Vence hoy el plazo para presentar la declaración de Ganancias 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero extendió en sucesivas oportunidades el plazo de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a modificar el calendario del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. El nuevo esquema contempla el plazo para presentar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025.

Nueva prórroga de Ganancias: cuál es la fecha límite

De acuerdo con el calendario vigente, la declaración jurada de Ganancias correspondiente a 2025 podrá presentarse hasta este lunes 16 de noviembre, inclusive.

La inflación de octubre disparó actualización de Ganancias y Bienes Personales

Desde Tributum.News detallan la actualización correspondiente:

Se actualiza Ganancias. Personas Jurídicas. Escala del impuesto (LIG, Art 73 modif. Ley 27630, Art 5)

Período fiscal: Ejercicios iniciados desde 01/01/2027

Tramos escala:

Hasta $ 177.747.435,48: 25%

Más de $ 177.747.435,48 a $ 1.777.474.354,73: 30% (fijo + %excedente)

Más de $ 1.777.474.354,73 en adelante: 35% (fijo + %excedente)

También se actualiza Ganancias. Personas Humanas. Deducciones (LIG, Art 85 modif. Ley 27743, Art 78)

Período fiscal: año calendario fiscal DDJJ 2027

Seguro de vida. Tope. Incremento: $ 1.003.030,56

Fuente: Tributum

También se actualiza Bienes Personales. Personas Humanas. Mínimo exento y Escala del impuesto (Ley ISBP, Art 24, 25 y 24.1, modif. Ley 27.743 y 608/2024)

Período fiscal: Año-calendario DDJJ 2026 (vto Mayo 2027)

Bienes gravados No alcanzados: $ 512.188.445,74

Inmueble exento Casa habitación: $ 1.792.659.559,54

Hasta $ 70.111.960,93: 0,50%

Más de $ 70.111.960,93 en adelante: 0,75% (fijo + %excedente)

Se elimina el último tramo: 1,00%

Se elimina lo referido a contribuyentes cumplidores: Escalas y alícuotas diferenciales

Los valores definitivos serán confirmados por ARCA en los proxímos días.