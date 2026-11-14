El mínimo de Ganancias cambiará en enero de 2027 según la inflación. Cuánto cobran hoy los solteros antes de quedar alcanzados por el impuesto

El piso salarial exacto dependerá de la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2026.

Los trabajadores solteros en relación de dependencia tendrán nuevos mínimos y escalas del Impuesto a las Ganancias desde enero de 2027. La actualización definirá a partir de qué sueldo bruto comenzarán a quedar alcanzados por el tributo y cuánto podrán descontar mediante las deducciones personales y generales previstas por la normativa.

Por ahora, hay una incógnita que todavía no tiene respuesta: cuál será el nuevo piso salarial. Y es que el cálculo dependerá de la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2026, el período que se tomará como referencia para actualizar los parámetros del impuesto.

Mientras tanto, los valores correspondientes al segundo semestre de este año permiten tener una referencia de cuánto puede cobrar actualmente un empleado soltero antes de quedar alcanzado por Ganancias. Sin embargo, conviene tener presente que esos importes no anticipan el mínimo definitivo que comenzará a regir en 2027.

La modificación alcanzará tanto a los trabajadores solteros sin hijos como a quienes tengan hijos declarados como cargas de familia. En este punto, la situación familiar tiene incidencia directa: las deducciones que puede computar cada empleado modifican la base sobre la cual se calcula el impuesto y, por lo tanto, el sueldo a partir del cual puede quedar alcanzado.

Impuesto a las Ganancias: cuánto deberá ganar un soltero para quedar alcanzado en 2027

El sueldo mínimo que deberá superar un trabajador soltero para quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en enero de 2027 dependerá de dos variables: la actualización de las deducciones personales y los nuevos tramos de la escala progresiva.

Ambos parámetros se modifican cada seis meses, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre calendario anterior. Para esta actualización se considerará la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2026.

El mecanismo busca acompañar la evolución de los precios mediante ajustes periódicos de los importes utilizados para calcular el tributo. De esta manera, las deducciones y los tramos de ingresos se adecuan para el período fiscal siguiente.

Hasta que se conozcan las nuevas tablas, los valores vigentes durante el segundo semestre de 2026 sirven para entender cómo funciona el esquema actual y cuáles son los ingresos de referencia para los trabajadores en relación de dependencia.

Los pisos salariales brutos mensuales estimados para ese período son los siguientes:

Soltero sin hijos: $3.504.574,20

Soltero con un hijo: $3.791.557,50

Soltero con dos hijos: $4.078.542,21

Estos importes corresponden exclusivamente al período comprendido entre julio y diciembre de 2026. No son los mínimos que comenzarán a regir en enero del año próximo. Tampoco representan un límite idéntico para todos los contribuyentes, porque cada liquidación depende de las características particulares del trabajador.

La diferencia puede notarse, por ejemplo, entre dos empleados que cobran exactamente el mismo sueldo bruto. Si uno tiene hijos declarados como cargas de familia y el otro no, las deducciones que pueden computar serán distintas. Eso puede modificar la base imponible y el importe que finalmente se descuenta del salario.

Además, los ingresos acumulados y otros conceptos declarados también intervienen en el cálculo. Por eso, mirar únicamente el sueldo bruto no siempre alcanza para saber si corresponde pagar Ganancias ni cuánto será la retención mensual.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá publicar las tablas actualizadas una vez que se conozca la variación del IPC del segundo semestre. A partir de entonces, los empleadores contarán con los nuevos parámetros para calcular las retenciones de sus trabajadores durante la primera mitad de 2027.

Qué deducciones de Ganancias se actualizarán desde enero de 2027

La actualización semestral no modificará solamente el sueldo a partir del cual un empleado queda alcanzado por Ganancias. También cambiarán los importes que pueden descontarse de los ingresos para determinar cuánto de ese dinero queda efectivamente sujeto al impuesto.

Uno de los conceptos centrales es la ganancia no imponible. Se trata de un importe que se resta de los ingresos antes de calcular el tributo. Su actualización modifica la base utilizada para establecer cuánto debe pagar cada contribuyente.

También se encuentran las deducciones por cargas de familia, que contemplan al cónyuge o conviviente y a los hijos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la legislación para incorporarlos en la liquidación.

En el caso de los trabajadores solteros con hijos, este punto merece especial atención. La posibilidad de computar esas deducciones puede reducir la ganancia sujeta a impuesto y modificar el resultado de la liquidación. De ahí que los pisos salariales de referencia sean diferentes según la cantidad de hijos declarados como cargas de familia.

A estos conceptos se suma la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia, que también reduce la ganancia sobre la cual se aplica el tributo. Su importe se actualizará mediante el mismo mecanismo semestral, tomando como referencia la inflación del período anterior.

Pero hay otros conceptos que también pueden influir. Los empleados tienen la posibilidad de informar determinados gastos y deducciones generales contemplados por la normativa, entre ellos algunos vinculados con seguros, gastos médicos y alquileres.

La posibilidad de descontarlos depende de los requisitos y límites establecidos para cada rubro. No alcanza con haber realizado un gasto: debe estar contemplado por la legislación y cumplir las condiciones necesarias para incorporarlo a la liquidación.

Además, cada concepto debe informarse a través de los mecanismos habilitados por ARCA. Esta instancia es relevante porque una deducción que no fue declarada puede no quedar contemplada en el cálculo que realiza el empleador.

La verdad es que este aspecto explica por qué dos trabajadores solteros con el mismo salario pueden terminar con descuentos diferentes. Los ingresos percibidos, las cargas de familia y los gastos habilitados para deducir forman parte de una cuenta que se determina individualmente.

Por eso, conocer el nuevo mínimo salarial será apenas una parte de la información necesaria para calcular el impuesto. También habrá que revisar qué deducciones corresponden en cada caso y cómo inciden sobre la ganancia alcanzada.

Cómo consultar si corresponde pagar el Impuesto a las Ganancias

Los trabajadores en relación de dependencia pueden revisar si están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias a través de sus recibos de sueldo. Cuando corresponde realizar una retención, el descuento debe aparecer identificado entre los conceptos de la liquidación de haberes, junto con el importe correspondiente.

Sin embargo, hay una cuestión que conviene tener en cuenta: que el descuento no aparezca en un recibo determinado no significa necesariamente que el empleado esté exento del tributo.

El cálculo contempla los ingresos acumulados durante el período fiscal, las deducciones personales y generales informadas y las retenciones que se hayan realizado anteriormente. Por eso, la situación puede variar a medida que avanzan los meses y se incorporan nuevos datos a la liquidación.

Para controlar esa información, los empleados pueden ingresar al servicio SiRADIG-Trabajador de ARCA mediante clave fiscal. Desde allí tienen la posibilidad de consultar y actualizar los datos que el empleador necesita para calcular las retenciones.

En esa plataforma pueden informar las deducciones personales y generales que correspondan, declarar las cargas de familia y cargar los comprobantes de los gastos que estén habilitados por la normativa.

Además, quienes trabajan para más de un empleador deben informar los ingresos obtenidos en cada relación laboral. Este dato no es menor: los distintos salarios pueden incidir en el cálculo de la ganancia alcanzada y deben ser considerados para determinar correctamente el impuesto.

En esos casos, uno de los empleadores actúa como agente de retención y debe utilizar la información declarada por el trabajador para establecer cuánto corresponde descontar mensualmente.

Por otra parte, los empleados pueden solicitar el detalle de la liquidación anual del impuesto para conocer cómo se determinó el importe retenido durante el período fiscal. Esa información se encuentra en los formularios F. 1357 o F. 1359, según corresponda.

La consulta de esos documentos permite revisar los ingresos considerados, las deducciones computadas y las retenciones practicadas. Así, el trabajador puede comprobar si los datos utilizados para calcular Ganancias coinciden con los que informó durante el año.

Cuándo se conocerá el nuevo mínimo de Ganancias para solteros en 2027

Los nuevos mínimos y las escalas del Impuesto a las Ganancias se conocerán después de que se determine la variación acumulada del IPC entre julio y diciembre de 2026.

Ese porcentaje permitirá actualizar las deducciones personales y los tramos de la escala progresiva que comenzarán a utilizarse desde enero de 2027. Una vez establecido el ajuste, ARCA deberá publicar las tablas con los importes correspondientes al primer semestre del próximo año.

Con esa información, los empleadores podrán calcular las retenciones mensuales de sus trabajadores en relación de dependencia. También quedarán definidos los nuevos pisos salariales según la situación familiar de cada empleado.

Hasta que se conozca la inflación del segundo semestre y se publiquen los parámetros oficiales, no es posible determinar con precisión cuánto deberá ganar un trabajador soltero sin hijos para quedar alcanzado por el tributo desde enero.

Por ahora, los $3.504.574,20 correspondientes al segundo semestre de 2026 sirven únicamente como referencia del esquema vigente. El nuevo piso salarial dependerá de la evolución de los precios durante los últimos seis meses del año y de la actualización que establezca ARCA para el período fiscal 2027.