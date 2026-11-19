Cuenta DNI, la billetera de Banco Provincia, mantiene durante noviembre de 2026 una serie de descuentos para aliviar el bolsillo de los consumidores

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, mantiene durante el mes de noviembre una serie de descuentos para aliviar los bolsillos de los consumidores.

El calendario de descuentos que se eleva hasta el 40% contempla promociones en supermercados, ferias y mercados bonaerenses, librerías, farmacias, perfumerías y locales gastronómicos. Los porcentajes, días de vigencia y límites de devolución cambian según el rubro y el comercio, por lo que conviene revisar las condiciones antes de realizar cada compra.

Cuenta DNI: los descuentos en noviembre 2026

Durante noviembre, las carnicerías adheridas participan del beneficio de comercios de cercanía, que ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes. La promoción también alcanza a otros negocios de barrio, como verdulerías y perfumerías.

El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese monto es necesario realizar compras por $30.000 durante el período semanal. El beneficio se aplica en los comercios adheridos y de acuerdo con las condiciones de pago establecidas por Banco Provincia.

Además del ahorro en comercios de cercanía, Cuenta DNI ofrece promociones distribuidas durante toda la semana. Estos son algunos de los principales beneficios informados para noviembre:

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Librerías de texto : 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Veterinarias y pet shops : 30% los sábados, con un tope de $8.000 por semana y por persona.

: 30% los sábados, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Gastronomía: 25% los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000.

25% los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. YPF Full: 25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana.

25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000.

40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% todos los días, con un tope de $15.000 por comercio, por mes y por persona.

30% todos los días, con un tope de $15.000 por comercio, por mes y por persona. Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI:â¯hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.â¯También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

También hay promociones en supermercados adheridos de la provincia de Buenos Aires. Los descuentos pueden llegar al 20%, aunque los días de vigencia y las condiciones dependen de cada cadena.

Cuenta DNI: cómo consultar los comercios adheridos y aprovechar los reintegros

Para conocer qué locales participan de cada promoción, se puede consultar el apartado de beneficios de Cuenta DNI en el sitio oficial de Banco Provincia. También es posible buscar los comercios adheridos y revisar las condiciones específicas de cada descuento.

Antes de pagar, es importante verificar el medio de pago requerido, ya que algunas promociones tienen condiciones particulares, como el uso de dinero en cuenta o el pago con tarjetas vinculadas mediante tecnología NFC. También conviene controlar los topes semanales o mensuales para organizar las compras y aprovechar mejor los reintegros.