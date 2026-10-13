El gobierno de Javier Milei puso en marcha el debate sobre el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados con la visita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y anticipó que buscará darle media sanción el 18 de noviembre, luego de la visita del Papa León XIV, aunque ya encuentra resistencias y reclamos por el financiamiento de las universidades.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch recibió a Guberman, quien realizó la defensa inicial del proyecto de gastos e ingresos para el año próximo, con un resumen de los puntos principales y un repaso de las medidas económicas tomadas hasta el momento, como justificación para los cálculos, entre ellos una inflación acumulada para diciembre de 2027 del 18%, más baja que el 23,6% actual.

Ante las consultas de la oposición, Benegas Lynch señaló que la idea de La Libertad Avanza (LLA) es realizar cuatro reuniones más de comisión con funcionarios de distintas áreas y convocar a una sesión para votarlo en el recinto el 18 de noviembre. La fecha obliga en principio a que Milei convoque a sesiones extraordinarias para que el Senado le dé la sanción definitiva, porque el 30 de noviembre finaliza el período ordinario.

Pero el oficialismo armó el cronograma teniendo en cuenta los sucesos políticos de magnitud que tendrán lugar en los primeros días de noviembre y que captarán la atención tanto del Gobierno como de los opositores, además de las negociaciones que deberá cerrar con los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y los gobernadores.

¿Cómo es la hoja de ruta del Gobierno para aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados?

Tras la vistia de Guberman, la comisión volverá a reunirse este miércoles a las 10:00 y Benegas Lynch informó que ya fue convocado el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en tanto que se prevé otra reunión con funcionarios a confirmar para el martes 20. la tercera reunión será el 27 de octubre y la última el 28. Allí el oficialismo quiere firmar el dictamen.

El titular de la Comisión de Presupuesto señaló que luego de esa fecha entrarán en un "impasse" por la visita del papa León XIV al país y también por las elecciones legislativas en Estados Unidos, para las que viajarán varios diputados del oficialismo y la oposición.

Los comicios en EE.UU. serán el martes 3 de noviembre. Además de ser clave para la administración de Donald Trump, también lo serán para Milei por su alineamiento absoluto con el presidente republicano. Por eso todo el arco político estará atento al resultado, que tendrá interpretaciones a nivel local con un ojo puesto en la presidenciales de 2027.

En tanto, la visita de León XIV a la Argentina -si nada cambia tras la operación a la que fue sometido- ocupará por completo la agenda política entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Por eso, la convocatoria a la sesión para tratar el Presupuesto quedará para la semana siguiente, con el 18 como fecha tentativa.

La hoja de ruta de Diputados no le deja margen al Senado para votar el Presupuesto antes del 30 de noviembre, dado que allí se necesita un plazo de siete días entre la firma del dictamen en la comisión y la votación en el recinto. De esta forma, queda casi confirmado que Milei llamará a extraordinarias.

La pelea por el financiamiento universitario que pone en guardia a LLA

Pero además del "impasse" forzado, el cronograma también tiene que ver con las negociaciones que tendrá que entablar La Libertad Avanza para poder aprobar el Presupuesto 2027, donde ya aparece como primer tema conflictivo la asignación de fondos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves se llevará a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria al Congreso. El Centro Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman una asignación de $ 11 billones, que seria el monto necesario para cumplir con la Ley de Financiamiento. Es un 33% más de lo que prevé el Presupuesto, que asigna $7,3 billones.

Al inicio de la reunión de este martes el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó al oficialismo que instruyan al jefe de Gabbinete, Diego Santilli, a cumplir con la ley -actualmente judicializada por el Gobierno- y solicitó que se incrementen en el proyecto de Presupuesto los valores para el financiamiento de las universidades para dar "pleno cumplimiento al ejercicio universitario".

Si bien el planteo provino del peronismo, los bloques dialoguistas presionan por una solución de ese conflicto, incluidos los que responden a gobernadores aliados. Ya el año pasado el Gobierno sufrió una falta de apoyo que derivó en la caída de un capítulo entero del Presupuesto 2026 que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante su exposición Guberman evitó referirse a los fondos asignados por el proyecto presupuestario para las universidades, pero los diputados de LLA buscaron apaciguar las críticas y, especialmente, contener a los dialoguistas. Benegas Lynch consideró "razonable" el planteo y señaló que intentará que "venga la gente de Educación" a la reunión de la comisión prevista para el 20 de octubre, para abordar ese aspecto.

A su vez, Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque LLA, subrayó que los diputados no pueden instruir al jefe de Gabinete para que reasigne partidas pero pidió que el planteo sea informado en detalle a todos los legisladores, al tiempor que mostró apertura a discutirlo en próximas reuniones.

Los números del Presupuesto y la defensa del equilibrio fiscal

Ocurre que el oficialismo empezó a mostrarse algo más receptivo en las últimas semanas frente a los planteos que recibe de los otros bloques, porque las alianzas que necesita para reunir mayoría se volvieron escurridizas. En ese marco, por ejemplo, Guberman aseguró que en el Presupuesto "está garantizado lo que está relacionado con discapacidad, cumpliendo con la Ley de Emergencia o cualquier alternativa que salga".

La aclaración no fue inocente. La sesión que convocó la oposición para el jueves -en coincidencia con la marcha universitaria- incluye un proyecto de prórroga de la emergencia en discapacidad. Para frustrar el quórum de esa convocatoria, el oficialismo citó a otra sesión para el 21 de octubre con su propia iniciativa (muy parecida a la opositora) acordada con aliados, pero el éxito de la jugada depende de que los fondos estén en el Presupuesto.

En tanto, Guberman se ciñó a la defensa del Presupuesto 2027 y de la gestón de su jefe directo, el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese marco, ante las críticas de la oposición en materia de empleo y salarios aseguró que "el empleo formal va a seguir creciendo" y negó que haya "destrucción", como señalaron los opositores.

El Presupuesto 2027 estima gastos totales -excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional- por $ 198,7 billones, un 25,2% superior al del año en curso. Según Guberman, se proyecta una recaudación de $ 122,5 billones, con una mejora de 30,6 %, principalmente por "una mejor cosecha que este año con mejores ingresos en términos reales y en términos del PBI".

La iniciativa que empezó a discutirse en Diputados prevé un crecimiento del PBI del 4% para el próximo año, con una inflación acumulada para diciembre de 2027 del 18% y una suba del 25,4% en el salario promedio. En tanto, estima que el dólar llegará a $ 1.847 para ese último mes.

En materia de comercio exterior el Presupuesto estima exportaciones por más de u$s 130.000 millones y un resultado favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a u$s 15.000 millones.

La administración de Milei pone de relieve que una vez más la ley presupuestaria contempla un resultado fiscal positivo y destacan que será la primera vez en la historia que se registren cuatro años consecutivos de superávit financiero.