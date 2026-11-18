ARCA prepara la recategorización del Monotributo de febrero 2027. Qué ingresos revisar, cuáles son los topes y cómo hacer el trámite online.

os monotributistas deberán revisar sus ingresos y los parámetros de su actividad durante los próximos meses para determinar si tienen que modificar su inscripción en el régimen simplificado. La próxima recategorización del Monotributo está prevista para febrero de 2027 y tendrá como fecha límite el 5 de ese mes, según el calendario establecido para el procedimiento.

La instancia alcanza a los trabajadores independientes y pequeños contribuyentes que hayan registrado cambios en su actividad durante los últimos 12 meses. Para saber si corresponde pasar a otra escala, deberán analizar la facturación acumulada entre enero y diciembre de 2026 y compararla con los límites establecidos para cada categoría.

El trámite se realiza ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y permite actualizar la situación fiscal de quienes superaron o quedaron por debajo de alguno de los parámetros previstos para su categoría. Por eso, conviene revisar los movimientos con anticipación. Una diferencia en los ingresos o en alguno de los indicadores puede modificar el encuadramiento fiscal.

No todos los contribuyentes tendrán que completar el procedimiento. Quienes mantengan los mismos parámetros y continúen dentro de los límites de su categoría podrán conservar su inscripción sin realizar una nueva recategorización.

Cuándo será la próxima recategorización del Monotributo en ARCA

La próxima recategorización del Monotributo se realizará en febrero de 2027. El plazo para completar el procedimiento vencerá el 5 de febrero, de acuerdo con el cronograma que establece ARCA para las revisiones semestrales del régimen.

El organismo dispone dos períodos de recategorización por año:

Febrero: se evalúa la actividad correspondiente a los 12 meses anteriores, de enero a diciembre.

se evalúa la actividad correspondiente a los 12 meses anteriores, de enero a diciembre. Agosto: se revisa el comportamiento de la actividad durante los 12 meses anteriores, de julio a junio.

En el caso de febrero de 2027, los contribuyentes deberán tomar como referencia los movimientos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Ese período permitirá establecer si los ingresos y los demás indicadores se mantienen dentro de los límites de la categoría vigente o si corresponde modificarla.

La evaluación contempla tanto la posibilidad de subir de categoría como la de bajar. Por ejemplo, un trabajador independiente que haya incrementado su facturación y superado el límite de ingresos de su escala deberá pasar a la categoría siguiente que corresponda. En cambio, si sus ingresos disminuyeron y los demás parámetros también permiten un encuadramiento inferior, podrá solicitar una reducción de categoría.

ARCA establece que quienes mantienen su categoría actual no deben realizar ninguna acción. Lo mismo sucede con los contribuyentes que tienen menos de seis meses de actividad, que están exceptuados de esta evaluación semestral.

Por lo tanto, antes de ingresar al sistema, conviene revisar los comprobantes emitidos, los ingresos acumulados y los datos correspondientes al establecimiento donde se desarrolla la actividad, si lo hubiera. Tener esa información a mano puede evitar errores al momento de completar la declaración.

Cómo calcular si corresponde cambiar de categoría

Para determinar si es necesario modificar la inscripción, el primer paso consiste en sumar los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses. El resultado debe compararse con los límites de facturación establecidos por ARCA para cada escala del Monotributo.

Sin embargo, la facturación no es el único indicador que interviene en la clasificación de los pequeños contribuyentes. El régimen contempla otros parámetros que pueden determinar la categoría correspondiente, según el tipo de actividad y las condiciones en las que se desarrolla.

Los principales indicadores que deben tenerse en cuenta son los siguientes: ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida, alquileres devengados y precio unitario máximo. Estos indicadores no tienen el mismo alcance para todos los monotributistas.

Un profesional que presta servicios desde su domicilio, por ejemplo, no necesariamente deberá considerar los parámetros de superficie o alquileres de un establecimiento comercial. En cambio, un comerciante que trabaja en un local deberá revisar esos datos, además de su facturación y el consumo eléctrico.

ARCA también establece condiciones particulares para determinados parámetros. En el caso de la superficie afectada, por ejemplo, existen excepciones para ciudades o poblaciones de hasta 40.000 habitantes, con las salvedades previstas por el organismo.

La revisión debe contemplar todos los indicadores que correspondan a la actividad. Y es que no alcanza con verificar que los ingresos brutos estén por debajo del límite de una categoría si alguno de los otros parámetros aplicables supera el máximo permitido.

Cuáles son los topes de facturación del Monotributo

Los límites de ingresos brutos permiten identificar en qué categoría debe quedar inscripto cada contribuyente. Las escalas van desde la categoría A hasta la K y establecen un monto máximo de facturación anual.

Los siguientes son los topes vigentes desde el 1 de agosto de 2026, según la tabla publicada por ARCA:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

hasta $12.009.410,45. Categoría B: hasta $17.595.182,74.

hasta $17.595.182,74. Categoría C: hasta $24.670.494,31.

hasta $24.670.494,31. Categoría D: hasta $30.628.651,43.

hasta $30.628.651,43. Categoría E: hasta $36.028.231,33.

hasta $36.028.231,33. Categoría F: hasta $45.151.659,41.

hasta $45.151.659,41. Categoría G: hasta $53.995.798,87.

hasta $53.995.798,87. Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Estos importes corresponden a los valores establecidos para el segundo semestre de 2026. Por eso, quienes deban realizar el trámite en febrero tendrán que verificar si ARCA publica una actualización antes de la próxima recategorización.

Los límites de facturación se actualizan dos veces al año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En consecuencia, los montos vigentes durante agosto de 2026 no necesariamente serán los mismos que se utilicen para la próxima revisión.

La comparación debe realizarse con los valores correspondientes al momento de la recategorización. De esa manera, cada trabajador independiente podrá establecer si sus ingresos anuales se encuentran dentro de los límites de su categoría o si debe pasar a otra escala.

También hay que tener en cuenta que superar el límite máximo de la categoría K puede generar la exclusión del régimen simplificado. En ese caso, ya no corresponde una recategorización ordinaria, sino analizar las condiciones de exclusión y las obligaciones fiscales que se derivan de esa situación.

Cómo hacer la recategorización del Monotributo en ARCA

El trámite se realiza de manera digital desde el portal de ARCA y requiere contar con CUIT y clave fiscal. Los contribuyentes que deban modificar su categoría tendrán que ingresar al servicio Monotributo y completar la información solicitada.

El procedimiento comprende los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar el servicio Monotributo.

Ingresar a la opción de recategorización.

Revisar los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses .

. Verificar los demás parámetros de la actividad, como superficie, consumo eléctrico y alquileres, cuando corresponda.

Seleccionar la categoría que corresponda según los valores registrados.

Confirmar la operación y verificar que el sistema haya actualizado la inscripción.

Una vez finalizado el procedimiento, el contribuyente podrá consultar su nueva categoría y descargar la constancia correspondiente.

Recategorización simplificada

ARCA también dispone de una modalidad de recategorización simplificada que permite consultar automáticamente la facturación anual registrada en el sistema.

Esta herramienta busca facilitar la revisión de los ingresos y reducir la necesidad de cargar manualmente los datos de facturación. Al ingresar al procedimiento, el sistema muestra la información disponible para que el contribuyente pueda verificarla y continuar con la operación.

De todas maneras, la información automática debe revisarse antes de confirmar el cambio. El trabajador independiente tiene que comprobar que los ingresos registrados coincidan con los correspondientes a su actividad y considerar los demás parámetros que intervienen en la clasificación.

La modalidad simplificada no elimina la responsabilidad del contribuyente de verificar que su categoría sea la correcta. Es decir, aunque ARCA muestre los datos de facturación, cada persona debe comprobar que la información refleje su situación real.

Qué pasa si un monotributista no realiza la recategorización

Los contribuyentes que no necesitan cambiar de categoría no tienen que completar ningún trámite. Si los parámetros de su actividad permanecen dentro de los límites de la escala en la que están inscriptos, ARCA mantiene la categoría vigente.

En cambio, quienes registren modificaciones que impliquen un cambio de escala deberán actualizar su situación fiscal dentro del plazo establecido.

El organismo también contempla la recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre la categoría declarada y los movimientos económicos del contribuyente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias superan los límites de ingresos correspondientes a la escala en la que está inscripto.

En esos casos, ARCA puede iniciar un procedimiento de recategorización de oficio y comunicar la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico. El contribuyente tendrá la posibilidad de consultar los motivos y presentar una apelación mediante el servicio Presentaciones Digitales, dentro de los plazos previstos.

Por eso, revisar los ingresos y los demás parámetros antes de febrero permite anticiparse a posibles diferencias y determinar si corresponde modificar la categoría. Para los trabajadores independientes, mantener actualizada la inscripción también ayuda a evitar inconvenientes posteriores con sus obligaciones fiscales.