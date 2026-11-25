La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reglamentó el Régimen Especial de Reducción de Multas. Quiénes pueden acceder al beneficio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de Reducción de Multas. Se trata de una reducción del 50% del importe de las multas por infracciones a los deberes formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número agregados a continuación de estos de la Ley 11.683.

Reducción de multas ARCA: quiénes pueden acceder

El beneficio opera de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de los contribuyentes y/o responsables, excepto en el caso en que la multa se encuentre en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

Pueden acceder al beneficio:

a) Micro, pequeñas y medianas empresas -Tramos 1 y 2- que cuenten con el "Certificado MiPyME"

b) Personas humanas y sucesiones indivisas.

c) Entidades sin fines de lucro

Las multas alcanzadas por el referido beneficio de reducción serán las aplicadas por infracciones a los deberes formales correspondientes a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026, cuya infracción se hubiera cometido con anterioridad al 9 de octubre de 2026, y siempre que a esta última fecha las multas no se encuentren firmes o, de encontrarse firmes, no hayan sido canceladas.

A los fines del propio régimen, se considerarán asimismo "canceladas", las multas cuyo importe hubiera sido consolidado en una adhesión a un régimen de facilidades de pago.

Adicionalmente se establece que deberá darse cumplimiento a los deberes formales omitidos que originaron las multas, hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.

Cómo acceder al beneficio de la reducción de multas

Los contribuyentes y/o responsables, a fin de gozar del beneficio de reducción, respecto de multas que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial deberán realizar, hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive, una presentación mediante el servicio web denominado "Presentaciones Digitales", seleccionando el trámite "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826", a fin de identificar la multa alcanzada, indicando el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se hubiera determinado o aplicado la sanción, según corresponda, así como los demás datos que permitan individualizarla adecuadamente.

Dicha presentación implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción de la multa no reducida y su renuncia a toda acción y derecho, con asunción de las costas y los gastos causídicos que correspondan.

El beneficio de reducción no dará lugar, en ningún caso, a la repetición de los importes que hubieran sido abonados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley