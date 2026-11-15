Obras sociales para monotributistas en noviembre 2026, cuáles se pueden elegir

La Superintendencia publica 46 agentes habilitados. Cuáles son, cuánto se paga por mes y qué cobertura deben garantizarle al usuario

Las personas inscriptas en el Monotributo tienen derecho a acceder a una cobertura de salud a través de una obra social u otro agente del sistema. Para eso, una parte de la cuota mensual se destina al pago de la prestación médica.

Sin embargo, la elección no es completamente libre, ya que solo pueden seleccionar entidades que integran el registro específico de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El sistema contempla distintas alternativas, entre ellas obras sociales sindicales, de dirección, mutuales y sociedades que funcionan como agentes del seguro de salud.

Cuáles son las obras sociales y entidades para monotributistas en noviembre 2026

La nómina oficial incluye las siguientes entidades:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA) Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA) Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA) Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC) Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA) Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual Obra Social de la Prevención y la Salud Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC) Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI) Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE) Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante Obra Social de Músicos (OSDEM) Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA) Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA) Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN) Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC) Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM) Obra Social de Serenos de Buques Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV) Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP) Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX) Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA) Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA) Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT) Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA) Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM) Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA) Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE) Obra Social de Dirección (OSDO). Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada Mutual Médica Concordia Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES) MET-Córdoba S.A Privamed S.A Asociación Mutual del Control Integral (AMCI) Administración Recursos para Salud S.A Amsterdam Salud S.A

Se contempla tanto obras sociales como mutuales y otros agentes del sistema. Antes de iniciar una afiliación se debe consultar las condiciones de cada entidad y verificar en el registro de la SSS si tiene habilitada la recepción de nuevas opciones.

Qué tener en cuenta antes de elegir una obra social

No todas las entidades ofrecen la misma red médica ni aceptan necesariamente a cualquier monotributista. La normativa permite que los agentes inscriptos en el registro establezcan qué categorías del régimen simplificado están dispuestos a recibir. Por eso, una alternativa puede estar disponible para un contribuyente y no para otro.

Antes de tomar una decisión, es recomendable consultar:

Cartilla médica: qué clínicas, sanatorios, consultorios, laboratorios y farmacias trabajan con la entidad

Cobertura geográfica: si cuenta con prestadores en la localidad donde vivís o trabajás

Categorías admitidas: si recibe afiliados de tu categoría del monotributo

Servicios y atención: cómo se solicitan turnos, qué canales de contacto ofrece y dónde están sus delegaciones

Grupo familiar: qué requisitos exige para incorporar a familiares y cuánto cuesta sumar a cada integrante

La elección de una entidad no siempre alcanza para completar el trámite. Los pasos para afiliarse a una obra social siendo monotributista incluyen una gestión posterior ante la prestadora elegida, que puede solicitar documentación para dar de alta al titular y a su grupo familiar.

A su vez, la propia Superintendencia recomienda revisar la cobertura en la zona de residencia, la cartilla de prestadores y los servicios que brinda cada agente antes de ejercer la opción.

Cuánto se paga de obra social con el Monotributo en noviembre de 2026

El aporte destinado a la cobertura médica está incluido en la cuota mensual del Monotributo. Su importe depende de la categoría y se actualiza junto con los parámetros del régimen. Los valores vigentes desde el 1 de agosto de 2026 establecen aportes que van de $25.694,55 a $87.882,82 por mes, según la categoría:

Categorías A, B y C: $25.694,55

Categoría D: $30.535,56

Categoría E: $37.238,48

Categoría F: $42.824,25

Categoría G: $46.175,72

Categoría H: $55.485,33

Categoría I: $68.518,81

Categoría J: $76.897,46

Categoría K: $87.882,82

Estos importes corresponden a una afiliación individual. Si el titular incorpora integrantes de su grupo familiar primario, debe ingresar el mismo aporte por cada uno. Para completar la afiliación, también tiene que declarar a los familiares ante ARCA y acreditar el vínculo ante la obra social.

No obstante, hay excepciones al pago del componente de salud. Entre ellas se encuentran quienes ya están obligados a aportar a otro régimen previsional, los menores de 18 años, quienes se inscribieron exclusivamente por la locación de bienes muebles o inmuebles y determinados jubilados.

ARCA también aclara que los jubilados, tanto por leyes anteriores como por la normativa actual, están exceptuados de ingresar aportes a la obra social.

Qué cobertura médica tienen los monotributistas

Los pequeños contribuyentes acceden a una cobertura progresiva contemplada en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). Desde el inicio de la actividad tienen garantizadas las prestaciones ambulatorias y la atención de urgencias y emergencias médicas.

A partir de los seis meses de aportes se incorporan prestaciones subsidiadas por el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), además de las comprendidas en el mecanismo de Integración y otras que pueden gestionarse mediante el Fondo Solidario de Redistribución.

Entre las prestaciones de alta complejidad que la SSS menciona para esa etapa se encuentran los trasplantes, las prótesis, los medicamentos para VIH/SIDA y los tratamientos de drogadependencia.

Es importante recordar que la progresividad también alcanza a los integrantes del grupo familiar incorporados a la cobertura. En esos casos, los plazos se cuentan de acuerdo con la fecha individual de adhesión de cada persona y no necesariamente desde el momento en que el titular se inscribió en el Monotributo.

Para mantener las prestaciones, el contribuyente debe estar al día con el pago del régimen. La Superintendencia advierte que, ante una deuda de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, la obra social puede suspender el servicio y desafiliar al titular y a su grupo familiar primario.