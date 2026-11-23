La Resolución 260/2026 exige a las firmas bonaerenses entregar más documentación y genera resistencia en entidades empresariales y profesionales

Una nueva obligación laboral en la provincia de Buenos Aires genera rechazo unánime del sector privado. Se trata del formulario F.U.T.U.R.O., una declaración jurada mensual que deberán presentar todos los empleadores bonaerenses a partir de enero de 2027.

La Resolución N° 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso que cada empresa con personal en relación de dependencia —sin importar tamaño ni rubro— deberá informar mensualmente datos salariales, esquemas de control de jornada y comprobantes bancarios. La sigla significa Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos.

La norma fue impulsada por la gestión de Axel Kicillof. Ahora, dos de las principales cámaras empresariales del país —la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— pidieron formalmente su suspensión inmediata.

Qué información exige el formulario F.U.T.U.R.O. a las empresas

La declaración jurada mensual incluye datos exhaustivos sobre la relación laboral de cada empleado registrado en Buenos Aires. Los empleadores deberán cargar montos abonados en concepto de salarios, con discriminación por categoría.

También hay que informar el esquema de control de jornadas laborales. Esto incluye horarios de entrada y salida, horas extras y cualquier modificación en el régimen habitual de trabajo.

Además, la resolución exige adjuntar los recibos de haberes firmados por los empleados. Y sumar comprobantes bancarios de acreditación de sueldos, tanto transferencias como depósitos en cuenta.

La normativa no establece excepciones. Aplica a empresas unipersonales, pymes y grandes compañías por igual. Todas con al menos un empleado en relación de dependencia en territorio bonaerense quedan alcanzadas.

Por qué las cámaras empresariales piden frenar la medida

El principal argumento del rechazo es legal. La CAC señaló que la resolución provincial contradice la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada en 2026, que modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración ante ARCA resulta suficiente, prohibiendo a otras jurisdicciones exigir requisitos adicionales.

Las entidades advierten sobre la creación de una "segunda ventanilla" administrativa. Según el planteo, el formulario F.U.T.U.R.O. replica información que las empresas ya declaran ante el Estado nacional a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Esta duplicación genera nuevas contingencias sancionatorias. Cada incumplimiento o error en la carga mensual podría derivar en multas provinciales, sumadas a las que ya existen en el orden nacional.

El impacto sobre las pymes es crítico. Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con estructura operativa para sostener declaraciones juradas mensuales adicionales a las que ya presentan. Los costos administrativos se incrementan sin que mejore la fiscalización.

La Sociedad Rural Argentina —conducida por Nicolás Pino— cuestionó la multiplicación de cargas burocráticas. La entidad remarcó que en un contexto donde se requiere incentivar la producción y la generación de empleo formal, la fiscalización provincial debe ejercerse sin trasladar sobrecostos permanentes a las empresas.

Qué responde el Ministerio de Trabajo bonaerense

Hasta el momento, la gestión de Kicillof no emitió respuesta pública a los pedidos de reconsideración. Las cámaras empresariales presentaron notas formales solicitando la suspensión de la Resolución N° 260/2026.

Faltan pocas semanas para que la obligación entre en vigencia en enero de 2027. Los empleadores bonaerenses aún no tienen certezas sobre si deberán cumplir con la carga mensual o si habrá marcha atrás.

El silencio oficial genera incertidumbre en el sector privado. Las empresas no saben si destinar recursos para adaptar sistemas informáticos y procesos internos al nuevo formulario, o esperar una eventual suspensión.

Mientras tanto, el debate jurídico entre Nación y Provincia quedó planteado. La discusión central es si Buenos Aires puede exigir registraciones laborales adicionales cuando la ley nacional estableció que ARCA es la única ventanilla válida.