus 6,2 millones de trabajadores registrados. El sistema nace de la reforma laboral aprobada este año.

Qué es el FAL y quiénes están obligados a participar

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un régimen de carácter universal. Todos los empleadores privados con trabajadores registrados están obligados a participar, con la excepción de los regímenes de la construcción y de casas particulares.

El sistema entra en vigor el 1° de diciembre de 2026. La fecha está grabada en piedra: no hay excepciones ni regímenes de transición.

La diferencia entre empresas está en la alícuota que deben aportar. Las MiPyMEs con certificado vigente aportan el 2,5% de la base remunerativa del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

También aportan esa alícuota del 2,5% las entidades sin fines de lucro calificadas ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME. El resto de los empleadores privados aporta el 1%.

En términos generales, esa contribución se compensa con una reducción de otras cargas patronales. Por lo tanto, no implica un costo adicional para la empresa.

Cómo funciona la acumulación de fondos y para qué sirven

Los fondos se acumulan en una cuenta a nombre de cada empleador. Esa cuenta se invierte en instrumentos financieros regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los recursos quedan reservados exclusivamente para afrontar obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales: indemnizaciones por despido o retiros voluntarios.

No pueden destinarse a ningún otro fin. Tampoco pueden retirarse, salvo en casos de cierre o desaparición de la empresa.

La ley prevé que cada empleador seleccione la entidad que administrará su cuenta. Las opciones son bancos, Alycs y administradoras de fondos comunes de inversión.

Mercado Pago Asset Management S.A. es una sociedad gerente registrada ante la CNV. La sociedad depositaria del MP FAL es Banco Industrial S.A., también autorizado por la CNV.

Cómo se prepara el mercado financiero para la llegada del FAL

Desde la sanción de la norma, la CNV ya convocó a las Alycs a reuniones para avanzar en la operatoria. El objetivo es tener todo listo antes del arranque oficial.

Varios bancos preparan "familias de FAL" con distintas opciones de inversión. Es el mismo modelo que hoy usan para ofrecer familias de fondos comunes a sus clientes.

El primer aporte al FAL corresponde a las remuneraciones devengadas en diciembre de 2026. Ese aporte se abona en enero de 2027 mediante el formulario F.931.

Para poder usar los fondos acumulados, la ley exige un período de carencia. Son 12 meses consecutivos, contados desde el primer aporte efectivo registrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Una vez superada esa carencia, ante una desvinculación, el fondo transfiere el dinero directamente al CBU del trabajador. Los recursos no pasan por la billetera del empleador.

La existencia o insuficiencia de fondos no altera la responsabilidad legal del empleador. Debe pagar el íntegro de las indemnizaciones de todos modos.

Cómo adherirse al fondo de Mercado Pago paso a paso

Según indica la empresa, el proceso de adhesión al MP FAL es digital y sin cargo de ingreso. El empleador se suma desde su cuenta en la plataforma.

Debe aceptar una declaración jurada en la que certifica que tiene trabajadores registrados alcanzados por el régimen. Luego recibe su ID FAL, el número que identifica su cuenta dentro del fondo.

El siguiente paso es validar ese identificador ante ARCA. Se hace con clave fiscal, a través del servicio "Simplificación Registral".

Una vez validado, el organismo deriva las contribuciones mensuales al MP FAL de forma automática. El empleador no debe hacer transferencias manuales.

Durante el primer año, la comisión de administración es del 0%. A partir del segundo año, rigen las comisiones del Reglamento de Gestión.

El tope total es del 1% anual, IVA incluido. Ese porcentaje abarca a la gerente, la depositaria y cualquier otro interviniente. Es el mismo tope que fija la ley para todas las administradoras del sistema.

Qué pasa con los fondos mientras no se usan

Mientras los fondos no se utilizan, se invierten en activos autorizados por las normas del FAL. La lista incluye títulos de deuda del Estado nacional.

También puede invertirse en deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos títulos deben tener calificación AAA en escala nacional.

Otras opciones son depósitos a plazo en entidades financieras habilitadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Y obligaciones negociables de emisores privados con igual calificación AAA.

El fondo debe mantener en todo momento al menos el 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez.

El valor de las cuotapartes está sujeto a fluctuaciones de mercado. El capital no cuenta con garantía de la gerente ni de la depositaria.

Los rendimientos obtenidos están exentos del Impuesto a las Ganancias para el empleador. Así lo establece la Ley 27.802 y el Decreto 408/2026.

Las contribuciones al fondo, a su vez, son deducibles de ese impuesto. Un beneficio fiscal doble para el empleador.

Cómo se usa el fondo cuando se despide a un trabajador

Cuando se finaliza un vínculo laboral, el empleador presenta ante la administradora una declaración jurada. Debe incluir los datos del trabajador, la causa de la extinción y la liquidación practicada.

También debe informar el CBU al que debe transferirse el pago. La administradora tiene hasta cinco días hábiles para transferir los fondos directamente a la cuenta del trabajador.

El empleador puede optar por cubrir la indemnización con el saldo del FAL en forma total o parcial. También puede decidir no utilizarlo y afrontar el pago con su propia caja.

Esa flexibilidad le permite al empleador administrar su flujo de fondos según la situación financiera del momento. Los fondos acumulados quedan disponibles para futuras desvinculaciones.