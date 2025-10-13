Cuota alimentaria: de cuánto debería ser el pago mínimo por hijo en octubre 2025

El incumplimiento es un problema recurrente que genera graves consecuencias para los menores y múltiples conflictos judiciales. Aspectos a tener en cuenta

En Argentina, la cuota alimentaria es uno de los temas más consultados en el ámbito familiar y judicial. Se trata de un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, que busca garantizar el acceso a alimentación, vivienda, educación, salud y esparcimiento.

Sin embargo, el incumplimiento es un problema recurrente que genera múltiples conflictos judiciales. En este artículo se explican los criterios básicos para fijar la cuota, pero sobre todo, se detallan las acciones legales y medidas coercitivas que pueden obligar al progenitor incumplidor a pagar, aspecto central para proteger el interés superior de los menores.

¿Qué es la cuota alimentaria y quién debe pagarla?

La cuota alimentaria es la obligación legal de los progenitores de contribuir a la manutención de sus hijos cuando estos no pueden valerse por sí mismos. Esta obligación no desaparece por separación o divorcio, ni depende de la convivencia.

Incluye no solo comida, sino también vivienda, vestimenta, transporte, salud, educación, actividades recreativas y todo lo necesario para el desarrollo integral del menor.

El progenitor no conviviente debe aportar económicamente, de acuerdo con su capacidad económica y el nivel de vida previo a la separación.

Cómo se calcula la cuota alimentaria en Argentina en 2025

En la práctica judicial, la cuota se fija generalmente como un porcentaje del ingreso neto del progenitor que debe pagarla, por lo general, entre el 20% y el 30% por cada hijo, pero hay que destacar que no hay un porcentaje máximo. No tiene tope.

Los jueces analizan:

Necesidades del menor: desde gastos básicos hasta actividades extracurriculares.

Ingresos del obligado: salario, facturación o actividad independiente.

Situación del progenitor conviviente: capacidad de aportar.

Nivel de vida anterior: continuidad de la calidad de vida de los hijos.

Cantidad de hijos: distribución proporcional.

Régimen de cuidado y visitas: ajuste si el progenitor no conviviente comparte más tiempo.

Dado que se calcula en porcentaje, se puede pactar que la cuota se actualice automáticamente, por ejemplo, ante aumentos salariales, aguinaldos o cambios en los ingresos.

Cuánto cuesta criar un hijo, según el INDEC: el teórico piso de la cuota alimentaria

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la valorización mensual de la canasta de crianza correspondiente a agosto de 2025, que mide el costo total de bienes, servicios y cuidados necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes hasta los 12 años.

Según el informe, criar a un niño de entre 6 y 12 años cuesta $542.183 mensuales, lo que representa el valor más alto entre los tramos de edad considerados. El cálculo incluye tanto el gasto en productos básicos —alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud— como el costo del tiempo dedicado al cuidado infantil.

El detalle del relevamiento del INDEC muestra que:

Para menores de 1 año , el costo total asciende a $432.161 .

Entre 1 y 3 años , la cifra llega a $513.406 .

En el rango de 4 a 5 años , el valor mensual es de $430.996 .

Finalmente, para niños y niñas de 6 a 12 años, el monto total trepa a $542.183.

Estos valores combinan dos componentes principales: los bienes y servicios esenciales y el cuidado infantil. En agosto, el costo promedio de bienes y servicios fue de $131.480 para menores de 1 año y llegó hasta $268.227 para el grupo de 6 a 12 años.

Por su parte, el costo del cuidado —que contempla el tiempo teórico que los adultos destinan a las tareas de crianza, valorizado según la remuneración del personal de casas particulares— osciló entre $214.772 (4 a 5 años) y $343.635 (1 a 3 años).

Cómo se calcula la canasta de crianza

La canasta de crianza se elabora siguiendo los lineamientos del documento "Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia", elaborado por el Ministerio de Economía y UNICEF. El indicador refleja el costo mensual necesario para el desarrollo integral de un niño o niña, combinando dos dimensiones:

Bienes y servicios (alimentación, vivienda, salud, transporte y educación). Tiempo de cuidado, calculado según la cantidad de horas que requiere cada grupo etario.

Para estimar este último, el INDEC considera una jornada laboral de ocho horas diarias, restando el tiempo que cubre el sistema educativo público. Por ejemplo, los menores de 1 año requieren unas 147 horas mensuales de cuidado, mientras que los niños de 6 a 12 años demandan unas 84 horas, según el enfoque normativo utilizado por el organismo.

Los datos del INDEC también permiten observar la evolución de la canasta entre agosto de 2024 y agosto de 2025. En ese período, los incrementos fueron significativos en todos los tramos: