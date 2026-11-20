El sindicato de Sanidad publicó nuevas escalas salariales de noviembre para los trabajadores de laboratorios, farmacéuticas y veterinarias

El acuerdo fue suscrito por FATSA y el sector. Regula únicamente a farmacéuticas y veterinarias.

El incremento beneficia a operarios y administrativos. Incluye adicionales por beneficios sociales.

Actualizaron los salarios de noviembre para laboratorios. Los básicos alcanzan $3,5 millones para profesionales.

El personal de laboratorios médicos, farmacéuticas y veterinarias tras el antecedente de las escalas salariales de agosto en laboratorios y droguerías comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 42/89 tiene nuevas escalas salariales para noviembre de 2026, con salarios básicos que superan $3,5 millones para profesionales universitarios.

La actualización alcanza a los trabajadores de las áreas de producción, mantenimiento y servicios, profesionales con título universitario y personal administrativo, con remuneraciones diferenciadas según la categoría y la función desempeñada.

La nueva escala fue publicada por ATSA Buenos Aires (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) - Agrupación 21 de Septiembre, e incluida en un informe de Errepar, mientras que la paritaria del sector fue firmada por FATSA (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina), encabezada por Héctor Daer.

Escala salarial de Sanidad: montos mínimos y máximos para noviembre

La nueva grilla difundida por la actividad establece salarios básicos que parten de $1.847.983,66 para la categoría de peón y llegan a $3.531.654,92 para Profesionales A. En el caso de Profesionales B, el importe asciende a $3.342.459,15.

La tabla de noviembre también contempla los adicionales convencionales, entre ellos el bono vacacional, el concepto por comedor, la sala maternal y el Día de la Sanidad.

Es importante distinguir este convenio, correspondiente a los laboratorios farmacéuticos y veterinarios, de los acuerdos de otras ramas de Sanidad, que tienen negociaciones y porcentajes propios.

Sueldos de operarios de planta, producción y mantenimiento en noviembre

En producción, mantenimiento y servicios, los salarios básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Operarios con título habilitante: $3.153.261,54.

Operarios de planta química (calificados especializados): $2.879.764,51.

Operarios con oficio, oficiales y calificados especializados: $2.630.163,58.

Operarios calificados: $2.379.209,84.

Operarios semicalificados: $2.153.488.

Operarios no calificados: $1.939.865,63.

Peón: $1.847.983,66.

Salarios de administrativos, profesionales y propagandistas en noviembre

Para el personal administrativo, los valores son:

Auxiliar principal: $2.630.163,58.

Auxiliar de segunda: $2.379.209,84.

Auxiliar de tercera: $2.153.488.

Auxiliar de cuarta: $1.939.865,63.

Principiante de administración: $1.847.983,66.

Viajante propagandista: $2.153.488.

Corredores: $2.379.209,84.

En tanto, para el personal con título universitario, la escala fija $3.531.654,92 para Profesionales A y $3.342.459,15 para Profesionales B.

Adicionales y beneficios del convenio de farmaceúticos

La escala también actualiza los conceptos complementarios previstos para los trabajadores del convenio:

Bono vacacional: $356.179,09

Comedor: $15.790,47

Sala maternal: $499.931,80

Día de la Sanidad: $107.518,99

Estos importes se suman a los básicos cuando corresponda su liquidación, de acuerdo con las condiciones previstas para cada concepto.

De esta manera, el sindicato de Sanidad publica nuevas escalas para el convenio colectivo de trabajo para laboratorios médicos, farmacéuticos y veterinarios.