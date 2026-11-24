Los contribuyentes que paguen en tiempo y forma podrán recibir una devolución de ARCA. El beneficio depende de la modalidad de pago

La devolución se acredita automáticamente en marzo del año siguiente; el monto depende de la categoría.

Para acceder, es esencial haber pagado las 12 cuotas mensuales usando débito automático en cuenta o tarjeta.

ARCA reintegra un mes del componente impositivo a monotributistas cumplidores de sus obligaciones anuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente un beneficio para los monotributistas que cumplen con sus obligaciones fiscales durante el año. Se trata de un reintegro anual que permite recuperar el importe correspondiente a un mes del componente impositivo del régimen simplificado.

La devolución se acredita de manera automática y no requiere que el contribuyente presente una solicitud específica. Sin embargo, para acceder al beneficio no alcanza con tener todas las cuotas pagadas: también es necesario haber utilizado alguno de los medios de pago habilitados por el organismo.

Quienes cumplan con las condiciones durante 2026 podrán recibir el dinero en marzo de 2027. El importe dependerá de la categoría del monotributo y de la parte impositiva que corresponda a cada contribuyente.

Qué monotributistas pueden recibir el reintegro de ARCA

El beneficio está destinado a los pequeños contribuyentes que hayan abonado en tiempo y forma las 12 cuotas mensuales de un año calendario y hayan cumplido con las demás obligaciones correspondientes a su situación fiscal.

Para recibir la devolución completa, los pagos deben haberse realizado mediante alguna de estas dos modalidades:

Débito directo en una cuenta bancaria.

Débito automático en una tarjeta de crédito.

Este requisito es central. Los monotributistas que pagan las cuotas manualmente, por ejemplo mediante un volante electrónico de pago o una transferencia individual, pueden estar al día con sus obligaciones, pero no acceden al reintegro por esa vía.

ARCA también contempla una situación especial para quienes comenzaron su actividad durante el año o tuvieron un período calendario irregular. En esos casos, se puede obtener el 50% del beneficio cuando se hayan abonado entre seis y once cuotas mensuales en tiempo y forma mediante los medios de pago admitidos.

Cuánto dinero devuelve ARCA a los monotributistas

El reintegro no equivale al total de una cuota mensual. El monotributo está compuesto por distintos conceptos, entre ellos el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social.

La devolución alcanza únicamente al componente impositivo de una mensualidad. Por lo tanto, no incluye los importes destinados al sistema previsional ni a la cobertura de salud.

El monto exacto depende de la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente, ya que el valor del impuesto integrado cambia según la escala y la actividad.

Quienes cumplan con los 12 pagos exigidos podrán recuperar el equivalente al 100% del componente impositivo de una cuota. En cambio, los contribuyentes que accedan al beneficio parcial recibirán la mitad de ese importe.

Cuándo se acredita el reintegro del monotributo

ARCA realiza la devolución durante marzo de cada año. De esta manera, el reintegro que se pagará en marzo de 2027 corresponderá al cumplimiento de las obligaciones mensuales durante 2026.

La acreditación se efectúa automáticamente en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito que el monotributista haya utilizado para realizar los pagos mediante débito automático.

Por ese motivo, es importante que el medio de pago continúe activo y correctamente asociado al régimen. Si se cambió de banco o de tarjeta durante el año, conviene verificar que la adhesión esté vigente y que los débitos se hayan realizado correctamente.

Cómo acceder a la devolución de ARCA

Los monotributistas que todavía no tienen adherido el pago automático pueden gestionar la incorporación para comenzar a cumplir con una de las condiciones necesarias para recibir el reintegro.

Para adherir el débito directo en una cuenta bancaria, se puede ingresar al Portal Monotributo de ARCA con CUIT y clave fiscal y buscar la opción de pagos. También es posible realizar la adhesión a través de la entidad bancaria.

En el caso del débito automático con tarjeta de crédito, el trámite debe gestionarse con la entidad emisora de la tarjeta.

Una vez adherido el medio de pago, las cuotas mensuales deberán cancelarse en tiempo y forma durante el período correspondiente. El contribuyente también debe mantener regularizada su situación fiscal y cumplir con las obligaciones que le correspondan, como las recategorizaciones cuando sean necesarias.

Para consultar los pagos realizados, los saldos y posibles deudas, se puede ingresar al servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, disponible en el sitio de ARCA.

Si el reintegro no aparece acreditado, revisar la cuenta corriente permite comprobar si existe algún pago pendiente o una diferencia que deba regularizarse.