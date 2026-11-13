Monotributo ARCA: quiénes pagan más de $100.000 en noviembre y cuándo aumenta la cuota

Los contribuyentes de las categorías más altas deberán afrontar cuotas que superan los $100.000 durante noviembre. Cuándo habrá una actualización

Los monotributistas tendrán que volver a revisar sus obligaciones fiscales durante noviembre, aunque este mes no habrá modificaciones en los importes del régimen simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes las cuotas que comenzaron a aplicarse el 1° de agosto de 2026, luego de la última actualización semestral. El próximo aumento de las cuotas y escalas está prevista para enero de 2027, bajo el esquema de actualización semestral

El monto que debe pagar cada monotributista en noviembre depende de su categoría y de la actividad que desarrolla. En particular, quienes están inscriptos desde la categoría E ya superan los $100.000 mensuales, tanto en servicios como en venta de cosas muebles.

La diferencia se amplía a medida que aumenta la escala. Un monotributista de categoría K que presta servicios debe pagar $1.614.446,04 por mes, mientras que para quien comercializa productos el importe asciende a $702.103,24.

La cuota mensual está integrada por tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución a la obra social. Sin embargo, existen situaciones particulares en las que alguno de estos componentes no corresponde, por lo que el importe final puede ser diferente.

Monotributo: cuánto se paga en noviembre según la categoría

Los valores oficiales de ARCA no presentan cambios durante noviembre. Para las categorías A y B, la cuota mensual es la misma para quienes prestan servicios y quienes venden productos.

A partir de la categoría C, en cambio, aparecen diferencias entre ambas actividades.

En el caso de quienes prestan servicios, los importes mensuales son los siguientes:

Categoría A: $49.527,18.

Categoría B: $56.379,08.

Categoría C: $66.020,12.

Categoría D: $84.612,93.

Categoría E: $119.811,45.

Categoría F: $150.784,21.

Categoría G: $230.312,94.

Categoría H: $522.706,68.

Categoría I: $963.747,86.

Categoría J: $1.167.299,76.

Categoría K: $1.614.446,04.

Para quienes se dedican a la venta de cosas muebles, los montos son:

Categoría A: $49.527,18.

Categoría B: $56.379,08.

Categoría C: $64.530,58.

Categoría D: $82.564,81.

Categoría E: $108.267,51.

Categoría F: $129.930,65.

Categoría G: $158.815,05.

Categoría H: $317.895,01.

Categoría I: $474.992,78.

Categoría J: $580.793,69.

Categoría K: $702.103,24.

Los importes corresponden a la cuota general, sin contemplar las exenciones particulares que pueden reducir alguno de sus componentes.

Cuáles son los topes de facturación del monotributo

La categoría no se define solamente por cuánto paga cada contribuyente. El parámetro central es la facturación bruta acumulada durante los últimos 12 meses, aunque ARCA también contempla otros indicadores vinculados con el desarrollo de la actividad.

Los límites anuales de ingresos brutos vigentes son:

Categoría A: $12.009.410,45.

Categoría B: $17.595.182,74.

Categoría C: $24.670.494,31.

Categoría D: $30.628.651,43.

Categoría E: $36.028.231,33.

Categoría F: $45.151.659,41.

Categoría G: $53.995.798,87.

Categoría H: $81.924.660,37.

Categoría I: $91.699.761,90.

Categoría J: $105.012.519,20.

Categoría K: $126.610.838,75.

De esta manera, el límite máximo de facturación para permanecer en el régimen simplificado es de $126.610.838,75 anuales. Si los ingresos superan ese valor, el contribuyente puede quedar excluido del monotributo y deberá pasar al régimen general.

Además de los ingresos, para determinar la categoría pueden considerarse la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados. En el caso de quienes venden productos, también existe un precio unitario máximo permitido para los bienes comercializados, actualmente fijado en $716.840,77.

Cuándo vence el monotributo en noviembre y cómo pagar

El vencimiento mensual del monotributo opera el día 20 de cada mes. En noviembre de 2026, la fecha cae viernes 20, por lo que los contribuyentes deberán cumplir con el pago dentro de ese plazo.

ARCA dispone de distintos medios electrónicos para cancelar la obligación. Se puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP), pagar desde el homebanking, utilizar billeteras virtuales habilitadas o adherir la cuota al débito automático.

Para consultar el importe y verificar si existen obligaciones pendientes, los monotributistas pueden ingresar al portal oficial de Monotributo con CUIT y clave fiscal. También pueden utilizar el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), que permite revisar pagos registrados, deudas, intereses y saldos a favor.

Cuándo será la próxima recategorización del monotributo

Los contribuyentes no necesitan realizar una nueva recategorización durante noviembre ni diciembre. El próximo período está previsto para febrero de 2027, con vencimiento el día 5, de acuerdo con el calendario semestral del régimen.

En esa instancia, cada monotributista deberá analizar los movimientos de los últimos 12 meses para determinar si corresponde permanecer en su categoría o pasar a otra.

La revisión contempla los ingresos brutos, los alquileres devengados, la superficie utilizada para trabajar y el consumo de energía eléctrica. Si los parámetros superan los límites de la categoría registrada, será necesario modificar la inscripción.

ARCA también cuenta con una modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación anual registrada para facilitar la evaluación. Quienes mantienen los mismos parámetros no deben realizar ningún trámite y continúan en la categoría vigente.

Por otra parte, los contribuyentes que tienen menos de seis meses de actividad están exceptuados de la recategorización semestral.