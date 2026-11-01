Cuenta DNI tendrá descuentos de hasta 40% en noviembre, reintegros de $15.000 y promociones en supermercados, gastronomía y comercios bonaerenses

Estos beneficios alcanzan a más de 10 millones de usuarios, sumando 3 cuotas sin interés en compras seleccionadas.

a billetera digital del Banco Provincia confirmó las promociones que estarán disponibles durante noviembre de 2026. Habrá descuentos de hasta el 40% en comercios, supermercados, ferias, gastronomía y otros rubros, con reintegros semanales y mensuales. Los beneficios alcanzarán a los más de 10 millones de usuarios de la aplicación.

El nuevo calendario incluye propuestas para distintos momentos de la semana. Desde las compras habituales en comercios de cercanía hasta una salida gastronómica durante el fin de semana, los usuarios tendrán alternativas para reducir sus gastos y recuperar parte del dinero a través de los reintegros.

Además, continuarán los beneficios en supermercados, farmacias, librerías y universidades. También habrá promociones para quienes compren en pet shops y veterinarias, estaciones de servicio YPF Full y establecimientos de distintas marcas comerciales.

Entre las opciones que concentran mayor atención aparecen el 20% de descuento en comercios de cercanía, el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses y el 30% en marcas seleccionadas, con un reintegro de hasta $15.000 mensuales. A esto se suman los descuentos en Mostaza y las alternativas de financiación con tarjetas de crédito del Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre de 2026

Durante noviembre, Cuenta DNI ofrecerá promociones con diferentes porcentajes de descuento, días de vigencia y límites de devolución. La variedad de opciones hace que resulte conveniente revisar el calendario antes de realizar una compra, especialmente cuando se busca aprovechar el reintegro máximo de cada beneficio.

Este es el detalle de las promociones anunciadas por Banco Provincia:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes en locales adheridos. El beneficio tendrá un tope de reintegro de $6.000 por semana , que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes en locales adheridos. El beneficio tendrá un tope de reintegro de , que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días en los establecimientos adheridos. El reintegro tendrá un límite de $6.000 semanales , que se alcanza con compras por $15.000.

40% de descuento todos los días en los establecimientos adheridos. El reintegro tendrá un límite de , que se alcanza con compras por $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope será de $8.000 por semana , correspondiente a consumos de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope será de , correspondiente a consumos de $32.000. Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un reintegro máximo de $8.000 semanales por persona. Para alcanzar ese límite será necesario realizar compras por aproximadamente $26.667.

30% de ahorro los sábados, con un reintegro máximo de por persona. Para alcanzar ese límite será necesario realizar compras por aproximadamente $26.667. Universidades: 40% de descuento todos los días en los comercios adheridos dentro de establecimientos universitarios. El tope será de $6.000 por semana , que se alcanza con consumos de $15.000.

40% de descuento todos los días en los comercios adheridos dentro de establecimientos universitarios. El tope será de , que se alcanza con consumos de $15.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. El reintegro tendrá un máximo de $8.000 semanales , con un consumo de $32.000 para alcanzar ese importe.

25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. El reintegro tendrá un máximo de , con un consumo de $32.000 para alcanzar ese importe. Marcas destacadas: 30% de descuento en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. El beneficio tendrá un tope de reintegro de $15.000 mensuales .

30% de descuento en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. El beneficio tendrá un tope de reintegro de . Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones dependerán de cada establecimiento y de la promoción correspondiente.

hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones dependerán de cada establecimiento y de la promoción correspondiente. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución. Mostaza: 25% de descuento los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta, con un tope de reintegro de $8.000 semanales. Además, habrá un 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC, con un límite de $15.000 semanales.

Cuánto se puede ahorrar con los descuentos semanales

Los porcentajes de descuento permiten conocer cuánto se puede ahorrar en cada compra, pero hay otro dato que conviene mirar: el tope de reintegro. Este límite determina cuánto dinero puede recuperar cada usuario y cuánto necesita gastar para llegar a ese importe.

En los comercios de cercanía, por ejemplo, el descuento del 20% permite recuperar hasta $6.000 por semana. Para obtener la devolución completa, hay que realizar compras por $30.000. Esto significa que, si una persona distribuye sus consumos entre varios locales adheridos, puede aprovechar el beneficio hasta alcanzar ese límite semanal.

En las ferias y mercados bonaerenses, la cuenta es diferente. El descuento asciende al 40%, por lo que alcanza con gastar $15.000 para obtener el reintegro máximo de $6.000. Además, como la promoción está disponible todos los días, no queda restringida a una jornada determinada.

La gastronomía tiene su propio esquema. Quienes paguen con Cuenta DNI los sábados y domingos podrán acceder a un 25% de descuento, con un tope de $8.000 semanales. Para alcanzar esa devolución, los consumos deben sumar $32.000.

Algo similar sucede en YPF Full, donde el porcentaje de ahorro también es del 25% durante los fines de semana. En este caso, el límite de devolución es igualmente de $8.000 por semana.

Por su parte, las compras en establecimientos universitarios tendrán un descuento del 40%, con un reintegro máximo de $6.000 semanales. En pet shops y veterinarias, el beneficio será del 30% los sábados y permitirá recuperar hasta $8.000 por persona cada semana.

Descuentos en supermercados, farmacias y librerías

Las promociones de noviembre también apuntan a gastos que forman parte de la rutina de los hogares. Y es que, además de los descuentos para salidas o compras puntuales, Cuenta DNI mantendrá beneficios en supermercados y comercios vinculados con la salud, la perfumería y los materiales de estudio.

En supermercados habrá descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas que operan en la provincia de Buenos Aires. Las condiciones específicas dependerán de cada empresa y de la promoción disponible en sus establecimientos.

La aplicación también ofrecerá un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. En este caso, no habrá un tope de reintegro, por lo que la devolución no estará limitada a una suma máxima como ocurre en otros rubros.

Para las librerías de texto, el beneficio será del 10% los lunes y martes, también sin límite de devolución. Se trata de una alternativa para quienes necesiten comprar libros y materiales de estudio durante el mes.

La distribución de estas promociones permite organizar las compras según el día. Por ejemplo, quienes necesiten adquirir productos de farmacia pueden concentrar esos gastos los miércoles o jueves, mientras que los libros de texto tendrán su descuento al comienzo de la semana.

Qué marcas tendrán descuentos del 30% durante noviembre

Otra de las promociones que continuará durante noviembre comprende un grupo de marcas comerciales con un descuento del 30%. El listado incluye a Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

En este caso, el reintegro tendrá un tope de $15.000 mensuales. A diferencia de los beneficios que se renuevan cada semana, este límite corresponde al total de devoluciones que se pueden acumular durante el mes.

Por eso, quienes tengan previsto realizar compras en alguno de estos establecimientos deberán considerar cuánto llevan consumido y cuánto margen les queda para aprovechar la promoción. También será necesario verificar que el local elegido participe del programa de descuentos de Cuenta DNI.

Cuenta DNI también tendrá descuentos en Mostaza

La cadena de comida rápida Mostaza contará con dos modalidades de ahorro durante noviembre. La primera contempla un 25% de descuento los jueves y viernes para quienes paguen con dinero disponible en su cuenta de Cuenta DNI.

Esta promoción tendrá un tope de reintegro de $8.000 semanales. Es decir, los usuarios podrán utilizarla durante esos días hasta alcanzar el límite de devolución establecido.

Además, habrá otra alternativa para quienes prefieran pagar con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC. En este caso, el descuento será del 30%, con un tope de reintegro de $15.000 por semana.

La diferencia entre ambas propuestas está en el porcentaje de ahorro, el límite de devolución y el medio de pago requerido. Por eso, antes de abonar, conviene comprobar qué modalidad corresponde a la operación que se quiere realizar.

Tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia

El calendario de noviembre también contempla una opción de financiación para las compras en comercios adheridos. Los usuarios podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.

El beneficio estará disponible para operaciones realizadas mediante código QR desde la aplicación y alcanzará a establecimientos que no pertenezcan al rubro alimentos.

La promoción también incluirá las tarjetas de crédito físicas emitidas por Banco Provincia. De esta manera, quienes tengan estos productos podrán utilizar la financiación en los comercios que participen de la propuesta.

Hay una condición que deberán tener presente los usuarios: las compras de alimentos quedan excluidas. Por lo tanto, antes de realizar una operación en cuotas, será necesario verificar que el establecimiento y el rubro estén contemplados en las condiciones del beneficio.

Cómo aprovechar las promociones de Cuenta DNI en noviembre

El esquema de noviembre combina descuentos diarios, promociones concentradas en determinados días y reintegros con límites semanales o mensuales. Para organizar los gastos, conviene identificar qué beneficios están disponibles en cada jornada y cuánto hay que consumir para alcanzar la devolución máxima.

Los comercios de cercanía tendrán descuentos de lunes a viernes, mientras que las ferias y mercados bonaerenses mantendrán el 40% de ahorro durante toda la semana. Los sábados y domingos se concentrarán las promociones de gastronomía y YPF Full, además del beneficio para pet shops y veterinarias.

Por otro lado, los lunes y martes estarán disponibles los descuentos en librerías de texto. Las farmacias y perfumerías tendrán su promoción los miércoles y jueves, mientras que Mostaza ofrecerá sus dos modalidades de ahorro los jueves y viernes.

La variedad de beneficios permite distribuir las compras a lo largo del mes y elegir el momento más conveniente para cada consumo. En algunos casos, como las ferias bonaerenses, el descuento está disponible todos los días. En otros, respetar la jornada establecida puede marcar la diferencia para acceder al reintegro.

Con estas promociones, Banco Provincia mantendrá durante noviembre los beneficios de Cuenta DNI en distintos rubros. El calendario incluye descuentos para las compras habituales, salidas gastronómicas, productos para mascotas y consumos en marcas seleccionadas, además de una alternativa de financiación en hasta tres cuotas sin interés para determinadas operaciones.