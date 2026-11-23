ARBA habilitó una consulta para verificar quiénes pueden acceder a la exención total del Inmobiliario. Requisitos, deudas alcanzadas y cómo pedirla

Jubilados y pensionados de PBA acceden a exención 100% del Impuesto Inmobiliario Básico.

Los Jubilados y pensionados que viven en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Básico si cumplen algunas condiciones de ingresos como de patrimonio.

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) amplió las herramientas para facilitar el acceso al beneficio y habilitó una consulta online para que los potenciales beneficiarios puedan verificar si reúnen los requisitos necesarios.

La medida apunta a que más personas puedan utilizar una exención que ya estaba contemplada en la normativa, pero que muchos contribuyentes no solicitaban. El organismo también puso en marcha un plan para identificar a jubilados y pensionados con deudas impositivas que podrían quedar alcanzados por el beneficio.

La propuesta contempla obligaciones de hasta cinco años anteriores y las que se generen en adelante, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

Qué jubilados pueden acceder a la exención del 100% de ARBA

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados, y también contempla determinadas situaciones de cónyuges y parejas convivientes. Para acceder, el inmueble debe ser una única propiedad destinada a vivienda familiar y estar registrado o vinculado tributariamente con la persona que solicita la exención.

Además, los ingresos del grupo beneficiario deben estar constituidos exclusivamente por haberes previsionales y no superar, en conjunto, el equivalente a dos haberes mínimos mensuales. El límite se calcula sobre los importes brutos y puede variar con las actualizaciones previsionales.

Otro requisito es que la valuación fiscal del inmueble no supere los $6.000.000, de acuerdo con el límite fijado para 2026 por la Ley Impositiva bonaerense. Este valor no debe confundirse con el precio de mercado de la vivienda, ya que la valuación fiscal es la utilizada para determinar el impuesto.

Es importante tener en cuenta que la exención corresponde al componente básico del Impuesto Inmobiliario y no se concede automáticamente. El contribuyente debe iniciar el trámite y acreditar que reúne las condiciones establecidas por ARBA.

Cómo consultar con el CUIT si podés dejar de pagar el Inmobiliario

ARBA habilitó una página específica para que jubilados y pensionados bonaerenses comprueben si pueden acceder a la exención. Para realizar la consulta, deben ingresar al sitio oficial del organismo y completar el campo correspondiente con su CUIT.

En el caso de las personas que figuran en el padrón de beneficiarios alcanzados por el procedimiento simplificado, ARBA dispone de un trámite específico. Si no aparecen en esa consulta, pueden iniciar la solicitud general de exención, que también está disponible para quienes cobran prestaciones de ANSES, del IPS o de cajas profesionales.

Cómo solicitar la exención del Impuesto Inmobiliario

Quienes cumplen los requisitos deben iniciar el trámite ante ARBA. Para hacerlo, necesitan contar con la Clave de Identificación Tributaria (CIT), que permite ingresar al sistema de la agencia de recaudación.

El procedimiento general es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ARBA con CUIT y CIT Seleccionar la opción "Alta de trámite" y luego "Código Fiscal Inmobiliario" Indicar el carácter del solicitante y elegir el tipo de exención correspondiente a jubilados y pensionados Completar los datos personales y los del inmueble Finalizar la carga y descargar el formulario CF05, donde se detalla la documentación que debe presentarse Solicitar un turno y concurrir al Centro de Servicios Local indicado por el sistema

Entre los documentos que pueden solicitarse figuran el DNI, los recibos de haberes previsionales, la escritura o documentación que acredite el vínculo con el inmueble y las declaraciones juradas correspondientes.

Si la persona percibe más de una prestación previsional, deberá presentar los comprobantes de todos los ingresos. El trámite no tiene costo. ARBA también contempla documentación adicional según la situación familiar, el estado civil y el vínculo del solicitante con la propiedad.

Qué pasa con las deudas del Impuesto Inmobiliario

El plan que puso en marcha ARBA también busca resolver la situación de jubilados y pensionados que acumularon deudas pese a reunir las condiciones para acceder a la exención. Según informó el organismo en mayo, había detectado inicialmente alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que debían en conjunto $798 millones.

La iniciativa contempla la posibilidad de eximir obligaciones correspondientes a períodos de hasta cinco años anteriores y también los vencimientos futuros. Esto significa que quienes obtengan el reconocimiento del beneficio pueden regularizar su situación y dejar de pagar el impuesto mientras mantengan las condiciones exigidas.

El organismo desarrolla el operativo junto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios bonaerenses, mediante cruces de información y acciones territoriales para identificar a potenciales beneficiarios.

También informó que solicitaría a ANSES un listado de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia para ampliar la identificación de personas que podrían acceder a la exención.

Por fuera de este beneficio, ARBA también ofrece un plan especial de pagos para regularizar deudas de distintos impuestos, con descuentos que varían según la fecha de adhesión y la modalidad elegida.