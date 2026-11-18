La Fundación Mediterránea analiza las previsiones del proyecto de Presupuesto para el año próximo y afirma que esos números no se sostienen

El proyecto de Presupuesto 2027 con dictamen de la Comisión de Presupuesto de Diputados presenta inconsistencias entre las metas de crecimiento económico, las proyecciones de recaudación y el objetivo de mantener el equilibrio fiscal, según un importante think tank.

Un análisis sobre el Presupuesto 2027 del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), de la Fundación Mediterránea, advierte que las cuentas públicas dependen de supuestos demasiado optimistas.

El principal riesgo es que, si la economía crece menos de lo previsto y la recaudación no alcanza los niveles proyectados, el Gobierno deberá aplicar nuevos recortes del gasto público para sostener el superávit fiscal, y le queda poco margen.

El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 25, para buscar la media sanción de la Cámara de Diputados y lograr tener el Presupuesto 2027 aprobado en noviembre.

Las proyecciones de crecimiento, el primer punto de tensión

Uno de los principales cuestionamientos del IERAL está relacionado con las estimaciones macroeconómicas utilizadas para elaborar el Presupuesto.

El Gobierno proyecta que la economía crecerá 3% en 2026 y 4% en 2027, mientras que la inflación anual será del 29% este año y bajará al 18% el próximo.

Para el instituto, la previsión de inflación resulta razonable y está en línea con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, considera que la meta de crecimiento del 4% para 2027 es exageradamente optimista.

El argumento es que la actividad económica muestra una tendencia al estancamiento desde comienzos del año pasado y que existen incertidumbres sobre su evolución futura.

Esta diferencia no es menor: el crecimiento económico constituye uno de los principales supuestos sobre los que se construye la recaudación tributaria del próximo año.

Una recaudación que necesita crecer pese a las rebajas impositivas

El segundo punto de tensión aparece en los ingresos tributarios. El Presupuesto supone que la recaudación tendrá una recuperación importante, incluso después de un período de caída.

Según el análisis, hasta octubre de 2026 los ingresos tributarios acumulan una disminución real del 2% interanual. Para compensar ese retroceso, el proyecto necesita que durante el último bimestre del año la recaudación aumente un 6% por encima de la inflación respecto del mismo período de 2025.

Con ese supuesto, el ejercicio 2026 terminaría con una caída real de apenas 1% en la recaudación anual.

Para 2027, en tanto, el Gobierno proyecta un incremento real del 5,5% en los recursos tributarios. Pero habrá rebajas de los Derechos de Exportación y de Bienes Personales, además de la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que reducirá ingresos a la Seguridad Social.

El informe señala que, para alcanzar el crecimiento de la recaudación previsto, no alcanza siquiera con el aumento del PBI del 4% proyectado por el Gobierno. También será necesario que disminuya la evasión y una mejora significativa en la eficacia de la administración recaudatoria.

El Presupuesto espera aumentos reales superiores al crecimiento de la economía en IVA y Ganancias. También proyecta incrementos por encima de la actividad en los tributos vinculados al comercio exterior y en los impuestos sobre los combustibles.

En cambio, los impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios y los Internos crecerían por debajo del PBI.

Los únicos que registrarían caídas reales serían Bienes Personales, por la reducción de su alícuota del 1% al 0,75%, y los Aportes y Contribuciones, por la puesta en marcha del FAL.

Qué ocurre con el gasto público

Del lado de las erogaciones, el proyecto contempla un aumento real del gasto primario del 4% durante 2027, luego de una caída estimada del 2,4% en 2026.

Sin embargo, cuando se compara el gasto primario previsto para 2027 con el registrado en 2023, la reducción acumulada alcanza el 26,4%.

Los mayores ajustes se concentran en las transferencias a las provincias, la inversión pública y los subsidios a la energía. En sentido contrario, se proyectan aumentos reales en las jubilaciones y pensiones y, especialmente, en las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En el caso de los subsidios económicos, el recorte acumulado entre 2023 y 2027 sería del 58,7%. Dentro de ese rubro, los subsidios a la energía caerían un 67,6%, mientras que los destinados al transporte registrarían una reducción del 30%.

Las transferencias corrientes a las provincias mostrarían una caída del 79,6% y las transferencias de capital, destinadas principalmente a financiar obras, disminuirían un 91%.

La inversión real directa también quedaría muy por debajo de los niveles de 2023, con una reducción acumulada del 58,3%.

El informe advierte que el margen para continuar reduciendo algunas de estas partidas es limitado, porque ya se encuentran en niveles históricamente bajos.

Las jubilaciones, el principal condicionante de las cuentas públicas

Uno de los factores que más condicionan el Presupuesto es el gasto previsional, que constituye el principal componente de las erogaciones nacionales.

Para 2027 se proyecta que las prestaciones de la Seguridad Social representen el 7,1% del PBI. El informe recuerda que el gasto previsional alcanzó un máximo de 9,6% del producto en 2017, después de la expansión de la cobertura mediante las moratorias.

Posteriormente, las distintas modificaciones de la movilidad jubilatoria y la inflación provocaron una fuerte licuación de los haberes, hasta llevar el gasto al 6,6% del PBI en 2024.

Con el actual mecanismo de actualización mensual por inflación, las jubilaciones comenzaron a recuperar participación en el gasto público. Esto ocurre porque los haberes se ajustan con un rezago de dos meses respecto de la evolución de los precios.

A su vez, la no renovación de las moratorias previsionales modera la cantidad de nuevas jubilaciones y reduce las erogaciones, dado que quienes no reúnen los años de aportes necesarios pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de un monto inferior y que no genera derecho a pensión para los familiares tras el fallecimiento del beneficiario.

Sin embargo, el IERAL advierte que estas medidas no alcanzan y considera que el ordenamiento del sistema previsional constituye una de las reformas estructurales más urgentes.

Qué pasa con la ley de financiamiento universitario

Otro de los puntos señalados por el estudio es el financiamiento de las universidades nacionales, pero es debatido en Diputados y podría cambiar.

El proyecto prevé transferencias equivalentes al 0,5% del PBI durante 2027, un nivel similar al de 2026, pero bastante inferior al 0,7% registrado en 2023, lo que implica mantener el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Equilibrio fiscal con poco margen para bajar impuestos

El proyecto prevé para 2027 un superávit primario del 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%, cifras similares a las proyectadas para 2026.

En ese contexto, el proyecto tampoco contempla nuevas reducciones impositivas significativas, más allá de las rebajas anunciadas para Bienes Personales y los Derechos de Exportación.

El informe incluso advierte que existe el riesgo de que algunas de esas reducciones deban revertirse si la recaudación termina siendo inferior a la esperada.

La conclusión del IERAL es que el equilibrio fiscal no puede depender indefinidamente de la reducción de gastos, y considera necesario avanzar con reformas estructurales, en particular la previsional.