La ciudad de Buenos Aires cambia el régimen de retención de Ingresos Brutos en cobros con tarjetas y billeteras virtuales, y subirán ciertas alícuotas

Un cambio en el mecanismo de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los cobros con tarjeta de crédito y billeteras virtuales en la ciudad de Buenos Aires aumentará a partir del 1 de enero de 2027 la porción de la factura que se queda la agencia de recaudación AGIP para quienes figuren en un padrón.

Qué cambia en el régimen de retenciones de Ingresos Brutos

Desde el 1 de enero de 2027, cambiarán los regímenes de retención de impuestos sobre Mercado Pago y, en general, plataformas de pago y billeteras virtuales en la ciudad de Buenos Aires. La modificación implicará la incorporación de CABA a los sistemas unificados SIRTAC y SIRCUPA. La medida fue instrumentada por la Resolución 431/AGIP/26, que establece la adhesión al sistema SIRTAC, y la Resolución 432/AGIP/26, que incorpora a la Ciudad al SIRCUPA. Ambas disposiciones comenzarán a regir el 1 de enero de 2027. Además, administra la Comisión Arbitral para todo el país, según informa el consultor tributario Gustavo Policella, quien también precisa:

El cambio tendrá impacto directo sobre los comercios y prestadores de servicios que cobran mediante tarjetas de crédito, débito, Mercado pago y otros medios electrónicos, ya que las retenciones se descontarán de las liquidaciones y acreditaciones que reciben. En determinados casos, esto podría reducir el importe neto que llega a sus cuentas.

Uno de los principales cambios será la aplicación de un esquema de alícuotas individualizadas por contribuyente. En lugar de un porcentaje único, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) asignará mensualmente una alícuota a cada CUIT, de acuerdo con su situación fiscal y los parámetros establecidos para los nuevos regímenes.

En el caso de SIRTAC, las alícuotas de retención sobre las liquidaciones de tarjetas y plataformas podrán ubicarse entre el 0% y el 5%, según la categoría asignada en los padrones.

Cómo serán las nuevas retenciones de CABA sobre las tarjetas

SIRTAC es el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra, que concentra los mecanismos de retención de Ingresos Brutos sobre las liquidaciones correspondientes a operaciones realizadas mediante tarjetas y otros plásticos, explica Policella, e indica:

Desde enero, este sistema reemplazará los regímenes que actualmente utiliza CABA para estas operaciones.

La alícuota que se aplicará a cada contribuyente dependerá de distintos factores, entre ellos la actividad declarada, los ingresos informados, el coeficiente de Convenio Multilateral, el perfil de riesgo fiscal y la existencia de beneficios, exenciones o tratamientos diferenciales.

Por lo tanto, dos comercios que operen en la misma actividad podrían tener porcentajes de retención diferentes.

Se trata de retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y no de la alícuota definitiva que corresponde ingresar por el tributo.

Los cambios para Mercado Pago

La incorporación de CABA a SIRCUPA (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago) alcanzará las acreditaciones realizadas en cuentas de pago y billeteras virtuales de los contribuyentes incluidos en los padrones correspondientes, señala Policella, y precisa:

El mecanismo permitirá recaudar Ingresos Brutos sobre los importes acreditados en esas cuentas, aunque contempla distintas exclusiones. Entre ellas se encuentran determinadas transferencias entre cuentas propias, acreditaciones de sueldos y jubilaciones, préstamos y operaciones de exportación, entre otros conceptos previstos por la normativa.

Las acreditaciones en cuentas abiertas en dólares estarán expresamente excluidas del régimen.

Qué pasa con quienes operan en CABA sin estar inscriptos

En cuanto a los contribuyentes que realizan operaciones en la ciudad de Buenos Aires, sin estar dados de alta en la jurisdicción, el esquema de SIRTAC contempla una retención del 1,5%, advierte Policella, y resalta:

Además, ciertos contribuyentes que no figuren en los padrones podrán quedar alcanzados por una retención del 3%, de acuerdo con las condiciones previstas para el régimen.

Esto puede generar un impacto adicional sobre quienes tienen desactualizada su situación registral o no declararon correctamente las jurisdicciones en las que desarrollan su actividad.

Qué tienen que hacer los comercios antes de enero de 2027

Los contribuyentes no tendrán que realizar una inscripción específica en SIRTAC o SIRCUPA. Los agentes de recaudación (tarjetas y Mercado Pago) aplicarán automáticamente las retenciones de acuerdo con los padrones que publique AGIP, considera Policella, y apunta:

Sin embargo, será importante revisar antes del comienzo de 2027 la inscripción en Ingresos Brutos, las actividades declaradas, las altas jurisdiccionales y la situación frente al Convenio Multilateral.

También convendrá controlar la alícuota asignada y verificar si corresponde algún régimen de exclusión, exención o tratamiento diferencial.

Una clasificación incorrecta puede provocar retenciones superiores a las que corresponderían y generar saldos a favor de Ingresos Brutos que luego resulten difíciles de absorber.

Los contribuyentes que detecten inconsistencias en las alícuotas podrán solicitar su revisión.

El cambio comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y alcanzará a quienes operen mediante tarjetas, plataformas de pago y billeteras virtuales en CABA. Por eso, la revisión de los padrones y de la situación fiscal será clave para anticipar cuánto se descontará de cada cobranza y evitar una retención mayor.