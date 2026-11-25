La Dirección General de Relaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para regularizar la rúbrica de documentación laboral pendiente, correspondiente a períodos devengados hasta el 31 de mayo de 2026 inclusive.

La medida se formalizó mediante la Disposición 1645/26 y establece el cierre definitivo del procedimiento general a partir del 1 de enero de 2027, señala Errepar.

Rige plazo para regularizar la rúbrica de documentación laboral

La decisión se enmarca en los cambios introducidos por la Ley 27.802 y su reglamentación mediante el Decreto 407/2026, que modificaron el régimen de registración laboral previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, la Resolución 852/26 dejó sin efecto, desde el 1 de junio de 2026, la obligación general de rúbrica de documentación laboral en el ámbito porteño, por lo que mayo de 2026 fue el último período alcanzado por el sistema anterior.

A partir de esta disposición, los empleadores que tengan documentación pendiente de rúbrica podrán presentar las solicitudes necesarias para completar la regularización hasta el 31 de diciembre de 2026. El plazo tiene carácter excepcional y no implica la restitución de la obligación general de rúbrica ni la reactivación de las normas que fueron derogadas, sino que busca permitir el cierre de trámites vinculados con períodos en los que el régimen todavía se encontraba vigente.

Asimismo, la norma establece que las solicitudes presentadas hasta la fecha límite que permanezcan pendientes de resolución continuarán su tramitación hasta que sean concluidas. Sin embargo, esta continuidad administrativa no habilitará el ingreso de nuevas solicitudes una vez vencido el plazo, por lo que los empleadores deberán considerar la fecha establecida para completar las gestiones que correspondan.

Por último, la Disposición 1645/26 aclara que el cierre del régimen general no alcanza a la documentación laboral cuya rúbrica se encuentre exigida por leyes especiales, convenios colectivos u otros regímenes específicos que mantengan vigente la intervención de la autoridad administrativa laboral. Estos trámites continuarán realizándose de acuerdo con sus respectivas normas, mientras que también podrán seguir solicitándose informes sobre la existencia o el historial de rúbricas, siempre que no impliquen iniciar un nuevo procedimiento comprendido en el régimen general derogado.