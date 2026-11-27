La propuesta de compensar la mitad de lo que pierdan los distritos abre una negociación fiscal con impactos muy distintos según la provincia

El Gobierno propone eliminar el Impuesto de Sellos cubriendo la mitad de la pérdida fiscal si las provincias adhieren al RIGI.

El Gobierno nacional llevó a las provincias una propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos y cubrir con fondos nacionales la mitad de la recaudación que dejarían de percibir. El planteo se presentó el viernes 20 de noviembre ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), durante una reunión en San Juan con ministros de Economía provinciales.

La condición de la iniciativa es que podrán acceder al esquema las jurisdicciones que hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Por cada $100 que dejen de recaudar, la Nación aportaría $50 y los otros $50 quedarían a cargo de cada distrito.

Sin embargo, el costo de resignar ese ingreso no sería igual para todos. Los datos oficiales muestran que la recaudación se concentra en unas pocas jurisdicciones, mientras que en otras el impuesto representa una proporción más elevada de los recursos tributarios propios. Esa diferencia puede convertirse en uno de los principales puntos de discusión para que los gobernadores acepten el ofrecimiento.

Qué provincias concentran la recaudación del Impuesto de Sellos

Durante 2025, las 24 jurisdicciones recaudaron $3,98 billones por el Impuesto de Sellos, según las planillas de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP). La provincia de Buenos Aires aportó $1,46 billones, equivalentes al 36,8% del total, mientras que la Ciudad de Buenos Aires sumó $812.328 millones, el 20,4%. Entre ambas concentraron el 57,2% de los recursos obtenidos por este tributo.

La concentración aumenta al incorporar a Córdoba y Santa Fe. Esas cuatro jurisdicciones reunieron el 72,8% de la recaudación nacional de Sellos durante el año pasado. En términos absolutos, por lo tanto, una eventual eliminación tendría su mayor impacto sobre las cuentas de esos distritos.

Si se aplicara el reparto propuesto por el Gobierno sobre los importes recaudados en 2025, la compensación nacional para Buenos Aires rondaría los $734.183 millones y para CABA, los $406.164 millones.

En el caso de Córdoba, alcanzaría unos $186.098 millones, mientras que Santa Fe recibiría cerca de $124.788 millones. No obstante, la participación en el total no muestra por sí sola cuánto depende cada provincia de este impuesto, por lo que se debe analizar el impacto efectivo en las arcas de cada una.

Al comparar Sellos con los ingresos tributarios propios de cada jurisdicción, hay importantes diferencias. Por ejemplo, en Chubut representó el 15% de esos recursos durante 2025; en Corrientes, el 13,7%; y en La Rioja, el 13,2%. En Catamarca, en cambio, llega tan solo al 3,3%.

Este punto es fundamental para entender la negociación. Si bien Buenos aires y CABA concentra la mayor recaudación en términos porentuales, hay provincias más chicas para las que este tributo tiene un peso relativo superior dentro de sus ingresos propios. Por lo tanto, en muchos casos resignar la mitad de lo recaudado podría exigir un esfuerzo presupuestario proporcionalmente mayor.

Qué operaciones podrían dejar de pagar Sellos y cuánto resignarían las provincias

El Impuesto de Sellos alcanza determinados actos, contratos y operaciones onerosas instrumentados mediante documentos públicos o privados. Entre los casos más habituales se encuentran las compraventas de inmuebles y vehículos, los contratos de alquiler, los préstamos y distintos acuerdos comerciales.

Asimismo, es importante recordar que las alícuotas, exenciones y condiciones de aplicación dependen de la legislación de cada jurisdicción. Por eso, una eventual eliminación podría reducir costos para empresas y particulares, aunque el beneficio dependería del tipo de operación y de la provincia en la que se realice.

Para una empresa que firma contratos de provisión, financiamiento o alquiler de instalaciones, por ejemplo, el cambio podría representar un menor costo tributario. Lo mismo ocurriría con determinadas operaciones inmobiliarias o crediticias de las familias.

En los préstamos personales, el Impuesto de Sellos aplicado sobre el capital tiene una alícuota promedio del 1,33%, según un relevamiento de BDO que también analiza los impuestos que encarecen los créditos personales en distintos países.

El Gobierno ya había anticipado la iniciativa el 3 de noviembre, durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). En aquella oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que Sellos representaba entre $4 y $5 billones anuales, equivalentes a entre el 0,4% y el 0,5% del PBI. También sostuvo que la reducción del tributo ayudaría a bajar los costos que enfrentan las empresas y se trasladan a los precios.

La presentación ante la CFI marcó un avance respecto de ese anuncio, pero la discusión todavía tiene cuestiones fiscales por resolver. Entre ellas, cómo se calculará la compensación, durante cuánto Nación pagará dicha compensación y qué mecanismo se utilizaría para actualizarla si cambia la recaudación.

También será necesario que cada jurisdicción avance con las modificaciones normativas para dejar de cobrar el impuesto. Asimismo, el planteo genera una discusión más amplia sobre el financiamiento provincial.

Los gobernadores que acepten deberán evaluar si la reducción de costos para la actividad económica compensa la pérdida de una parte de sus ingresos tributarios. Para los distritos donde este tributo tiene mayor peso relativo, esa decisión puede resultar más difícil que para aquellos con una recaudación propia más diversificada.